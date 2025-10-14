ഇന്ത്യയിൽ വൻതുക നിക്ഷേപിക്കാൻ ഗൂഗിൾ: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എഐ ഹബ്ബ് വിശാഖപട്ടണത്ത്; മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്ത് എഐ ഹബ് സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങി ഗൂഗിൾ. ഇന്ത്യയിൽ 15 ബില്യൺ ഡോളർ നിക്ഷേപം നടത്തും.
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് രംഗത്ത് വൻ മുന്നേറ്റത്തിനൊരുങ്ങി ഗൂഗിൾ. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്ത് ആദ്യത്തെ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഹബ്ബ് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഗൂഗിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനായി അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 15 ബില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം ₹1.25 ലക്ഷം കോടി) നിക്ഷേപിക്കുന്നതായും ഗൂഗിൾ വ്യക്തമാക്കി.
പുതിയ എഐ ഹബ്ബ് വന്നാൽ, ഇതിന് ശക്തമായ എഐ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഡാറ്റാ സെന്റർ ശേഷി, വലിയ തോതിലുള്ള ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ, വികസിപ്പിച്ച ഫൈബർ-ഒപ്റ്റിക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നിവ എല്ലാം ഒരിടത്ത് സംയോജിപ്പിക്കാനാകും. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഗൂഗിളിന്റെ സേവനങ്ങൾക്കും ഗവേഷണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടും. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാറ്റാ സെന്ററും ഗ്രീൻ എനർജി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് വിശാഖപട്ടണത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന എഐ ഹബ്ബ്.
ഗൂഗിൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഈ ഹബിൽ പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഡാറ്റ സെന്റർ കാമ്പസും ഉണ്ടാകും. ഇതിലൂടെ ഗിഗാവാട്ട് തോതിൽ കംപ്യൂട്ട് ശേഷി വർധിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തുമുള്ള ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനാകും. അദാനികണക്സ്, എയർടെൽ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഗൂഗിൾ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക. ഗൂഗിൾ സെർച്ച്, ഗൂഗിൾ വർക്ക്സ്പെയ്സ്, യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ ഗൂഗിൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പവർ നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ നൂതന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇതിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഗൂഗിൾ വ്യക്തമാക്കി.
പുതിയ ഡാറ്റാ സെന്റർ പ്രവർത്തനക്ഷമമായാൽ, അത് ഗൂഗിളിന്റെ 12 രാജ്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ആഗോള എഐ ഡാറ്റാ സെന്റർ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഭാഗമാകും. ഗൂഗിളിന്റെ ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, പൂനെ തുടങ്ങിയ ഗവേഷണ-വികസന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വികസിപ്പിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എഐ ഹബ്ബിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും.
