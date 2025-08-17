മഴവില്ല് കണ്ടാൽ നോക്കി നിൽക്കാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകില്ല. സപ്തവർണങ്ങൾ ചാലിച്ച മാനത്തെ കാഴ്ച കണ്ണിനും മനസ്സിനും ഒരുപോലെ കുളിർമ നൽകുന്നതാണ്. അതിനാൽ തന്നെയാണ് ഒരു അപൂർവ്വ പ്രതിഭാസമല്ലെങ്കിൽ പോലും മഴവില്ല് കണ്ടാൽ പ്രായഭേദമന്യേ ആസ്വദിക്കുന്നതും. ഏഴ് വർണങ്ങളുമായി ആകാശത്ത് വിരിയുന്ന മഴവില്ല് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും പ്രത്യേക ആകൃതി എന്തുകൊണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ലേ. അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്. മഴവില്ലിന് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയവശം എന്തെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മഴവില്ല് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല. മഴ പെയ്തതിന് ശേഷമോ, മഴയ്ക്ക് മുൻപോ ആകും ദൃശ്യമാകുക. രാവിലെ പടിഞ്ഞാറും വൈകീട്ട് കിഴക്കും ആണ് ദൃശ്യമാവുക. ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങളറിയാം.
മഴവില്ല് എപ്പോൾ ദൃശ്യമാകും?
മഴവില്ല് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ചില ഘടകങ്ങൾ ഒത്തുവരേണ്ടതുണ്ട്. ആകാശത്ത് സൂര്യപ്രകാശവും ജലകണികകളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മഴവില്ലുണ്ടാകുന്നത്. മാത്രമല്ല, സൂര്യന്റെ എതിർ ദിശയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാണാനാവുക. കൂടാതെ മേഘങ്ങളെ തട്ടി പ്രകാശം പോകുന്ന രീതിയിൽ സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തിന് മുകളിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഉയരത്തിലായിരിക്കണം. സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്ന് 40-42 ഡിഗ്രി വ്യതിയാന കോണുകളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന പ്രകാശത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ജലകണികകൾക്കാണ് മഴവില്ലുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക.
മഴവില്ല് രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ?
സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ, നീല, പച്ച, മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച്, ചുവപ്പ് എന്നീ വർണങ്ങളുണ്ട്. സൂര്യപ്രകാശം വായുവിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ജലകണികകളിൽ തട്ടി അതിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഘടകവർണങ്ങളായി വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ പല വർണങ്ങളായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രകാശമാണ് മഴവില്ലായി ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഇതിനെയാണ് പ്രകീർണനം (Dispersion) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രീയമായി പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശം അതിന്റെ ഘടക വർണങ്ങളായി വേർതിരിയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം.
വളഞ്ഞ ആകൃതിക്ക് പിന്നിൽ: ഇത് പ്രകാശം പ്രിസത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുമ്പോഴുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് സമാനമായിരിക്കും. വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന അതേ വേഗതയിൽ സാന്ദ്രതയേറിയ ജലകണികകളിലൂടെ പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വേഗത കുറയുന്നതിനാലാണ് പ്രകാശം ജലകണികകളിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുമ്പോഴേക്കും വളയുന്നത്. ഇതിനെയാണ് അപവർത്തനം(refraction) എന്ന് പറയുന്നത്. ജലകണികകളിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുമ്പോൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ വായുവിൽ സഞ്ചാരം എളുപ്പമാവുമ്പോൾ പ്രകാശം വീണ്ടും വളയും. ഇത് എതിർദിശയിൽ വീണ്ടും അപവർത്തനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് മഴവില്ലിന് വളഞ്ഞ ആകൃതി ലഭിക്കുന്നത്.
