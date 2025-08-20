ETV Bharat / technology

ഗൂഗിൾ ഡോക്‌സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത! ഇനി മുതൽ ഡോക്യുമെന്‍റിന്‍റെ ഓഡിയോ പതിപ്പ് കേൾക്കാം - GOOGLE DOCS AUDIO FEATURE

ജെമിനൈയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ടെക്‌സ്റ്റിനെ ഓഡിയോ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാവുന്ന ഗൂഗിൾ ഡോക്‌സ് ഓഡിയോ ഫീച്ചർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന്‍റെ സവിശേഷതയും ആർക്കൊക്കെ ലഭ്യമാവുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

Google Docs Rolls Out Ai Generated Audio Playback Feature for Documents (Photo Credit: Google Workspace)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2025 at 5:55 PM IST

2 Min Read

ഹൈദരാബാദ്: ഗൂഗിൾ വർക്ക്‌സ്‌പെയ്‌സും ഗൂഗിൾ ഡോക്‌സും ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഇതാ ഗൂഗിൾ പുതിയ സവിശേഷത അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസിന്‍റെ സഹായത്തോടെ ഗൂഗിൾ ഡോക്‌സിൽ ഏത് ഡോക്യുമെന്‍റിന്‍റെയും ഓഡിയോ പതിപ്പ് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പുതിയ സവിശേഷത.

ജെമിനൈയുടെ സഹായത്തോടെ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് പുതിയ എഐ സവിശേഷത. ഇത് ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ മുഴുവനും വായിച്ച് മടുക്കുന്നതിന് പകരം കേട്ടിരിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കും. ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ വായിച്ചിരിക്കാൻ ഇഷ്‌ട്ടമില്ലാത്തവർക്കും, വായിക്കാൻ സമയം ലഭിക്കാത്തവർക്കുമാണ് ഈ ഫീച്ചർ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമാവുക.

പുതിയ ഫീച്ചറിന്‍റെ സവിശേഷതകൾ:
മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ ഇനി ഗൂഗിൾ ഡോക്യുമെന്‍റിന്‍റെ ഓഡിയോ പതിപ്പ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഗൂഗിൾ വർക്ക്‌സ്‌പെയ്‌സ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, പുതിയ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ മികച്ചതും വ്യക്തവും സ്വാഭാവികവുമായ ശബ്‌ദത്തിൽ ഗൂഗിൾ ഡോക്യുമെന്‍റിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും.

വായിച്ച് മനസിലാക്കുന്നതിന് പകരം കേട്ട് മനസിലാക്കാൻ ഇഷ്‌ട്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പുതിയ ഫീച്ചർ ഇഷ്‌ട്ടപ്പെടുമെന്നാണ് ഗൂഗിൾ വർക്ക്‌സ്‌പെയ്‌സും പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എഴുതുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിലെ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പുതിയ ഫീച്ചർ പ്രയോജനം ചെയ്യും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇഷ്‌ട്ടമുള്ള ശബ്‌ദത്തിൽ ഡോക്യുമെന്‍റ് കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനുപുറമെ പ്ലേബാക്ക് വേഗത ക്രമീകരിക്കാനുള്ള ഓപ്‌ഷനും ലഭിക്കും. ഇതുവഴി സമയക്കുറവുള്ളവർക്ക് പ്ലേബാക്ക് വേഗത വർധിപ്പിച്ച് ഡോക്യുമെന്‍റിലെ ഉള്ളടക്കം കേൾക്കാനും സാധിക്കും.

How to convert Google Docs to audio (Photo Credit: Google Workspace)

ഗൂഗിൾ ഡോക്‌സ് എഴുതുന്നവർക്കും, വായനക്കാർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനകരമാവുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഇത്. ഒരു വായനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സവിശേഷത എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

  • 'ടൂൾസ്' ഓപ്‌ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് ഓഡിയോ മെനുവിലേക്ക് പോവുക. തുടർന്ന് 'ലിസൺ ടു ദിസ് ടാബ്' എന്ന ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതോടെ ഉടൻ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ടാബുകളുടെ ഉള്ളടക്കം ഓഡിയോ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും, തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വേഗതയിൽ കേട്ടിരിക്കാം. നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ശബ്‌ദവും തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

ഇനി ഡോക്യുമെന്‍റ് എഴുതുന്നയാൾക്ക് ഈ സവിശേഷത എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

  • 'ഇൻസേർട്ട്' ഓപ്‌ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് ഓഡിയോ മെനുവിലേക്ക് പോവുക. തുടർന്ന് ഡോക്യുമെന്‍റിലെ പ്ലേ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇതുവഴി എഴുത്തുകാർക്ക് ഈ ടാബിലെ ഉള്ളടക്കം ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ കേൾക്കാൻ കഴിയും. എഴുതുന്നവർക്ക് ഈ ബട്ടണിന്‍റെ ലേബൽ, നിറം, വലുപ്പം എന്നിവ മാറ്റാനും കഴിയും.

ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കും?
നിലവിൽ ഈ സവിശേഷത ഗൂഗിൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള ഗൂഗിൾ ഡോക്‌സിന് മാത്രമേ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഗൂഗിൾ വർക്ക്‌സ്‌പെയ്‌സിന്‍റെ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്ലാനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്കാണ് പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ ലഭ്യമാവുക.

ലഭ്യത
ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ബിസിനസ് പ്ലസ്
എന്‍റർപ്രൈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, എന്‍റർപ്രൈസ് പ്ലസ്
ജെമിനി എഡ്യൂക്കേഷൻ / പ്രീമിയം ആഡ്-ഓൺ
ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോ/ ഗൂഗിൾ എഐ അൾട്ര

