ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ നിർമിത സെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പ് വർഷാവസാനത്തോടെ വിപണിയിലെത്തിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സെമികണ്ടക്ടർ മേഖലയിൽ അതിവേഗം പ്രവർത്തിച്ചു വരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. 79-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
രാജ്യത്ത് ഇതിനകം തന്നെ ആറ് സെമികണ്ടക്ടർ യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നാല് പുതിയ യൂണിറ്റുകൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മോദി അറിയിച്ചു. സെമികണ്ടക്ടർ വ്യവസായത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മോദിയുടെ വാക്കുകളിങ്ങനെ;
"ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച, ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച, മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ചിപ്പ് ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ വിപണിയിലെത്തും. സെമികണ്ടക്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്ന ആശയം 50-60 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും അത് ഫയലുകളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. പല രാജ്യങ്ങളും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടി. ആഗോള തലത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്താൻ തുടങ്ങി."
#WATCH | PM Narendra Modi says, " when we speak of different aspects of technology, i draw your attention to semiconductors, as an example. i am not at the red fort to criticise any government; i do not want to do it. but the youth of the country should know about it. file work on… pic.twitter.com/Kvzf1Ml6NB— ANI (@ANI) August 15, 2025
സെമികണ്ടക്ടറിന്റെ പ്രാധാന്യം: ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണവും നിർമ്മിക്കാൻ സെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പ് ആവശ്യമാണ്. മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ, സ്മാർട്ട് ടിവികൾ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും സെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2024-25ൽ ഇന്ത്യയുടെ സെമികണ്ടക്ടർ വിപണി ഏകദേശം 45-50 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് 100-110 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതി.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടുത്തിടെ നാല് പുതിയ സെമികണ്ടക്ടർ പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയതായി മോദി പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചു. ഇതിൽ യുഎസ് കമ്പനികളായ ഇന്റലും ലോക്ക്ഹീഡ് മാർട്ടിനും പങ്കാളികളാവുന്നുണ്ട്. നാല് പുതിയ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.
Chip by chip, India’s semiconductor mission gains momentum!— Digital India (@_DigitalIndia) August 14, 2025
The Government has approved 10 cutting-edge projects under the Semicon India Programme, accelerating the nation’s semiconductor manufacturing capabilities.
" this small chip is doing big things to ensure last-mile… pic.twitter.com/YbptaqwKcL
നാല് പുതിയ സെമികണ്ടക്ടർ യൂണിറ്റുകൾ:
- 3D ഗ്ലാസ് സെമികണ്ടക്ടർ പാക്കേജിങ് യൂണിറ്റ് -3D ഗ്ലാസ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡിന്റെ ₹1,943 കോടി നിക്ഷേപത്തോടെ പ്രതിവർഷം 5 കോടി യൂണിറ്റ് ഉൽപാദന ശേഷിയുള്ള യൂണിറ്റ്
- SiCsem കോമ്പൗണ്ട് ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂണിറ്റ് - ₹2,066 കോടി നിക്ഷേപത്തോടെ 9.6 കോടി വാർഷിക ഉൽപാദന ശേഷിയുള്ള യൂണിറ്റ് ഭുവനേശ്വറിൽ
- അഡ്വാൻസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻ പാക്കേജ് ടെക്നോളജീസ് -₹468 കോടി നിക്ഷേപത്തോടെ, 9.6 കോടി വാർഷിക ഉൽപാദനവുമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ
- സിഡിഐഎല്ലിന്റെ യൂണിറ്റ് - പഞ്ചാബിൽ ₹117 കോടി നിക്ഷേപത്തോടെ, 15.8 കോടി യൂണിറ്റിന്റെ വാർഷിക ഉൽപാദന ശേഷിയിൽ
നിലവിലുള്ള ആറ് സെമികണ്ടക്ടർ യൂണിറ്റുകൾ:
ഇന്ത്യയിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ നാല് പുതിയ സെമികണ്ടക്ടർ പ്ലാന്റുകൾ കൂടി വരുന്നതോടെ ആകെ പ്ലാന്റുകളുടെ എണ്ണം 10 ആകും. എല്ലാ യൂണിറ്റിലുമായി ആകെ ₹1.6 ലക്ഷം കോടി നിക്ഷേപമുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ആറ് സെമികണ്ടക്ടർ പ്ലാന്റുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.