സൂര്യപ്രകാശം ഒരു ജലകണികയുടെ അനുയോജ്യമായ കോണിൽ പതിക്കുമ്പോൾ, പ്രകാശരശ്മി ഘടകവർണങ്ങളായി വേർതിരിയുകയും (പ്രകീർണനം), തുടർന്ന് അപവർത്തനം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് ജലകണികക്കുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ പ്രതിഫലനത്തിന് വിധേയമായ പ്രകാശരശ്മിക്ക് ആന്തരിക പ്രതിഫലനവും സംഭവിക്കുന്നു.
ഈ പ്രകാശരശ്മി ആന്തരിക പ്രതിഫലനത്തിന്റെ ഫലമായി ജലകണികയുടെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് കൂടി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രകീർണനം സംഭവിക്കുകയും പ്രകാശം വിവിധ വർണങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോ ജലകണികകളിലൂടെയും വിവിധ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പുറത്തുകടക്കുന്ന പ്രകാശമാണ് മഴവില്ലായി കാണുന്നത്.
മഴവില്ലിലെ നിറങ്ങൾ
വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ, നീല, പച്ച, മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച്, ചുവപ്പ് എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് ഏഴ് വർണങ്ങളിലുള്ള മഴവില്ല് കാണപ്പെടുന്നത് (VIBGYOR). വയലറ്റ് ഏറ്റവും ഉള്ളിലും ചുവപ്പ് ഏറ്റവും പുറത്തുമാണ് ദൃശ്യമാവുക. ഓരോ നിറങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്ത തരംഗദൈർഘ്യമായതിനാലാണിത്. തരംഗദൈർഘ്യം കുറവുള്ള നിറങ്ങൾക്ക് വേഗതയും കുറവായിരിക്കും. സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ നിറങ്ങളിൽ വയലറ്റ് നിറത്തിന് തരംഗദൈർഘ്യം കുറവും, ചുവപ്പിന് കൂടുതലുമാണ്.
തരംഗദൈർഘ്യം കുറവുള്ള നീല നിറം വേഗം കുറവായതിനാൽ ജലകണികകളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ അപവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകുകയും കൂടുതൽ വളയുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം ചുവപ്പിന് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലായതിനാൽ തന്നെ അപവർത്തനം കുറവായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ വിവിധ തരംഗദൈർഘ്യമുള്ള ഏഴ് വർണങ്ങളും വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള അപവർത്തനത്തിന് വിധേയമായി സപ്തവർണങ്ങളായി വേർതിരിയും. ഇങ്ങനെയാണ് മഴവില്ലിൽ ഏഴ് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുന്നത്. പ്രകീർണനത്തിന് ശേഷം ഏഴ് നിറങ്ങളായി വേർതിരിയുന്ന ജലകണികയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രകാശത്തിന് പ്രതിഫലനം (reflection) സംഭവിച്ച ശേഷമാണ് വായുവിലേക്ക് പല നിറങ്ങളായി കടക്കുക.
മഴവില്ലിന്റെ യഥാർത്ഥ ആകൃതി
ഒരു മഴവില്ല് അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലാണ് (arc shape) നമ്മൾക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നതെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണ വൃത്തങ്ങളാണ്. ചക്രവാളം താഴത്തെ പകുതിയെ മറയ്ക്കുന്നതിനാലാണ് അർദ്ധവൃത്താകൃതിയായി നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത്. അതേസമയം നിങ്ങൾ ഉയരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലോ, വിമാനത്തിലോ ആണെങ്കിൽ മുഴുവൻ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മഴവില്ലും കാണാൻ സാധിക്കും.
വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മഴവില്ല് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ:
- നിങ്ങൾ ഉയർന്ന പ്രദേശത്തായിരിക്കുമ്പോൾ (ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ പർവതത്തിലോ മറ്റോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മഴവില്ല് പൂർണ ആകൃതിയിൽ കാണാനാകും. ചക്രവാളം വൃത്തത്തിന്റെ താഴത്തെ പകുതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താത്തതിനാലാണ് ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മഴവില്ല് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.
- വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മഴവില്ല് പൂർണ വൃത്താകൃതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെള്ളത്തുള്ളികൾ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, സൂര്യപ്രകാശം വലത് കോണിൽ ജലത്തുള്ളികളിൽ പതിച്ചാൽ പൂർണ്ണ മഴവില്ല് കാണാൻ കഴിയും.
- ജലത്തുള്ളികൾക്ക് വിശാലമായ വിസ്തൃതി ലഭിക്കുന്നതിനാലും ഉയരത്തിലുള്ള കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നതിനാലും വിമാന യാത്രക്കാർക്ക് ആകാശത്ത് നിന്ന് പൂർണ വൃത്താകൃതിയിൽ വിമാനം കാണാൻ സാധിക്കും. പലപ്പോഴും മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്.
മറ്റ് മഴവില്ല് പ്രതിഭാസങ്ങൾ:
- ഇരട്ട മഴവില്ല് (Double rainbow): ഒരു ജലകണികയിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം കടന്ന് രണ്ടുതവണ പ്രതിഫലിക്കുമ്പോഴാണ് ഇരട്ട മഴവില്ല് രൂപപ്പെടുന്നത്. രണ്ട് മഴവില്ലുകൾ മുകളിലും താഴെയുമായി ആണ് ദൃശ്യമാവുക. പുറത്തെ മഴവില്ല് അൽപ്പം നിറം മങ്ങിയതും അകത്തെ മഴവില്ലിന്റെ വിപരീതമായ ക്രമത്തിൽ നിറങ്ങൾ ഉള്ളതുമായിരിക്കും.
- ചന്ദ്രവില്ല് (Moonbow): പകൽ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന മഴവില്ല് പോലെ ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചം അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ജലകണികകളിൽ തട്ടി അപവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോഴാണ് ചന്ദ്രവില്ല് രൂപപ്പെടുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശത്തേക്കാൾ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിലുണ്ടാകുന്നതിനാൽ ഇത് മഴവില്ല് പോലെ വർണ്ണാഭമായിരിക്കില്ല. വെള്ളയോ ഇളം നിറങ്ങളിലോ ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുക.
മഴവില്ലിനെ കുറിച്ച് രസകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ
- സൗരയൂഥത്തിൽ മഴവില്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏക ഗ്രഹം ഭൂമിയാണ്. അതേസമയം ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നായ ടൈറ്റാനിലും മഴവില്ല് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചില ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നു. നനഞ്ഞ പ്രതലവും ഈർപ്പമുള്ള മേഘങ്ങളുമുള്ള ടൈറ്റാനിൽ നിന്നും സൂര്യനും ദൃശ്യമാണ്. മഴവില്ലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഉള്ളതിനാലാണ് ടൈറ്റാനിലും മഴവില്ല് ദൃശ്യമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി പറയുന്നത്.
- മഴവില്ല് ശരാശരി ഒരു മണിക്കൂറിൽ താഴെ മാത്രമേ ദൃശ്യമാകൂ. എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ മഴവില്ല് 8 മണിക്കൂറും 58 മിനിറ്റും വരെ നീണ്ടുനിന്നു. 2017ൽ തായ്വാനിലെ തായ്പേയ് പർവതനിരകളിൽ രാവിലെ 6:57 മുതൽ വൈകുന്നേരം 3:55 വരെയാണ് ദൃശ്യമായത്.
- മഴവില്ല് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രതിഭാസമാണ്. അത് തൊടാനോ, അതിന്റെ അറ്റത്ത് എത്താനോ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ നീങ്ങുന്തോറും മഴവില്ല് നീങ്ങുന്നതായി തോന്നും.
- ജലകണികകളിൽ പ്രകാശം രണ്ടുതവണ പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മഴവില്ലുകൾ കാണാനാകും.
- ഇടക്കിടെ മഴവില്ല് ദൃശ്യമാകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അമേരിക്കയിലെ ഹവായ്. ഇവിടത്തെ കാലാവസ്ഥയും ഭൂപ്രകൃതിയുമാണ് ഇതിന് കാരണം.
