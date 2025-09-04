ഹൈദരാബാദ്: നാസയുടെ പുതിയ അസോസിയേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ പൗരൻ അമിത് ക്ഷത്രിയയെ നിയമിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 3ന് (ബുധനാഴ്ച) നാസയുടെ ആക്ടിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഷോൺ പി ഡഫിയാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. നാസയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിവിൽ സർവീസ് റോളാണ് ഇന്ത്യൻ വംശജനായ അമിത് ക്ഷത്രിയ സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഡഫിയുടെ മുതിർന്ന ഉപദേഷ്ട്ടാവായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനും നാസയുടെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫീസറായി പ്രവർത്തിക്കാനും പുതിയ പദവിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. നാസയുടെ 10 സെന്റർ ഡയറക്ടർമാരെയും വാഷിങ്ടണിലെ നാസ ആസ്ഥാനത്ത് മിഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് അസോസിയേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരെയും അദ്ദേഹം നയിക്കും.
ആരാണ് അമിത് ക്ഷത്രിയ?
അമിത് ക്ഷത്രിയയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ്. അദ്ദേഹം ജനിച്ചതും പഠിച്ചതും വളർന്നതുമെല്ലാം യുഎസിലാണ്. കാലിഫോർണിയയിലെ പസഡെനയിലുള്ള കാലിഫോർണിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസും, ഓസ്റ്റിനിലെ ടെക്സസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സും നേടിയിട്ടുണ്ട്.
50-ാമത് ബഹിരാകാശ നിലയ പര്യവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതിന് ക്ഷത്രിയയ്ക്ക് നാസയുടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലീഡർഷിപ്പ് മെഡൽ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഡ്രാഗൺ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ദൗത്യത്തിനിടെ വിമാന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ അമിത് ക്ഷത്രിയ വഹിച്ച പങ്കിന് സിൽവർ സ്നൂപ്പി അവാർഡും ലഭിച്ചിരുന്നു.
നാസയുമായി നീണ്ട 22 വർഷത്തെ ബന്ധം: പുതിയ അസോസിയേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അമിത് ക്ഷത്രിയയ്ക്ക് നാസയുമായി നീണ്ട കാലത്തെ ബന്ധമുണ്ട്. ഏകദേശം 22 വർഷമായി അദ്ദേഹം യുഎസ് ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് വരുകയാണ്. എക്സ്പ്ലോറേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഡെവലപ്മെന്റ് മിഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ (ഇഎസ്ഡിഎംഡി) 'മൂൺ ടു മാർസ്' പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി അസോസിയേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കുമുള്ള മനുഷ്യ ദൗത്യങ്ങൾക്കായുള്ള ദൗത്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ആർട്ടെമിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൗത്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതായിരുന്നു. 2003ൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായി ആരംഭിച്ച നാസയിലെ കരിയർ പിന്നീട് റോബോട്ടിക്സ് എഞ്ചിനീയർ, സ്പേസ്ക്രാഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നീ നിലകളിലേക്ക് ഉയരുകയായിരുന്നു
പ്രധാനമായും അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ റോബോട്ടിക് അസംബ്ലിയിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. 2014 മുതൽ 2017 വരെ, ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തന ഘട്ടങ്ങളിലും ആഗോള ടീമുകളെ നയിച്ചുകൊണ്ട്, ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഡയറക്ടറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2017 മുതൽ 2021 വരെ, ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ ഓഫീസിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടിയും തുടർന്ന് ആക്ടിങ് മാനേജരുമായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അദ്ദേഹം എഞ്ചിനീയറിങ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ഹാർഡ്വെയർ പ്രോഗ്രാം മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയുടെ സുസ്ഥിരമായ ഉത്തരവാദിത്തം വഹിച്ചു.
2021ൽ, ആർട്ടെമിസ് I ദൗത്യത്തിൽ മനുഷ്യരെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ രൂപകൽപ്പന ബഹിരാകാശ പേടകം തിരികെ നൽകുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. പിന്നീട് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഡെവലപ്മെന്റ് മിഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ESDMD) അസിസ്റ്റന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി അസോസിയേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി നാസ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചു. അസോസിയേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായാണ് നിലവിൽ അമിത് ക്ഷത്രിയ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുക.