- ടാറ്റ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് പിഎസ്എംസി (തായ്വാൻ) – ₹91,000 കോടി
- മൈക്രോൺ ടെക്നോളജി (യുഎസ്) – ₹22,516 കോടി
- സിജി പവർ & റെനെസാസ് – ₹7,600 കോടി
- ടാറ്റ സെമികണ്ടക്ടർ അസംബ്ലി & ടെസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (ടിഎസ്എടി) – ₹27,000 കോടി
- കെയ്ൻസ് സെമികോൺ – ₹3,307 കോടി
- എച്ച്സിഎൽ-ഫോക്സ്കോൺ ജെവി – ₹3,700 കോടി
|കമ്പനി/ പ്രൊജക്ട്
|സ്ഥലം
|നിക്ഷേപത്തുക
|പ്രതിവർഷ
ഉൽപ്പാദന ശേഷി
|3D ഗ്ലാസ് സൊലൂഷൻസ് Inc (Intel and Lockheed)
|ഭുവനേശ്വർ, ഒഡീഷ
|₹1,943 കോടി
|5 കോടി യൂണിറ്റ്
|SiCsem – കോമ്പൗണ്ട് ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂണിറ്റ്
|ഭുവനേശ്വർ, ഒഡീഷ
|₹2,066 കോടി
|9.6 കോടി ചിപ്പുകൾ
|അഡ്വാൻസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻ പാക്കേജ് ടെക്നോളജീസ്
|ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
|₹468 കോടി
|9.6 കോടി ചിപ്പുകൾ
|CDIL – ഇലക്ട്രോണിക് കംപോണന്റ് മാനുഫാക്ചറർ
|പഞ്ചാബ്
|₹117 കോടി
|15.8 കോടി യൂണിറ്റ്
|ടാറ്റ ഇലക്ട്രോണിക്സ്+ PSMC (തായ്വാൻ)
|ധോലേര, ഗുജറാത്ത്
|₹91,000 കോടി
|-----
|മൈക്രോൺ ടെക്നോളജി (US)
|സാനന്ദ്, ഗുജറാത്ത്
|₹22,516 കോടി
|-----
|സിജി പവർ & റെനെസാസ്
|സാനന്ദ്, ഗുജറാത്ത്
|₹7,600 കോടി
|-----
|ടാറ്റ സെമികണ്ടക്ടർ അസംബ്ലി & ടെസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (ടിഎസ്എടി)
|മോറിഗാവ്, അസം
|₹27,000 കോടി
|-----
|കെയ്ൻസ് സെമികോൺ
|സാനന്ദ്, ഗുജറാത്ത്
|₹3,307 കോടി
|------
|എച്ച്സിഎൽ-ഫോക്സ്കോൺ ജെവി
|നോയിഡ, ഉത്തർപ്രദേശ്
|₹3,700 കോടി
|------
Also Read:
- ഇനി വെറും കേരളമല്ല, 'ഡിജി കേരളം': സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം; പ്രഖ്യാപനം ഓഗസ്റ്റ് 21ന്
- ഇനി മുതൽ ന്യൂജെൻ '112'; അടിയന്തര സേവനങ്ങളിലെ പരിഷ്കാരങ്ങള് അറിയാം
- ബഹിരാകാശം മുതല് ക്രിക്കറ്റും ചെസും സിനിമയും വരെ; ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങള് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യദിന സ്പെഷ്യല് ഗൂഗിൾ ഡൂഡിൽ