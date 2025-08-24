ETV Bharat / technology

4,000 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക്, ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിൽ നിർണായകം; എയർ ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റ് വിജയകരം - ISRO AIR DROP TEST COMPLETED

ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയായി ആണ് പരീക്ഷണം. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന, ഇന്ത്യൻ നാവികസേന, ഡിആർഡിഒ, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ വച്ചായിരുന്നു പരീക്ഷണം.

INTEGRATED AIR DROP TEST GAGANYAAN MISSION ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം ഐഎസ്‌ആർഒ
ISRO Completes First Integrated Air Drop Test (Image credit: X/@ISRO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 24, 2025 at 5:26 PM IST

3 Min Read

ഹൈദരാബാദ്: മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിലേക്കുള്ള നിർണായക പരീക്ഷണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ഐഎസ്‌ആർഒ. ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് എയർ ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റ് (IADT-01) എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരീക്ഷണമാണ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിന് ശേഷം മടങ്ങിയെത്തുന്ന ബഹിരാകാശയാത്രികരെ സ്‌പ്ലാഷ്‌ ഡൗൺ സമയത്ത് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന പാരച്യൂട്ട് സംവിധാനം സുരക്ഷിതമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത്.

ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന, ഇന്ത്യൻ നാവികസേന, ഡിആർഡിഒ, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് എയർ ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ വച്ചായിരുന്നു പരീക്ഷണം. ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിൽ നിർണായകമാണ് ഇത്. ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചുവരുന്ന യാത്രികരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാണ് പരീക്ഷണം.

ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിൽ IADT-01 എങ്ങനെ നിർണായകമാവുന്നു?
പാരച്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചുവരുന്ന പേടകങ്ങൾ ലാൻഡിങ് നടത്തുക. ലാൻഡിങ് സമയത്തെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും, അതുവഴി ആഘാതങ്ങൾ കുറയ്‌ക്കുന്നതിനുമാണ് ഇത്. ഭൂമിയിലേക്ക് പുനഃപ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് പേടകത്തിന്‍റെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പാരച്യൂട്ട് ആണ്.

പേടകം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ ഉയരങ്ങളിൽ വെച്ച് ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന്‍റെ വേഗത പാരച്യൂട്ടുകൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇതിനായി എല്ലാ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളിലും പാരച്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. പാരച്യൂട്ടിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തോടെയായിരിക്കും പേടകം കടലിലേക്ക് പതിക്കുക. വേഗത നിയന്ത്രിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ ആഘാതങ്ങൾ സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

പേടകത്തിന്‍റെ പുനഃപ്രവേശന സമയത്തും സ്പ്ലാഷ്‌ഡൗൺ സമയത്തും ക്രൂ മൊഡ്യൂളിന്‍റെ വേഗത കുറച്ച് പാരച്യൂട്ടുകളുടെ മുഴുവൻ സ്യൂട്ടും വിലയിരുത്തുന്നതിനാണ് ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് എയർ ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റ്. പേടകത്തിന്‍റെ പ്രാരംഭ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതിനായി രണ്ട് ഡ്രോഗ് പാരച്യൂട്ടുകളും, തുടർന്ന് പൈലറ്റ് ച്യൂട്ടുകളും, സുരക്ഷിതമായ ലാൻഡിങിനായി മൂന്ന് പ്രധാന പാരച്യൂട്ടുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും.

4000-4500 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള കാപ്‌സ്യൂളിലാണ് ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം. ടെസ്റ്റിൽ കാപ്‌സ്യൂളിന് സമാനമായ ഭാരം വഹിക്കുകയും, ഏകദേശം 4,000 മീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും പിന്നീട് കടലിലേക്ക് തിരിച്ചിറക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം ഡിസംബറിൽ: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായ ഗഗൻയാന്‍റെ പരീക്ഷണ ദൗത്യം ഈ വർഷം ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ വി നാരായണൻ അടുത്തിടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ദൗത്യത്തിനായുള്ള ഹ്യൂമൻ റേറ്റഡ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിന്‍റെ (HLVM3) ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റിങ് പൂർത്തിയായതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഭൂമിയുടെ 400 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കാണ് ഗഗന്‍യാനെ എത്തിക്കുകയെന്ന് 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ അനുഭ ജെയിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ വി നാരായണന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനായി അത്യാധുനിക ഘടനയും ഊഷമാവ് നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള എല്‍വിഎം 3 വെഹിക്കിൾ (എച്ച്എല്‍വിഎം3) ഉപയോഗിക്കും.

