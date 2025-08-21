ETV Bharat / technology

5000 കിലോ മീറ്റര്‍ ദൂരപരിധിയില്‍ കുതിച്ചുപായും, വീണാല്‍ തീഗോളം; ചൈന മുതല്‍ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ വരെ "വിറപ്പിച്ച്" ഇന്ത്യയുടെ അഗ്‌നി 5 പരീക്ഷണം

ചൈന ഉൾപ്പെടെ ഏഷ്യ മുഴുവനും, യൂറോപ്പിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കാൻ കഴിയുന്നതും അഗ്‌നിക്കിരയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ അത്യാധുനിക മിസൈലാണ് അഗ്നി-5.

Representative Image (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 21, 2025 at 1:52 PM IST

ന്യൂഡൽഹി/ബാലസോർ: അഗ്നി-5 ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങള്‍ മുതല്‍ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ വരെ ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന 5,000 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരപരിധിയുള്ള അത്യാധുനിക മിസൈലാണ് ഇന്ത്യ പരീക്ഷിച്ചത്. ഒഡീഷയിലെ ചാന്ദിപൂരിലെ ഇൻ്റർഗ്രേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ നിന്നാണ് അഗ്നി-5 വിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

മിസൈലിൻ്റെ വിക്ഷേപണം വിജയകരമായെന്നും സാങ്കേതിക വശങ്ങളെല്ലാം ശരിയായ രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവെന്നും സ്ട്രാറ്റജിക് ഫോഴ്‌സ് കമാൻഡിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് വിക്ഷേപണം നടത്തിയതെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. “ഓഗസ്റ്റ് 20 ന് ഒഡീഷയിലെ ചാന്ദിപൂരിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ 'അഗ്നി 5' വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു,” മന്ത്രാലയം പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിരോധ മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കൂടുതല്‍ മിസൈലുകള്‍ ഇന്ത്യ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. സംഘര്‍ഷമുണ്ടായാല്‍ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നല്‍കുമെന്ന സൂചനയും ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം നല്‍കുന്നു.

അഗ്‌നി 5ൻ്റെ പ്രത്യേകതകള്‍

ചൈന ഉൾപ്പെടെ ഏഷ്യ മുഴുവനും, യൂറോപ്പിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കാൻ കഴിയുന്നതും അഗ്‌നിക്കിരയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ അത്യാധുനിക മിസൈലാണ് അഗ്നി-5. 700 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 3,500 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരപരിധിയുള്ള അഗ്നി-1, അഗ്നി-4 വരെയുള്ള മിസൈലുകള്‍ ഇന്ത്യ നിലവില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പരമ്പരയുടെ അത്യാധുനിക പതിപ്പാണ് അഗ്നി 5 മിസൈല്‍. 5,000 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരപരിധി വരെയുള്ള ലക്ഷ്യ സ്ഥാനങ്ങള്‍ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സംഘർഷത്തിന് ഏകദേശം മൂന്നര മാസത്തിന് ശേഷമാണ് പുതിയ പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത്.

5,000 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരപരിധിയുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലായ അഗ്നി-5 ന് ആണവ പോർമുനകൾ വഹിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള മിസൈലാണിത്, നൂതന മാർഗനിർദ്ദേശ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിന് പ്രാപ്‌തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാധുനിക ഇന്ധന റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഇത് മിസൈലിൻ്റെ ചലനശേഷിയും വർധിപ്പിക്കുന്നു. വടക്കൻ ചൈന ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡവും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ലക്ഷ്യ സ്ഥാനം കൈവരിക്കാൻ ഇതിന് ശേഷിയുണ്ട്. കൂടാതെ യൂറോപ്പിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഇതിൻ്റെ ദൂരപരിധി വ്യാപിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ആണവ പ്രതിരോധ തന്ത്രത്തിൽ അഗ്നി-5 നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിലും ഇന്ത്യ അഗ്നി-5 മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചു. അഗ്നി 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള മിസൈലുകൾക്ക് 700 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 3,500 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരപരിധിയുണ്ട്, അവ ഇതിനകം വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്ത്യ ആണവശേഷിയുള്ള ഹ്രസ്വ-ദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലായ പൃഥ്വി-II, അഗ്നി-I എന്നിവയും വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. പൃഥ്വി-II മിസൈലിന് ഏകദേശം 350 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുണ്ട്, 500 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം വഹിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും.

പരമ്പരാഗത, ആണവ പോർമുനകൾ വഹിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും. അഗ്നി-1 മിസൈലിന് 700-900 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുണ്ട്, 1,000 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള പോർമുന വഹിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും. ഇന്ത്യയുടെ ആണവ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് പൃഥ്വി-II, അഗ്നി-I മിസൈലുകൾ. ജൂലൈയിൽ, പരമ്പരാഗത പോർമുനകൾ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പുതുതായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത തന്ത്രപരമായ മിസൈൽ 'പ്രലൈ' ഇന്ത്യ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. 500-1,000 കിലോഗ്രാം പേലോഡ് ശേഷിയുള്ള ഒരു ഹ്രസ്വ-ദൂര ഉപരിതല മിസൈലാണ് 'പ്രലൈ'. കൂടുതല്‍ അത്യാധുനിക മിസൈലുകള്‍ പരീക്ഷിച്ച് പ്രതിരോധ മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം.

