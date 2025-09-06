ETV Bharat / technology

മറ്റെങ്ങും പോകണ്ട, വിയോ3 ചെയ്‌തു തരും! ഫോട്ടോകളെ ആനിമേഷൻ വീഡിയോ ആക്കാം; ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൽ പുതിയ ഫീച്ചർ

ഇനി മുതൽ എഐ വീഡിയോ ജനറേഷൻ ടൂളായ വിയോ3 ഉപയോഗിച്ച് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലെ ഇമേജുകളെ ആനിമേഷൻ വീഡിയോ ആക്കിമാറ്റാം. ചെയ്യേണ്ടതിങ്ങനെ..

This new update is currently limited to users in the US (Image Credit: Google Photos)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 6, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read

ഹൈദരാബാദ്: അടുത്തിടെയാണ് പുതിയ വീഡിയോ ജനറേഷൻ എഐ മോഡലായ വിയോ 3യുമായി ഗൂഗിളിന്‍റെ എഐ അസിസ്റ്റന്‍റായ ജെമിനൈ എത്തുന്നത്. ഫോട്ടോകളെ വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫീച്ചർ. ഇപ്പോഴിതാ വിയോ3യെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

എഐ വീഡിയോ ജനറേഷൻ സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ച് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്‌തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലുള്ള സ്റ്റിൽ ഇമേജുകളെ വിയോ3 ഉപയോഗിച്ച് ആനിമേഷൻ വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. നാല് സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോകളാണ് സ്റ്റിൽ ഇമേജുകളിൽ നിന്ന് Veo3 ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കാനാവുക.

ലളിതമായ ടെക്സ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഗൂഗിളിന്‍റെ എഐ ടൂളായ Veo3. ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പുതിയ 'ക്രിയേറ്റ്' ടാബ് വഴി Veo 3യുടെ വീഡിയോ ജനറേഷൻ ഫീച്ചർ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. 2025 ജൂലൈയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഈ പുതിയ ടാബിൽ എഐ പവേർഡ് പവർഡ് എഡിറ്റിങ്, സിനിമാറ്റിക് ടച്ച്-അപ്പ് പോലുള്ള ഫീച്ചറുകൾ ഉപയോഗിക്കാനാവും.

ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോ, അൾട്രാ പോലുള്ള സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാനുകളുള്ളവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിന്‍റെ സൗജന്യ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പരിമിതമായ അളവിൽ മാത്രമേ വീഡിയോ നിർമിക്കാനാവൂ. നിലവിൽ യുഎസിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. എന്നാൽ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും വൈകാതെ വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൽ സ്റ്റിൽ ഇമേജ് നിന്ന് എങ്ങനെ ആനിമേഷൻ വീഡിയോ നിർമിക്കാം?

സ്റ്റെപ്പ് 1: ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് തുറക്കുക

സ്റ്റെപ്പ് 2: ആപ്പിന്‍റെ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 'കളക്ഷൻസ്' എന്ന ഓപ്‌ഷന് സമീപമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന 'ക്രിയേറ്റ്' ടാബ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

സ്റ്റെപ്പ് 3: എഐ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഫോട്ടോ തെരഞ്ഞെടുക്കുക

സ്റ്റെപ്പ് 4: 'ഫോട്ടോസ് ടു വീഡിയോ' ടാബിന് കീഴിൽ 'Subtle movements', 'I’m feeling lucky' എന്നീ ഓപ്‌ഷനുകൾ കാണാം. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഓപ്‌ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാനാവും.

നിങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന ആനിമേഷൻ വീഡിയോകൾക്ക് സൂക്ഷ്‌മമായ ചലനം മാത്രം മതിയെങ്കിൽ 'Subtle movements' തെരഞ്ഞെടുക്കാം. അതേസമയം നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലെ ഇമേജുകളിലെ സബ്‌ജക്‌റ്റുകളെ നൃത്തം ചെയ്യിക്കുകയോ, മറ്റ് ഇഫക്റ്റുകൾ ചേർക്കുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 'I’m feeling lucky' തെരഞ്ഞെടുക്കണം. ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്നത് തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതുതായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് നാല് സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയി മാറും.

ഇതിനുപുറമെ, ക്രിയേറ്റ് ടാബിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് റീമിക്‌സ്, കൊളാഷ്, സിനിമാറ്റിക് ഫോട്ടോസ്, ഹൈലൈറ്റ് വീഡിയോസ്, ഫോട്ടോ ടു വീഡിയോ ഫീച്ചറുകൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് എഐ ഫീച്ചറുകളും ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

  • റീമിക്‌സ് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോകളെ ആനിമേഷൻ, കാർട്ടൂൺ പോലുള്ള വ്യത്യസ്‌ത ശൈലികളിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും.
  • ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന ലേഔട്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ കൊളാഷ് ഫീച്ചർ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിനെ സഹായിക്കും.
  • ഹൈലൈറ്റ് വീഡിയോ ഫീച്ചർ വഴി "ജന്മദിനം", "മ്യൂസിയം" അല്ലെങ്കിൽ "ജപ്പാൻ" പോലുള്ള പ്രത്യേക വിഷയത്തിന്‍റെ മികച്ച ഫോട്ടോകളും ക്ലിപ്പുകളും തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഉപയോക്താവിന്‍റെ ഫോട്ടോകളിലേക്കും വീഡിയോകളിലേക്കും സംഗീതം ചേർക്കാൻ സാധിക്കും.
  • ഫോട്ടോയ്‌ക്ക് 3D ഇഫക്റ്റ് ചേർക്കാൻ സിനിമാറ്റിക് ഫോട്ടോ ഫീച്ചർ സഹായിക്കും.

