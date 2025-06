ETV Bharat / technology

നിങ്ങളുടെ എഐ ജനറേറ്റഡ് ചിത്രങ്ങൾ ഇനി വാട്‌സ്‌ആപ്പിലും നിർമിക്കാം: ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം - CHATGPT IMAGE GENERATION WHATSAPP

WhatsApp Users Can Now Generate AI Images Using ChatGPT ( Photo: ETV Bharat )