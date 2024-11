ETV Bharat / technology

ഭൂമിക്ക് പുറത്തെ ജീവിതം അനുകരിക്കാനൊരുങ്ങി ലഡാക്ക്: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ അനലോഗ് ദൗത്യത്തിന് തുടക്കം

India’s first analog space mission kicks off in Leh ( X/@ISRO )