ഇതിന്‍റെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ തത്സമയം വിലയിരുത്താനാകുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത. വാഹനത്തിലുള്ളവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രത്യേക ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ട പാരിസ്ഥിതിക നിയന്ത്രണ-സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിനുണ്ട്.

വാഹനം ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ 170 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ എത്തിച്ച ശേഷം പിന്നീട് 400 കിലോമീറ്റര്‍ ഭ്രമണ പഥത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടും. പിന്നീട് സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയില്‍ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വി നാരായണന്‍ പറഞ്ഞു.

ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം: അംഗങ്ങൾ
ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റന്മാരായ ശുഭാംശു ശുക്ല, പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്‌ണൻ, അജിത് കൃഷ്‌ണൻ, അംഗദ് പ്രതാപ് എന്നിവരാണ് ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിലെ അംഗങ്ങളെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്‌ണൻ പാലക്കാട്ടുകാരനാണ്. അജിത് കൃഷ്‌ണൻ തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയും, ശുഭാംശു ശുക്ലയും അംഗദ് പ്രതാപും ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശികളുമാണ്. ആക്‌സിയം 4 ദൗത്യത്തിൽ 14 ദിവസം അന്താരാഷ്‌ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ വസിച്ച ശുഭാംശുവിന്‍റെ അനുഭവ സമ്പത്ത് ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിൽ നിർണായകമാവും.

Also Read:

  1. ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്‍റെ വിജയസ്‌മരണയിൽ രാജ്യം: ബഹിരാകാശ സംഘത്തിൽ ചേരാം, യുവാക്കളെ ക്ഷണിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
  2. ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തേയും സ്വപ്‌നം: ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ മൊഡ്യൂളിന്‍റെ ആദ്യ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്; വിക്ഷേപണം 2028ൽ
  3. ഗഗൻയാൻ പരീക്ഷണ ദൗത്യം ഡിസംബറിൽ; ആക്‌സിയം 4 അനുഭവകഥ പങ്കുവച്ച് ശുഭാംശു ശുക്ല
  4. ഒരൊറ്റ സ്വപ്‌നവുമായി നാസയും ഐഎസ്‌ആര്‍ഒയും; നിസാറിന്‍റ കഥ പറഞ്ഞ് പ്രൊജക്‌ട് മേധാവി ചൈത്ര റാവു

ഹൈദരാബാദ്: മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിലേക്കുള്ള നിർണായക പരീക്ഷണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ഐഎസ്‌ആർഒ. ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് എയർ ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റ് (IADT-01) എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരീക്ഷണമാണ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിന് ശേഷം മടങ്ങിയെത്തുന്ന ബഹിരാകാശയാത്രികരെ സ്‌പ്ലാഷ്‌ ഡൗൺ സമയത്ത് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന പാരച്യൂട്ട് സംവിധാനം സുരക്ഷിതമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത്.

ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന, ഇന്ത്യൻ നാവികസേന, ഡിആർഡിഒ, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് എയർ ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ വച്ചായിരുന്നു പരീക്ഷണം. ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിൽ നിർണായകമാണ് ഇത്. ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചുവരുന്ന യാത്രികരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാണ് പരീക്ഷണം.

ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിൽ IADT-01 എങ്ങനെ നിർണായകമാവുന്നു?
പാരച്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചുവരുന്ന പേടകങ്ങൾ ലാൻഡിങ് നടത്തുക. ലാൻഡിങ് സമയത്തെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും, അതുവഴി ആഘാതങ്ങൾ കുറയ്‌ക്കുന്നതിനുമാണ് ഇത്. ഭൂമിയിലേക്ക് പുനഃപ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് പേടകത്തിന്‍റെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പാരച്യൂട്ട് ആണ്.

