ആക്സിയം 4 ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി 18 ദിവസം അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ചെലവഴിച്ച ശേഷം ഭൂമിയിൽ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ ശുഭാംശു ശുക്ല നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 17) ഇന്ത്യയിലെത്തും. യുഎസിൽ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട പുനരധിവാസ പരിപാടിക്ക് വിധേയനാക്കിയ ശേഷമാണ് മടക്കം. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ, തന്റെ മടക്കയാത്രയെ കുറിച്ച് ശുഭാംശു പങ്കുവെയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെ കുറിച്ചും ആക്സിയോം ദൗത്യത്തിലെ സുഹൃത്തുകളെ പിരിയുന്നതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള വൈകാരിക പോസ്റ്റാണ് പങ്കിട്ടത്. വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വിമാനത്തിലിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയും ആക്സിയോം ദൗത്യാംഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും ആണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിന് താഴെ കുറിച്ചതിങ്ങനെ;
"ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വിമാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ, എന്റെ ഹൃദയം വികാരനിർഭരമാവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് കുടുംബം പോലെയാണ്. ഇവരെ വിട്ടുപോകുന്നതിൽ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. എന്നാൽ ദൗത്യത്തിനുശേഷം ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെ എന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കാണാൻ പോകുന്നതിൽ ഞാൻ ആവേശത്തിലാണ്. എല്ലാം ഒരു തവണ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. ജീവിതം അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
ദൗത്യത്തിനിടയിലും ശേഷവും എല്ലാവരിൽ നിന്നും അവിശ്വസനീയമായ സ്നേഹവും പിന്തുണയും ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യക്കാരുമായി എന്റെ യാത്രാനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടാൻ ഇനിയും എനിക്ക് കാത്തിരിക്കാനാവില്ല. വിടപറയൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. എന്റെ കമാൻഡർ ഗാസ്ട്രോ പെഗ്ഗി പറയുന്നതുപോലെ, ബഹിരാകാശ യാത്രയിലെ ഒരേയൊരു സ്ഥിരമായ കാര്യം മാറ്റം തന്നെയാണ്. ഇത് ജീവിതത്തിലും ബാധകമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു."
ബോളിവുഡ് സിനിമയായ സ്വദേശിലെ ഗാനത്തിന്റെ പ്രധാന വരികളും അദ്ദേഹം തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിനൊപ്പം പങ്കിട്ടു. ജീവിതം ഒരു വാഹനവും സമയം അതിന്റെ ചക്രവുമാണ്. അത് ചലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഗാനത്തിലെ വരികൾ.
നരേന്ദ്ര മോദിയെ കാണും: യുഎസിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലെത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കണ്ടതിനുശേഷമാവും ശുഭാംശു സ്വദേശമായ ലഖ്നൗവിലേക്ക് പോവുകയെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. താൻ വളരെ ആവേശവാനാണെന്നും ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ മകനെ എത്രയും വേഗം കാണാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണെന്നും ശുക്ലയുടെ പിതാവ് ശംഭു ദയാൽ ശുക്ല ഐഎഎൻഎസിനോട് പറഞ്ഞു.
ശുഭാംശുവിനെ പ്രശംസിച്ച് മോദി: അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ഐഎഎഫ് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭാംശു ശുക്ല വൈകാതെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് 79-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെ മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു. ശുക്ല ബില്യൺ കണക്കിന് ആളുകളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ അഭിലാഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പ് നടത്തിയെന്നും പറഞ്ഞാണ് മോദി അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രാ പദ്ധതിയായ ഗഗൻയാൻ വിക്ഷേപണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്വന്തമായി ബഹിരാകാശ നിലയം നിർമിക്കാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായും പ്രധാനമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു.
