'ചാറ്റ്ജിപിടി പുറത്തിറക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായി ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല'; തുറന്ന് പറച്ചിലുമായി ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ സാം ആൾട്ട്മാൻ
ടക്കർ കാൾസണുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സാം ആൾട്ട്മാന്റെ തുറന്നുപറച്ചിൽ. ചാറ്റ്ജിപിടി മോഡലിന്റെ ചെറിയ തീരുമാനങ്ങൾ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Published : September 14, 2025 at 11:48 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചാറ്റ്ജിപിടി പുറത്തിറക്കിയതിനുശേഷം താൻ നന്നായി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ സാം ആൾട്ട്മാൻ. അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ നിരൂപകനായ ടക്കർ കാൾസണുമായി അടുത്തിടെ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സാം ആൾട്ട്മാൻ ഇക്കാര്യം തുറന്നുപറഞ്ഞത്. ഈയിടെ വിശ്രമിക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"എഐയുടെ സ്വാധീനം ചിന്തിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. അത് ഉത്തരം നൽകുന്നതിലെയും പ്രതികരിക്കുന്നതിലെയും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഇത് പ്രവചനാതീതമായ രീതിയിൽ ചിന്തയെയും പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കുന്നു" സാം ആൾട്ട്മാൻ പറഞ്ഞു.
ചാറ്റ്ജിപിടിയിലെ ചെറിയ തീരുമാനങ്ങൾ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളാണ് തനിക്ക് തരുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു. ഇത്രയും ശക്തമായ ഒരു എഐ ടൂൾ കൈവശം വെയ്ക്കുന്നതും എഐ ചുമതലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും വ്യക്തിപരമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്മർദ്ദം എത്രത്തോളമെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"ഒരു മോഡൽ അൽപ്പം വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറിയാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ തീരുമാനങ്ങൾ പോലും ഒരുപക്ഷേ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കും. ആ സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ്. ഈ ഉത്തരവാദിത്വം എന്റെ ഉറക്കം നഷ്ട്ടപ്പെടുത്തുന്നു." ആൾട്ട്മാൻ പറഞ്ഞു.
ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധമാണ് ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണമെന്ന് ആൾട്ട്മാൻ വിശദീകരിച്ചു; "ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 720,000 പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. അവരിൽ 10% പേരെങ്കിലും ചാറ്റ്ജിപിടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവരിൽ ആഴ്ചയിൽ ഏകദേശം 1,500 ഉപയോക്താക്കളെങ്കിലും സിസ്റ്റവുമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഒരുപക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മികച്ച ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ആത്മഹത്യ തടയാൻ കൂടുതൽ മുൻകൈയെടുക്കാമായിരുന്നു. ഈ ആശങ്കകൾ ചെറുതല്ല".
കൗമാരക്കാരനായ മകന്റെ ആത്മഹത്യയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചെന്ന പേരിൽ ചാറ്റ്ജിപിടിക്കെതിരെ മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ കേസ് നൽകിയിരുന്നു. ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തെ "ദുരന്തം" എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാൾ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, മാതാപിതാക്കളെ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, അധികാരികളെ സമീപിക്കാനുള്ള വഴികൾ ഓപ്പൺഎഐ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത്തരം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്വകാര്യത ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നതിനാൽ കമ്പനിക്ക് ഇതുവരെ നിശ്ചിത നയമെടുക്കാനായില്ലെന്ന് ആൾട്ട്മാൻ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന പ്രായം ചെന്നവർക്ക് ആത്മഹത്യ നിയമപരമാക്കിയ കാനഡ, ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ, ഇതിനുള്ള സഹായം നൽകുന്നതിന് ചാറ്റ്ജിപിടി ഓപ്ഷനുകൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, എഐ മോഡൽ ഒരിക്കലും ഒരു അജണ്ടയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയോ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന പ്രായം ചെന്നവരെ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. എന്നാൽ ഇത് സുരക്ഷയെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം. ഇതിനായി ഓപ്പൺഎഐ ധാർമ്മികവാദികളിൽ നിന്നും മറ്റ്ഉപദേശകരിൽ നിന്നുമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അവർക്ക് വിടുന്നുവെന്നും ആൾട്ട്മാൻ പറഞ്ഞു.
