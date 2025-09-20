ETV Bharat / technology

ക്രോമിൽ കിടിലൻ എഐ ടൂൾ അവതരിപ്പിച്ച് ഗൂഗിൾ; വെബ്‌പേജ് തെരയാനും വിവരങ്ങൾ തേടാനും ഇനി ജെമിനി എഐ മതി

ഒന്നിലധികം സവിശേഷതകളായി എഐ ടൂൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിൾ. വെബ്‌സൈറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ തെരയാനും വെബ്‌പേജിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാതെ തന്നെ മീറ്റിങുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

The Gemini AI for Google Chrome has currently been rolled out for Windows and macOS users in the US in English (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 20, 2025 at 3:48 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആൽഫബെറ്റ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഗൂഗിൾ ജനപ്രിയ ബ്രൗസറായ ക്രോമിൽ ജെമിനി എഐ എന്ന പേരിൽ പുതിയ എഐ ടൂൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോഴും തിരയുമ്പോഴും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് ഒരു പുതിയ അനുഭവം നൽകും.

ജെമിനി എഐ വന്നതോടുകൂടി ഗൂഗിൾ ക്രോം ഇനി മുതൽ ഒരു ലളിതമായ വെബ് ബ്രൗസർ മാത്രമല്ല, ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്‌മാർട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് കൂടിയാവുകയാണ്. ജെമിനി എഐ യുഎസിലെ വിൻഡോസ്, മാകോസ് ഉപയോക്താക്കൾക്കും ലഭ്യമാണ്. നിലവിൽ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.

വരും ആഴ്‌ചകളിൽ ഗൂഗിൾ വർക്ക്‌സ്‌പേസ് വഴി ക്രോം എൻ്റർപ്രൈസിലും ഇത് ലഭിക്കും. മാത്രമല്ല, ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്, ഐഒഎസ് മൊബൈലുകള്‍ക്കായി ജെമിനിയെ ക്രോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഗൂഗിൾ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്.

ജെമിനി : പുതിയ സവിശേഷതകൾ

ഗൂഗിൾ പങ്കിട്ട ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, ഇനി മുതൽ ക്രോം വിൻഡോയുടെ മുകളിൽ വലത് വശത്ത് ജെമിനി ഐക്കൺ ദൃശ്യമാകും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എഐ സവിശേഷതകൾ പര്യവേഷണം ചെയ്യാൻ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ മതിയാകും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒന്നിലധികം വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ വേഗത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാനും സംഗ്രഹിക്കാനും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

ഒരു ഉപയോക്താവ് അവധിക്കാല യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്നിലധികം ടാബുകളിൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, അവധിക്കാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി തെരയുന്നതിനു പകരം, യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ ജെമിനിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും.

മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷതകളിലൊന്ന് ഒരു ബ്രൗസിങ് ഏജൻ്റാകാനുള്ള ജെമിനിയുടെ കഴിവാണ്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 'ജെമിനി' ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത്കൊണ്ട്, സലൂണ്‍ ബുക്ക് ചെയ്യുക, ആഴ്‌ചതോറുമുള്ള പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ജോലികൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഓട്ടോമേറ്റഡ് ജോലികൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിർത്താൻ കഴിയുമെന്നും ഗൂഗിൾ പറയുന്നു.

ഉപയോക്താക്കൾ മുമ്പ് സന്ദർശിച്ച വെബ്‌പേജുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇതിൽ സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ജെമിനി ഐക്കണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്‌ത് 'കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച ഞാൻ വാൽനട്ട് ഡെസ്‌ക് കണ്ട വെബ്‌സൈറ്റ് ഏതാണ്?' അല്ലെങ്കിൽ 'ബാക്ക്-ടു-സ്‌കൂൾ ഷോപ്പിങ്ങിൽ ഞാൻ വായിച്ച ബ്ലോഗ് ഏതാണ്?' -തുടങ്ങിയ പ്രോംപ്റ്റുകൾ നൽകിയാൽ ഇത്തരത്തിൽ വെബ്‌പേജുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാം.

കലണ്ടർ, യൂട്യൂബ്, മാപ്‌ തുടങ്ങിയ ഗൂഗിൾ ആപ്പുകളുമായി ജെമിനി എഐ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെബ്‌പേജിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാതെ തന്നെ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനും ലൊക്കേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാനും ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാം.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം തെരയാൻ ഉപയോക്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ജെമിനി ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത്‌ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൃത്യമായ സ്ഥലം ടൈപ്പ് ചെയ്‌താൽ മതിയാവും.

എഐ സജ്ജമായ പുതിയ ഒമ്‌നിബോക്‌സ്

ഇതിനുപുറമേ, ക്രോമിൻ്റെ അഡ്രസ് ബാറായ ഗൂഗിൾ ഓമ്‌നിബോക്‌സിൽ ഗൂഗിൾ എഐ ചില പ്രത്യേകതകളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അഡ്രസ് ബാറിൽ എഐ മോഡ് സജീവമാക്കാനും വെബ്‌സൈറ്റ് തുറക്കാതെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും കഴിയും.

ഇതിനെല്ലാം പുറമേ, ഗൂഗിൾ നിരവധി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ക്രോമിനെ ഒരു പാസ്‌വേഡ് ഏജൻ്റായി പ്രവർത്തിക്കാനും ജെമിനി എഐ അനുവദിക്കുന്നു. Coursera, Spotify, Duolingo, H&M പോലുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ ഒറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ പാസ്‌വേഡുകൾ മാറ്റാനും കഴിയും.

