'ഇന്റർനെറ്റിന് ചായയേക്കാൾ വില കുറവ്'; ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ കുതിപ്പ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ് മോദി
ഒരു കപ്പ് ചായയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ 1 ജിബി വയർലെസ് ഡാറ്റ ലഭിക്കുമെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി. ന്യൂഡൽഹിയിലെ യശോഭൂമിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന 2025 ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
Published : October 8, 2025 at 5:26 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസിന്റെ (IMC 2025) 9-ാമത് പതിപ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് (ബുധനാഴ്ച) ന്യൂഡൽഹിയിലെ യശോഭൂമിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വകുപ്പും (ഡിഒടി) സെല്ലുലാർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും (സിഒഎഐ) സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഐഎംസി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലികോം, മീഡിയ, ടെക്നോളജി പരിപാടിയാണ്. IMC 2025ൽ സംസാരിച്ച നരേന്ദ്ര മോദി ഡിജിറ്റൽ നവീകരണത്തിലും കണക്റ്റിവിറ്റിയിലും ഇന്ത്യയുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ എടുത്തുകാണിച്ചു.
ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ 1 ജിബി വയർലെസ് ഡാറ്റയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് ചായയേക്കാൾ വില കുറവാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് എക്കാലത്തേക്കാളും താങ്ങാനാവുന്നതാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഇന്ത്യയിൽ ഡിജിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റി ഇനി ഒരു പദവിയോ ആഡംബരമോ അല്ല. ഇപ്പോൾ അത് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഒരുകാലത്ത് 2G യുമായി പൊരുതി നിന്നിരുന്ന രാജ്യത്ത് ഇന്ന് 5G മിക്കവാറും എല്ലാ ജില്ലകളിലും എത്തുന്നുണ്ട്," മോദി പറഞ്ഞു.
ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ടെലികോം വിപണിയും രണ്ടാമത്തെ വലിയ 5G വിപണിയുമാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്നും, രാജ്യത്തെ നയിക്കാൻ മനുഷ്യശക്തി, ചലനശേഷി, മാനസികാവസ്ഥ എന്നിവയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഈ ശേഷിയുള്ള അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ 4G സ്റ്റാക്കിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. തദ്ദേശീയ 4G, 5G നെറ്റ്വർക്കുകൾ സുഗമമായ കണക്റ്റിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കുക മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തുടനീളം വേഗതയേറിയതും വിശ്വസനീയവുമായ ഇന്റർനെറ്റ് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷയോടുള്ള സർക്കാരിന്റെ പ്രതിബദ്ധത എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട് മോദി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഇത് നല്ല സമയമാമെന്ന് മോദി ആഗോള നിക്ഷേപകരോടായി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസ് 2025
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലികോം, മീഡിയ, ടെക്നോളജി ഇവന്റായ ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 8) മുതൽ 11 വരെയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. യശോഭൂമിയിലെ ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പോ സെന്ററിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി. "ഇന്നൊവേറ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം" എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടത്തുന്ന പരിപാടി ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനവും സാമൂഹിക പുരോഗതിയും ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ്.
ടെലികോം സെക്ടറിലെയും വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളിലെയും ഏറ്റവും പുതിയ ഇന്നോവേഷനുകൾ IMC 2025ൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. ആറ് ആഗോള ഉച്ചകോടികൾക്കും IMC 2025 വേദിയാകും. ആഗോള നേതാക്കൾ, നയരൂപകർത്താക്കൾ, വ്യവസായ വിദഗ്ധർ, നൂതനാശയക്കാർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും.
ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, ടെലികോമിലെ സെമികണ്ടക്ടറുകൾ, ക്വാണ്ടം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, 6G, ഫ്രോഡ് റിസ്ക് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലാണ് പരിപാടി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഇത് അടുത്ത തലമുറ കണക്റ്റിവിറ്റി, ഡിജിറ്റൽ പരമാധികാരം, സൈബർ തട്ടിപ്പ് പ്രതിരോധം, ആഗോള സാങ്കേതിക നേതൃത്വം എന്നിവയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ചുവടുവെയ്പ്പായി കണക്കാക്കാം.
150-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും 7,000-ത്തിലധികം ആഗോള പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും 400-ലധികം കമ്പനികളിൽ നിന്നുമായി 1.5 ലക്ഷത്തിലധികം സന്ദർശകർ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജപ്പാൻ, കാനഡ, യുകെ, റഷ്യ, അയർലൻഡ്, ഓസ്ട്രിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും.