പേടകം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ ഉയരങ്ങളിൽ വെച്ച് ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന്‍റെ വേഗത പാരച്യൂട്ടുകൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇതിനായി എല്ലാ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളിലും പാരച്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. പാരച്യൂട്ടിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തോടെയായിരിക്കും പേടകം കടലിലേക്ക് പതിക്കുക. വേഗത നിയന്ത്രിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ ആഘാതങ്ങൾ സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

പേടകത്തിന്‍റെ പുനഃപ്രവേശന സമയത്തും സ്പ്ലാഷ്‌ഡൗൺ സമയത്തും ക്രൂ മൊഡ്യൂളിന്‍റെ വേഗത കുറച്ച് പാരച്യൂട്ടുകളുടെ മുഴുവൻ സ്യൂട്ടും വിലയിരുത്തുന്നതിനാണ് ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് എയർ ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റ്. പേടകത്തിന്‍റെ പ്രാരംഭ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതിനായി രണ്ട് ഡ്രോഗ് പാരച്യൂട്ടുകളും, തുടർന്ന് പൈലറ്റ് ച്യൂട്ടുകളും, സുരക്ഷിതമായ ലാൻഡിങിനായി മൂന്ന് പ്രധാന പാരച്യൂട്ടുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും.

4000-4500 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള കാപ്‌സ്യൂളിലാണ് ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം. ടെസ്റ്റിൽ കാപ്‌സ്യൂളിന് സമാനമായ ഭാരം വഹിക്കുകയും, ഏകദേശം 4,000 മീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും പിന്നീട് കടലിലേക്ക് തിരിച്ചിറക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം ഡിസംബറിൽ: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായ ഗഗൻയാന്‍റെ പരീക്ഷണ ദൗത്യം ഈ വർഷം ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ വി നാരായണൻ അടുത്തിടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ദൗത്യത്തിനായുള്ള ഹ്യൂമൻ റേറ്റഡ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിന്‍റെ (HLVM3) ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റിങ് പൂർത്തിയായതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഭൂമിയുടെ 400 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കാണ് ഗഗന്‍യാനെ എത്തിക്കുകയെന്ന് 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ അനുഭ ജെയിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ വി നാരായണന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനായി അത്യാധുനിക ഘടനയും ഊഷമാവ് നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള എല്‍വിഎം 3 വെഹിക്കിൾ (എച്ച്എല്‍വിഎം3) ഉപയോഗിക്കും.

ഇതിന്‍റെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ തത്സമയം വിലയിരുത്താനാകുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത. വാഹനത്തിലുള്ളവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രത്യേക ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ട പാരിസ്ഥിതിക നിയന്ത്രണ-സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിനുണ്ട്.

വാഹനം ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ 170 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ എത്തിച്ച ശേഷം പിന്നീട് 400 കിലോമീറ്റര്‍ ഭ്രമണ പഥത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടും. പിന്നീട് സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയില്‍ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വി നാരായണന്‍ പറഞ്ഞു.

ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം: അംഗങ്ങൾ
ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റന്മാരായ ശുഭാംശു ശുക്ല, പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്‌ണൻ, അജിത് കൃഷ്‌ണൻ, അംഗദ് പ്രതാപ് എന്നിവരാണ് ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിലെ അംഗങ്ങളെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്‌ണൻ പാലക്കാട്ടുകാരനാണ്. അജിത് കൃഷ്‌ണൻ തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയും, ശുഭാംശു ശുക്ലയും അംഗദ് പ്രതാപും ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശികളുമാണ്. ആക്‌സിയം 4 ദൗത്യത്തിൽ 14 ദിവസം അന്താരാഷ്‌ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ വസിച്ച ശുഭാംശുവിന്‍റെ അനുഭവ സമ്പത്ത് ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിൽ നിർണായകമാവും.

Also Read:

  1. ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്‍റെ വിജയസ്‌മരണയിൽ രാജ്യം: ബഹിരാകാശ സംഘത്തിൽ ചേരാം, യുവാക്കളെ ക്ഷണിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
  2. ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തേയും സ്വപ്‌നം: ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ മൊഡ്യൂളിന്‍റെ ആദ്യ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്; വിക്ഷേപണം 2028ൽ
  3. ഗഗൻയാൻ പരീക്ഷണ ദൗത്യം ഡിസംബറിൽ; ആക്‌സിയം 4 അനുഭവകഥ പങ്കുവച്ച് ശുഭാംശു ശുക്ല
  4. ഒരൊറ്റ സ്വപ്‌നവുമായി നാസയും ഐഎസ്‌ആര്‍ഒയും; നിസാറിന്‍റ കഥ പറഞ്ഞ് പ്രൊജക്‌ട് മേധാവി ചൈത്ര റാവു

For All Latest Updates

TAGGED:

INTEGRATED AIR DROP TESTGAGANYAAN MISSIONഗഗൻയാൻ ദൗത്യംഐഎസ്‌ആർഒISRO AIR DROP TEST COMPLETED

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.