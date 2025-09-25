ETV Bharat / technology

2000 കിലോ മീറ്റര്‍ വരെ ദൂരപരിധി, "അഗ്നിയായി" പറന്നിറങ്ങാൻ ഇന്ത്യയുടെ അഗ്നി പ്രൈം, മൊബൈൽ ലോഞ്ചറിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വിക്ഷേപണം വിജയകരം

പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത റെയിൽ അധിഷ്‌ഠിത മൊബൈൽ ലോഞ്ചറിൽ നിന്ന് നടത്തിയ ഈ വിജയകരമായ പരീക്ഷണം ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വിക്ഷേപണവും സാധ്യമാകുമെന്നതും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത

AGNIPRIME MISSILE RAIL BASED MOBILE LAUNCHER SYSTEM DEFENCE MINISTER RAJNATH SINGH INDIA MISSILE TEST
Agni-Prime missile from a rail-based mobile launcher (X/@rajnathsingh)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2025 at 10:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: അഗ്നി-പ്രൈം മിസൈലിൻ്റെ വിജയകരമായ പരീക്ഷണത്തോടെ പ്രതിരോധ മേഖലയില്‍ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല് കൈവരിച്ച് ഇന്ത്യ. റെയിൽ അധിഷ്‌ഠിത മൊബൈൽ ലോഞ്ചർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ അഗ്നി-പ്രൈം മിസൈലിൻ്റെ പരീക്ഷണ വിക്ഷേപണം വിജയകരമായി നടത്തിയതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് വ്യാഴാഴ്‌ച അറിയിച്ചു. പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത റെയിൽ അധിഷ്‌ഠിത മൊബൈൽ ലോഞ്ചറിൽ നിന്ന് നടത്തുന്ന ആദ്യ വിക്ഷേപണമാണിത്. 2000 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരപരിധിയുള്ള അത്യാധുനിക മിസൈല്‍ സംവിധാനമാണ് രാജ്യം വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"2,000 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന മിസൈലിൽ വിവിധ നൂതന സവിശേഷതകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, റെയിൽ നെറ്റ്‌വർക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇതിനുണ്ട്, കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വിക്ഷേപണവും സാധ്യമാകുന്നു" രാജ്‌നാഥ് സിങ് എക്‌സ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. "ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റേഞ്ച് അഗ്നി-പ്രൈം മിസൈലിൻ്റെ വിജയകരമായ പരീക്ഷണത്തിന് ഡിആർഡിഒ, സ്ട്രാറ്റജിക് ഫോഴ്‌സ് കമാൻഡ് (എസ്‌എഫ്‌സി), സായുധ സേന എന്നിവയ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ," സിങ് പറഞ്ഞു.

ഒഡീഷയിലെ ബാലസോറിലെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ നിന്നാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. പരീക്ഷണം എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും നിറവേറ്റിയതായും പ്രതിരോധ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത റെയിൽ അധിഷ്‌ഠിത മൊബൈൽ ലോഞ്ചറിൽ നിന്ന് നടത്തിയ ഈ വിജയകരമായ പരീക്ഷണം ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്നും നിലവിൽ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഈ സംവിധാനം ഉള്ളൂവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

വിപ്ലവകരമായ റെയിൽ മൊബിലിറ്റി

റെയിൽ അധിഷ്‌ഠിത ലോഞ്ചറിൽ ഘടിപ്പിച്ച സ്റ്റാറ്റിക് ട്രെയിൻ കോച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ റെയിൽവേ ശൃംഖലയിലൂടെ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാൻ ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിയും. ഇത് സായുധ സേനയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അഗ്നി-പ്രൈം മിസൈലിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ

അഗ്നി-പ്രൈം, ഏകദേശം 2,000 കിലോമീറ്റർ പരിധിയുള്ള ഒരു നൂതന അടുത്ത തലമുറ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ്. അഗ്നി മിസൈൽ പരമ്പരയുടെ മുൻ പതിപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതല്‍ കൃത്യത, വിശ്വാസ്യത, പ്രവർത്തനക്ഷമത എന്നിവ നൽകുന്നു.

നിരവധി ആധുനിക സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ ഭാവിയിൽ മറ്റ് അഗ്നി-ക്ലാസ് മിസൈലുകളിലും പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Also Read: ഡ്രോണുകള്‍ മുതല്‍ ഹൈപ്പര്‍ സോണിക് മിസൈലുകള്‍ വരെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി; 'സുദര്‍ശന്‍ ചക്ര', ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ കവചം

For All Latest Updates

TAGGED:

AGNIPRIME MISSILERAIL BASED MOBILE LAUNCHER SYSTEMDEFENCE MINISTER RAJNATH SINGHINDIA MISSILE TESTINDIA TEST FIRES AGNI PRIME MISSILE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.