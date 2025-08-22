കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് തങ്ങളുടെ മൊബൈല് ഫോണിലെ ഡയല് പാഡിന്റെയും കോള് സ്വീകരിക്കല് ആപ്പിന്റെയും മാറ്റം കണ്ട് ഞെട്ടിയവരാണ് പലരും. യാതൊരു വിധ ഡൗണ്ലോഡും ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ ഫോണിലുണ്ടായ മാറ്റം പലരേയും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്, ആരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും അത് ഗൂഗിളിന്റെ മെറ്റീരിയല് 3 എക്സ്പ്രസീവ് സ്റ്റൈലിങ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുതിയ മാറ്റങ്ങള് മാത്രമാണെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കുറച്ചു നാളത്തെ പരീക്ഷണങ്ങള്ക്കൊടുവിലാണ് ഗൂഗിള് തങ്ങളുടെ ഫോണ് ആപ്പിന് പുതിയ രൂപം നല്കിയത്. ആന്ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളില് സാധാരണയായി കാണാറുള്ള കോളിങ് ആപ്പാണിത്. പ്ലേ സ്റ്റോറില് നിന്ന് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
കോളുകള് ചെയ്യാനും സ്വീകരിക്കാനും കോണ്ടാക്റ്റുകള് മാനേജ് ചെയ്യാനും സമീപകാല കോളുകള് പരിശോധിക്കാനുമെല്ലാം ഈ ആപ്പ് സഹായിക്കുന്നു. ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് കൂടുതല് ആകര്ഷകമായ അനുഭവം നല്കുന്നതിനായി, ആന്ഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ഉപകരണങ്ങളിലെ ഉപയോക്തൃ ഇന്റെര്ഫേസുകള്ക്കായി ഗൂഗിളിന്റെ മെറ്റീരിയല് 3 എക്സ്പ്രസീവ് സ്റ്റൈലിങ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങള് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ഈ മാറ്റങ്ങള് പബ്ലിക് ബീറ്റാ ടെസ്റ്റര്മാര്ക്ക് കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി ലഭ്യമായിരുന്നു, ഇപ്പോള് എല്ലാവര്ക്കും ഈ അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുകാണ്.
പുതിയ മാറ്റങ്ങള് ഇവയാണ്
കൂടുതല് എളുപ്പമുള്ള നാവിഗേഷന്
പഴയ ആപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന 'ഫേവറൈറ്റ്സ്', 'റീസെന്റ്', 'കോണ്ടാക്റ്റുകള്', 'വോയ്സ്മെയില്' ടാബുകള്ക്ക് പകരം, പുതിയ അപ്ഡേറ്റില് 'ഹോം', 'കീപാഡ്', 'വോയ്സ്മെയില്' എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രധാന ടാബുകള് മാത്രമാണുള്ളത്. ഇത് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് നാവിഗേഷന് കൂടുതല് എളുപ്പമാക്കും.
ഹോം ടാബ്
ഏറ്റവും കൂടുതല് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കോണ്ടാക്റ്റുകളുമായി വേഗത്തില് ബന്ധപ്പെടാന് ഈ പുതിയ ഹോം ടാബ് സഹായിക്കും. ഇതില് കോള് ഹിസ്റ്ററിയും പ്രധാനപ്പെട്ട കോണ്ടാക്റ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റും ഒരുമിച്ച് കാണാം. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്ക്ക് വളരെ സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും.
പുതിയ കീപാഡ്
നമ്പര് ഡയല് ചെയ്യാനുള്ള കീപാഡ് പുതിയൊരു ടാബിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോള് എളുപ്പത്തില് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാന് സാധിക്കും.
ഇന്കമിങ് കോള് ജെസ്റ്ററുകള്
പുതിയ ഇന്കമിംഗ് കോള് ജെസ്റ്ററുകള്, കോളുകള്ക്ക് മറുപടി നല്കാനും നിരസിക്കാനും കൂടുതല് എളുപ്പം നല്കുന്നു. ഒരു ഒറ്റ ടാപ്പിലൂടെയോ സൈ്വപ്പിലൂടെയോ കോളുകള് എടുക്കാനും കട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഫോണ് പോക്കറ്റില് വെച്ചിരിക്കുമ്പോള് അബദ്ധത്തില് കോളുകള് എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാന് ഈ മാറ്റം സഹായിക്കും. ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഉപയോക്താക്കളുടെ സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഗൂഗിള് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.