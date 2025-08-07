Essay Contest 2025

'ഉയരേ' ഇന്ത്യ...; സ്വന്തമായി ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു, നിലയം രൂപകല്‍പന ഘട്ടത്തില്‍ - INDIA PLANS ITS OWN SPACE STATION

ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2028 ഓടെ ഇന്ത്യ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കാന്‍ പദ്ധതിയിടുന്നു.

INDIA OWN SPACE STATION HUMAN SPACE CENTER IN DHANBAD GAGANYAAN PROJECT SPACE STATION
Model kept at Human Space Center in Dhanbad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2025 at 6:57 AM IST

റാഞ്ചി: മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തമായി ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യ. 2028 ൽ രാജ്യം തങ്ങളുടെ ആദ്യ മോഡൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയയ്ക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു. അടുത്ത ആറ് മുതൽ ഏഴ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിതമാകും.

ദേശീയ ബഹിരാകാശ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ധൻബാദിലെ ഹ്യൂമൻ സ്‌പേസ് സെൻ്ററില്‍ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ വച്ച് ഇടിവി ഭാരതിനോട് ഹ്യൂമൻ സ്‌പേസ് സെൻ്റര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടര്‍ രാജേന്ദ്ര സിങ് പി ബയാലി ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തി. ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ഒരു ബഹുതല പദ്ധതിയാണ് ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ നിലയം അതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ധൻബാദിലെ ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് സെൻ്ററില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മോഡൽ (ETV Bharat)
ധൻബാദിലെ ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് സെൻ്ററില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മോഡൽ (ETV Bharat)

"ഞങ്ങളുടെ ടീം ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതി വിജയകരമാണെങ്കിൽ, ബഹിരാകാശ നിലയം നിർമിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് സഹായം നല്‍കാന്‍ കഴിയും". -അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ഐഎസ്ആർഒ, ഡിആർഡിഒ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയായിരിക്കും ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം വെറുമൊരു ബഹിരാകാശ നിലയം എന്ന പദ്ധതിയല്ല, മറിച്ച് ഒരു ബഹുതല സങ്കീർണമായ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ടു. ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി വിജയിച്ചാൽ, ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അത് വളരെ സഹായകരമാകും. സ്വന്തമായി ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കണമെങ്കില്‍ മാതൃക തയാറാക്കിയതിന് ശേഷം ഏകദേശം ആറ് മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ എടുക്കും.

INDIA OWN SPACE STATION HUMAN SPACE CENTER IN DHANBAD GAGANYAAN PROJECT SPACE STATION
ധൻബാദിലെ ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് സെൻ്ററില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മോഡൽ (ETV Bharat)

ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരും ബഹിരാകാശത്ത് ജീവിക്കുന്നവരും തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ബഹിരാകാശത്ത് ഗുരുത്വാകർഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. മനുഷ്യശരീരത്തിൻ്റെ ശരീരശാസ്ത്രത്തിലും മനഃശാസ്ത്രത്തിലും വളരെയധികം മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ബഹിരാകാശത്ത് എന്ത് കഴിക്കണം, എന്ത് ധരിക്കണം, അവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്". അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

INDIA OWN SPACE STATION HUMAN SPACE CENTER IN DHANBAD GAGANYAAN PROJECT SPACE STATION
ധൻബാദിലെ ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് സെൻ്ററില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മോഡൽ (ETV Bharat)

അടുത്തിടെ ശരിയായ പരിശീലനം കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ശുഭാന്‍ഷു ശുക്ലയെ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് അയച്ചതെന്ന് ബ്യാലി പറഞ്ഞു. കഠിനമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്ന് പോയതിന് ശേഷമാണ് ബഹിരാകാശനിലയത്തിലേക്ക് പോകാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുന്നതിന് സമാനമായാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർക്കും പരിശീലനം നൽകുക.

INDIA OWN SPACE STATION HUMAN SPACE CENTER IN DHANBAD GAGANYAAN PROJECT SPACE STATION
ധൻബാദിലെ ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് സെൻ്ററില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മോഡൽ (ETV Bharat)

ഇന്ത്യൻ ക്രൂ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓർബിറ്റൽ ബഹിരാകാശ പേടകമാണ് ഗഗൻയാൻ. ഇന്ത്യയുടെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രാ പേടകമാണിത്. മൂന്ന് പേരെ വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സാങ്കേതികതയും ഡോക്കിങ് സംവിധാനവുമുള്ള പേടകമാണിത്. ഈ ദൗത്യത്തില്‍ 400 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ ഭൂമിയെ ചുറ്റാന്‍ കഴിയുന്ന 5.3 മെട്രിക് ടൺ ബഹിരാകാശ കാപ്സ്യൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

