സൗഹൃദത്തിനും പ്രണയ സല്ലാപങ്ങള്ക്കും പരസ്പരം മനസ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാനും അടുത്തറിയാനുമൊക്കെ നമുക്ക് ഡേറ്റിങ് ആപ്പുണ്ടല്ലേ. എന്നാലും കൂട്ടുകാരില്ലെങ്കില് ഒരു രസവുമില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളില് പലരും. പുതിയ സൗഹൃദങ്ങളും പുതിയ മേച്ചില് പുറങ്ങളൊക്കെ തേടാന് ഡേറ്റിങ് ആപ്പ് വളരെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുമുണ്ട്.
ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ സ്വയ്പ് ചെയ്ത് തെരെഞ്ഞെടുത്ത് സുഹൃത്ത് ആക്കാം. അല്ലെങ്കില് ചാറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലോ നേരിട്ട് ഒരിടത്ത് കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഡേറ്റിങ് ആപ്പ് പിന്തുടരുന്ന രീതി. ഇത് മനുഷ്യമന്മാര്ക്കുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തില് നമ്മുടെ വളര്ത്തു മൃഗങ്ങള്ക്കും ഒരു ഡേറ്റ്ങ് ആപ്പുണ്ടെങ്കിലും അതും നായകള്ക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോള് തന്നെ കിടിലനാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ! എന്നാല് അത്തരത്തില് ഒന്നുണ്ട്. ഹൈദരാബാദ് സൗനിക്പുരി സ്വദേശിയായ മൗര്യ കൊംപെല്ലിയാണ് ഈ ആപ്പ് നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സുഹൃത്തുകളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും വീട്ടിലെ നായകള് പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെടുന്നത് മൗര്യ പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെയാണ് നായകള്ക്കും ഒരു ഡേറ്റിങ് ആപ്പ് ഉണ്ടെങ്കില് എന്ന ചിന്ത മനസിലേക്ക് വന്നത്. കാരണം ഒറ്റപ്പെടുന്ന മനുഷ്യര്ക്കും പുതിയ സൗഹൃദം തേടി പോകുന്നവര്ക്കുമൊക്കെ ഡേറ്റിങ് ആപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോള് പിന്നെ വളര്ത്തുമൃഗങ്ങള്ക്കും ആവാം എന്നതായി മൗര്യയുടെ ചിന്ത. അങ്ങനെയാണ് “ഡാഫയർ” എന്ന ആപ്പ് പിറന്നത്. നായ്ക്കൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം സുഹൃത്തിനെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പാണ് ഡാഫയര്.
ഡേറ്റിങ് ആപ്പ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്
മൊബൈല് ഫോണില് ഡാഫയര് ആപ്പ് ആദ്യം ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യണം. രജിസ്ട്രേഷന് സമയത്ത് നായയുടെ പേര്, വയസ്, സ്വഭാവം, ഇനം, സ്ഥലം, ഇഷ്ടങ്ങള് തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ചേര്ത്ത് ഒരു പ്രൊഫൈല് സൃഷ്ടിക്കണം. ഇതോടെ നായയുടെ ഒരു പ്രൊഫൈല് ഗാലറി സ്ക്രീനില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.
പിന്നീട് ഉടമകള്ക്ക് പ്രൊഫൈലുകള് പരിശോധിച്ച് സമീപത്തുള്ള നായകളുടെ ചിത്രങ്ങള് കാണാനും അവയുമായി മാച്ച് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഇതിലൂടെ അനുയോജ്യമായ മാച്ചുകള് കണ്ടെത്താന് കഴിയും. ആപ്പിന്റെ പ്രധാന ആകര്ഷണങ്ങളില് ഒന്ന് വീഡിയോ കോളോണ്. അത് ഉടമകള് തമ്മിലല്ല. പകരം നായകള്ക്ക് തമ്മില് തമ്മില് തന്നെ വീഡിയോ കോളിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഉടമകള്ക്ക് നായയോട് സംസാരിച്ച് അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങള് നിരീക്ഷിക്കാനും തുടര്ന്നു പോകണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കും കഴിയും. രണ്ടു പക്ഷത്തിനും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കില് അവര്ക്ക് കൂട്ടുകൂടാം. അവര്ക്ക് തമ്മില് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കാം.
മനുഷ്യര്ക്കുള്ള ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പ് പോലെ തന്നെയാണിത്. പ്രാഥമിക ആശയവിനിമയം സൗജന്യമാണ്. സന്ദേശങ്ങള് അയക്കുന്നത് പോലെയുള്ള കൂടുതല് ഫീച്ചറുകള് ആറുമാസമോ ഒരു വര്ഷമോ ഉള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് പ്ലാന് വേണം. ഇങ്ങനെ നായകള്ക്ക് അവയുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും മറ്റും കണ്ടെത്താന് ഡാഫയര് ആപ്പിലൂടെ കണ്ടെത്താന് കഴിയുമെന്നാണ് മൗര്യ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്.
“എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ഓമനമൃഗങ്ങളായ നായകള് പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ടതായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴാണ്, നായകള്ക്കും ഒരു ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചത്. അത് പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഡാഫയർ പിറന്നത്,” മൗര്യ അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു.
വിനോദത്തിനപ്പുറം ഒറ്റപ്പെടല് ഒഴിവാക്കാം
നായകള്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡേറ്റിങ് ആപ്പാണ് ഡാഫയര് എന്നാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഞൊടിയിടയിലാണ് ഡാഫയര് ജനപ്രീതി നേടുന്നത്. ഹൈദരാബാദില് തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യമായി ഇത് ലോഞ്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ മുംബൈ, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. ഓരോ ആളുടെയും ആവശ്യ പ്രകാരം ഇതുവരെ 10,000 ത്തിലധികം പേര് ഡാഫയര് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.
ഈ ആപ്പ് നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കേവലം വിനോദത്തിന് മാത്രമല്ല നായകള്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഒറ്റപ്പെടല് ഇല്ലാതാക്കാന് കൂടിയാണെന്ന് മൗര്യ പറഞ്ഞു. പലപ്പോഴും നഗരത്തിലെ വീടുകളിലൊക്കെ ഒരേയൊരു നായമാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള നായ്ക്കൾക്ക് ഒറ്റപ്പെടല് നേരിടേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്. ഡാഫയർ അവർക്കു സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങള് നല്കും. ഓമനമൃഗങ്ങള് ഉള്ളവര്ക്ക് മറ്റു നായകളുമായി കുട്ടുകൂടാനും അതിനായി ഒരു വേദിയൊരുക്കാനും സാധിക്കും.
ആപ്പ് വ്യാപകമായി വളരുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യയിലെ കൂടുതൽ നഗരങ്ങളിലേക്കും സേവനം വിപുലീകരിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിലാണ് മൗര്യ. ഓമനമൃഗങ്ങളായ നായകളുടെ ലോകത്ത് ഒരിക്കലുമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഡാഫയറിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് മൗര്യ പറഞ്ഞു നിര്ത്തി.
