വർഷാവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യൻ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ പുറത്തിറക്കാൻ ഒരുക്കം: വിശദാംശങ്ങൾ

2025 അവസാനത്തോടെ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ പുറത്തിറക്കും. ലക്ഷ്യം വിദേശ എഐ സംവിധാനങ്ങളിലേക്കുള്ള ആശ്രയം കുറയ്‌ക്കുക.

In picture - S. Krishnan, Secretary MeitY (Image Credit: DIgital India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 11, 2025 at 4:31 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: വർഷാവസാനത്തോടെ രാജ്യത്ത് ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ (LLM) പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുമായി സർക്കാർ. ഇതിനായി മണിക്കൂറിന് വെറും ₹65 നിരക്കിൽ 38,000 GPU കൾ ലഭ്യമാക്കുകയും 12 കമ്പനികൾ ഫൗണ്ടേഷൻ മോഡലുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുവഴി വിദേശ എഐ സംവിധാനങ്ങളിലേക്കുള്ള ആശ്രയം കുറയ്ക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഇന്ത്യാ എഐയുടെയും ഡിജി-എൻഐസിയുടെയും സിഇഒയും ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയും ആയ അഭിഷേക് സിങ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, കഴിഞ്ഞ വർഷം അംഗീകരിച്ച ഇന്ത്യാഎഐ മിഷൻ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ട് പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നതിനും, ഫൗണ്ടേഷൻ മോഡലുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമായ എഐ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി വലിയ ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകൾ പ്രവർത്തിക്കും.

എന്താണ് ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ?

എഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സംവിധാനമാണ് ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ. വലിയ അളവിൽ ഡാറ്റകൾ പഠിച്ച് ഭാഷയുടെ പാറ്റേണുകൾ മനസ്സിലാക്കി, ഉപയോക്താവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനും, ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാനും, വിവർത്തനം ചെയ്യാനും, സംഗ്രഹിക്കാനും, പ്രോഗ്രാമിങ് കോഡ് തയ്യാറാക്കാനും ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലിന് കഴിയും.

ഇന്ത്യ–എഐ ഇംപാക്‌ട് സമിറ്റ് 2026 ഫെബ്രുവരി 19 മുതൽ 20 വരെ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസ് (IMC) 2025ന്‍റെ ഭാഗമായി ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് ഐടി മന്ത്രാലയം (MeitY) പ്രീ-സമിറ്റ് ഇവന്‍റുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പരിപാടിയിൽ സെക്രട്ടറി എസ് കൃഷ്‌ണൻ സ്വകാര്യ മേഖലയും പൊതുമേഖലയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ എല്ലാ സേവനദാതാക്കൾക്കും ഒരേ അവസരം ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയിൽ, കുറച്ച് വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനാകുന്ന മാതൃകയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു.

ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ മാതൃക നിർമ്മിക്കുക എന്ന ഞങ്ങളുടെ സമീപനം നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികൾക്കും വളരെ ആകർഷകമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ, ടെലികോം ആവാസവ്യവസ്ഥയിലുടനീളം സമഗ്രവും സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്ന് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രീ-സമ്മിറ്റ് പരിപാടികൾ സർക്കാർ, വ്യവസായം, അക്കാദമിക്, ആഗോള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു.

വരാനിരിക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രമേയം "പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് സ്വാധീനത്തിലേക്ക്" എന്നതാണ്. ഇതുമായി യോജിപ്പിച്ച്, സാമൂഹിക നന്മ, സാമ്പത്തിക പ്രതിരോധശേഷി, സമഗ്ര വളർച്ച എന്നിവയ്ക്കായി എഐ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്ന ഇന്ത്യയുടെ കാഴ്‌ചപ്പാടിനെയാണ് ചർച്ചകൾ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യ-എഐ ഇംപാക്റ്റ് ഉച്ചകോടി 2026ലേക്ക് ആഗോള നേതാക്കളെയും ക്ഷണിക്കും.

