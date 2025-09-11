ETV Bharat / technology

ഐഫോൺ 17 സീരിസിനൊപ്പം പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റവും: ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് തീമിൽ ആപ്പിളിന്‍റെ iOS 26; ഏതൊക്കെ ഐഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാകും?

പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഉപയോക്തൃ ഇന്‍റർഫേസുമായി ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് തീമിലാണ് പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

APPLE IOS 26 RELEASE DATE IOS 26 UPDATE ഐഒഎസ് 26 ഐഫോൺ 17
iOS 26 was initially announced at the WWDC 2025 event (Image Credit: Apple)
Published : September 11, 2025 at 1:48 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലും ആഗോള വിപണികളിലും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഐഫോൺ 17 സീരിസ് ആപ്പിൾ ഒടുവിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17 എയർ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നീ മോഡലുകളാണ് കമ്പനി ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 2025 സെപ്റ്റംബർ 12 മുതൽ ഇവയ്‌ക്കായുള്ള പ്രീ-ഓർഡറുകൾ ആരംഭിക്കും.

പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾക്കൊപ്പം ആപ്പിൾ iOS 26 എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റവും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2025 ജൂണിൽ ആപ്പിൾ നടത്തിയ വേൾഡ്‌വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് കോൺഫറൻസിലാണ് (WWDC) ആപ്പിൾ iOS 26 പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനുശേഷം പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ബീറ്റ പരിശോധനയിലായിരുന്നു. നിരവധി ആദ്യകാല റിലീസുകൾക്ക് ശേഷം, കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന്‍റെ പൂർണ്ണ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ആപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ പരമ്പരാഗത നാമകരണ രീതികളിലെ പ്രതീക്ഷകൾ തെറ്റിച്ച്, പതിവിലും വിപരീതമായി iOS 26 എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം എത്തിയത്.

iOS 26: ലോഞ്ച് തീയതി
2025 സെപ്റ്റംബർ 15ന് സൗജന്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്‌ഡേറ്റായി iOS 26 സ്റ്റേബിൾ പതിപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ഐഫോൺ 17 സീരീസിന്‍റെ പ്രീ-ഓർഡർ ആരംഭിക്കുന്നതിന് പിന്നാലെ പുതിയ OS പുറത്തിറക്കും. പുതിയ ഐഫോൺ സീരീസിന്‍റെ പ്രീ-ഓർഡർ 2025 സെപ്റ്റംബർ 12 ന് വൈകുന്നേരം 5:30 മുതൽ ആരംഭിക്കും. അതേസമയം വിൽപ്പന 2025 സെപ്റ്റംബർ 19 മുതലാണ് ആരംഭിക്കുക.

iOS 26: വിശദമായി
ആപ്പിളിന്‍റെ പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമാണ് iOS 26. ഇത് ഏറ്റവും പുതിയ ഐഫോൺ 17 സീരീസ് മോഡലുകളിൽ പിന്തുണയ്‌ക്കും. ഇതിനു പുറമെ, iOS 26 പഴയ ഐഫോൺ മോഡലുകളെയും പിന്തുണയ്‌ക്കും. iOS 26ൽ ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഉപയോക്തൃ ഇന്‍റർഫേസ് (UI) ഉണ്ട്.

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ദൃശ്യാനുഭവം നൽകുന്നതിന് UI മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പുതിയ ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് തീമും ഇതിലുണ്ട്. പുതിയ ഒഎസ് ലഭ്യമാകുന്നതോടെ ഫോട്ടോസ്, മെസേജ്, മെയിൽ പോലുള്ള ആപ്പിളിന്‍റെ സ്വന്തം ആപ്പുകൾക്ക് പുതിയ സവിശേഷതകളും യൂസർ ഇന്‍റർഫേസും ലഭിക്കും. ഇത് ടച്ച് പോയിന്‍റുകളിലുടനീളം ഉപയോഗം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്നു.

iOS 26: ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

  • ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ് സവിശേഷതകളോടെയാണ് പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം വരുന്നത്. സിരിയും കൂടുതൽ മികച്ചതായിരിക്കും.
  • കാർപ്ലേ, ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്, ആപ്പിൾ ഗെയിംസ് എന്നിവയിലെ പുതിയ സവിശേഷതകൾ പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം സംയോജിപ്പിക്കും.
  • ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന്‍റെ ലോക്ക് സ്‌ക്രീൻ വിജറ്റുകളും സിസ്റ്റം ആപ്പുകളും പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെടും.
iOS 26: Liquid Glass design (Image Credit: Apple)

iOS 26 പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഐഫോണുകൾ?

  • ഐഫോൺ 16e
  • ഐഫോൺ 16
  • ഐഫോൺ 16 പ്ലസ്
  • ഐഫോൺ 16 പ്രോ മാക്‌സ്
  • ഐഫോൺ 15
  • ഐഫോൺ 15 പ്ലസ്
  • ഐഫോൺ 15 പ്രോ
  • ഐഫോൺ 15 പ്രോ മാക്‌സ്
  • ഐഫോൺ 14
  • ഐഫോൺ 14 പ്ലസ്
  • ഐഫോൺ 14 പ്രോ
  • ഐഫോൺ 14 പ്രോ മാക്‌സ്
  • ഐഫോൺ 13
  • ഐഫോൺ 13 മിനി
  • ഐഫോൺ 13 പ്രോ
  • ഐഫോൺ 13 പ്രോ മാക്‌സ്
  • ഐഫോൺ 12
  • ഐഫോൺ 12 മിനി
  • ഐഫോൺ 12 പ്രോ
  • ഐഫോൺ 12 പ്രോ മാക്‌സ്
  • ഐഫോൺ 11
  • ഐഫോൺ 11 പ്രോ
  • ഐഫോൺ 11 പ്രോ മാക്‌സ്
  • ഐഫോൺ SE (രണ്ടാം തലമുറ മുതലുള്ളവ)

ഐപാഡ്ഒഎസ് 26:
ഐഫോണുകൾക്കായി പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം പുറത്തിറക്കിയ പോലെ ഐപാഡ് മോഡലുകൾക്കായി ഐപാഡോസ് 26 പുറത്തിറക്കാനും ആപ്പിൾ പദ്ധതിയിടുന്നു. പുതിയ ഒഎസ് അപ്‌ഡേറ്റ് ലഭിക്കുന്ന അനുയോജ്യമായ ഐപാഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ നൽകുന്നു.

  • ഐപാഡ് പ്രോ (M4)
  • ഐപാഡ് പ്രോ 12.9 (മൂന്നാം തലമുറ മുതൽ പിന്നീടുള്ളവ)
  • ഐപാഡ് പ്രോ 11 (ആദ്യ തലമുറ മുതൽ പിന്നീടുള്ള മോഡലുകൾ)
  • ഐപാഡ് എയർ (M3)
  • ഐപാഡ് എയർ (M2)
  • ഐപാഡ് എയർ (മൂന്നാം തലമുറ മുതൽ പിന്നീടുള്ളവ)
  • ഐപാഡ് (A16)
  • ഐപാഡ് (എട്ടാം തലമുറ മുതൽ പിന്നീടുള്ള മോഡലുകൾ)
  • ഐപാഡ് മിനി (A17 Pro)
  • ഐപാഡ് മിനി (അഞ്ചാം തലമുറ മുതൽ പിന്നീടുള്ളവ)

