എഐ വിപ്ലവത്തിന് വേദിയൊരുക്കി; ന്യൂഡൽഹിയിൽ എഐ ഇംപാക്‌ട് ഉച്ചകോടി

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എഐ ഇംപാക്‌ട് ഉച്ചകോടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

File photo of Union Minister Ashwini Vaishnaw ((PIB))
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2025 at 10:51 AM IST

3 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: ലോകം കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ (AI) സാധ്യതകളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ മത്സരം നടത്തുന്ന വേളയിൽ ഇന്ത്യ ചരിത്രപരമായ ഒരു ചുവടുവെയ്പ്പ് നടത്തുന്നു. 2026 ഫെബ്രുവരി 19–20 തീയതികളിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ എഐ ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഈ ഉച്ചകോടി ഇന്ത്യയെ ഗ്ലോബൽ എഐയെ കൂടുതല്‍ വേദിയിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ആഗോള നേതാക്കൾ, നവീനാശയക്കാർ, നയരൂപകർ, വ്യവസായ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി വ്യാഴാഴ്‌ച വ്യക്തമാക്കി. യുകെ, ദക്ഷിണകൊറിയ, ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇത്തവണ ആതിഥേയത്വം ലഭിക്കുന്നത്. സുരക്ഷിതവും ധാർമ്മികവുമായ എഐ ഭരണ ചട്ടക്കൂടുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുക, ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസനത്തിനും സുസ്ഥിര പുരോഗതിക്കും എഐ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് സമ്മേളനത്തിന്‍റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം.

സമ്മേളനത്തോടൊപ്പം സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച മറ്റൊരു വലിയ പദ്ധതിയാണ് എട്ട് പുതിയ എഐ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം. ഇന്ത്യ-നിർദ്ദിഷ്ട ഡാറ്റയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഫൗണ്ടേഷൻ മോഡലുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കൃഷി, ആരോഗ്യസംരക്ഷണം, ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, വ്യാവസായിക നവീകരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യൻ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഫൗണ്ടേഷൻ മോഡലുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ഇന്ത്യയെ ആഗോള എഐ നേതൃത്വ കേന്ദ്രം ആക്കി മാറ്റാനുള്ള വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനമെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തുടനീളം 570 ഡാറ്റ–എഐ ലാബുകളുടെ ശൃംഖലയിലെ ഭാഗമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 30 ലാബുകൾ ആരംഭിച്ചു. കൂടാതെ ഇന്ത്യ എഐ ഫെലോഷിപ്പ് പദ്ധതി 13,500 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും പിന്തുണ നൽകും.

എഐയുടെ ലോകം കീഴടക്കിയാല്‍ എങ്ങനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും. സമഗ്രവികസനം, സുസ്ഥിര വികസനം, തുല്യമായ പുരോഗതി വളര്‍ത്തിയെടുക്കല്‍ എന്നിവയില്‍ എഐയുടെ പങ്ക് എത്രത്തോളമാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രദര്‍ശനവും ഉണ്ടാകും.

"ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്‌ട് ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരു വലിയ ബഹുമതിയാണ്. യുകെ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ഫ്രാൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉച്ചകോടികൾക്ക് ശേഷം അടുത്ത ഉച്ചകോടി ഇന്ത്യയിൽ നടക്കും," ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു, നിരവധി രാജ്യങ്ങളും ആഗോള നേതാക്കളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഏകദേശം 506 നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ സംരംഭങ്ങൾ ബഹുഭാഷാ, ഡൊമെയ്ൻ-നിർദ്ദിഷ്ട മോഡലുകൾ, ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തൽ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, വ്യാവസായിക നവീകരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഘടനാപരമായ യുക്തി, STEM വിഷയങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ പ്രശ്‌നപരിഹാരം എന്നിവയ്ക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വലിയ യുക്തി മാതൃക ഫ്രാക്റ്റൽ അനലിറ്റിക്‌സ് നിർമ്മിക്കും. ടെക് മഹീന്ദ്ര മേക്കേഴ്‌സ് ലാബ്, സർക്കാർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി ഒരു ഏജന്‍റ് എഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഓറിയണിനൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്കായി (ഹിന്ദി ഭാഷകള്‍ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കി) മാതൃക രൂപകൽപ്പന ചെയ്യും.

എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്റലിജൻസ്, ശാസ്ത്രീയ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, വ്യാവസായിക നവീകരണം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിത മൾട്ടിമോഡൽ ഫൗണ്ടേഷൻ മോഡലായ ബ്രഹ്മ്എഐ സെന്റിക് വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത 22 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളെയും നേറ്റീവ് യുക്തിയും ഉള്ളടക്ക മോഡറേഷനും ഉപയോഗിച്ച് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ചെറിയ ഭാഷാ മോഡലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥാപനമാണ് ജെൻലൂപ്പ്.

"ഡാറ്റ, എഐ ലാബ്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്ക് വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഫൗണ്ടേഷണൽ കോഴ്‌സുകൾ, ഡാറ്റ അനോട്ടേഷൻ (ഇമേജുകൾ, ടെക്സ്റ്റ്, ഓഡിയോ), ഡാറ്റ ക്യൂറേഷൻ (ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ലേബൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യൽ) എന്നിവയിൽ എൻട്രി-ലെവൽ പരിശീലനം നൽകിക്കൊണ്ട്, പഠിതാക്കളെ എഐ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ പങ്കാളികളാക്കാൻ സജ്ജരാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്," ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ, ഇന്ത്യാഎഐ ഫെലോഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം 13,500 മെന്‍റര്‍മാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ 8,000 ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ, 5,000 ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികൾ, എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള 500 പിഎച്ച്ഡി ഗവേഷകർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

