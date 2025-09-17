റെട്രോ സാരി ട്രെന്ഡൊക്കെയെന്ത്? ഇപ്പോള് വൈറല് Hug My Younger Self; എന്താണെന്നറിയാം
സോഷ്യല് മീഡിയയില് ട്രെന്ഡായി Hug My Younger Self. ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ച് താരങ്ങള്.
Published : September 17, 2025 at 8:43 PM IST
ഗൂഗിളിന്റെ പുതിയ എഐ ടൂളായ ജെമിനി നാനോ ബനാന സോഷ്യല് മീഡിയയില് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുമായി തരംഗമാവുകയാണിപ്പോള്. വൈറലായ റെട്രോ സാരി പോലെ ഒട്ടനവധി ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. എന്നാലിപ്പോള് മറ്റൊരു പുതിയ ഫീച്ചര് കൂടി ഉപയോക്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധ ആകര്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Hug My Younger Self എന്ന പുതിയ ഫീച്ചറാണിപ്പോള് ട്രെന്ഡിങ് ആകുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ചിത്രവും കുട്ടിക്കാലത്തെ ചിത്രവും ചേര്ത്ത് വച്ച് പുതിയ ഫോട്ടോ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് പുതിയ ട്രെന്ഡ്.
ജെമിനി എഐ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടിക്കാലത്തെ ചിത്രവും ഇപ്പോഴത്തെ ചിത്രവും ചേര്ത്ത് വയ്ക്കാനാകും. ചിത്രത്തില് പരസ്പരം കെട്ടിപ്പുണരുന്നതാണ് കാണാനാകുക. പ്രമുഖ താരങ്ങള് അടക്കം നിരവധി പേരാണ് എഐയുടെ ഈ ഫീച്ചര് ഉപയോഗിച്ചത്. തങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ച ഫോട്ടോ താരങ്ങള് അടക്കം നിരവധി പേര് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമിലും മറ്റ് സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എഐ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം: Hug My Younger Self ചിത്രം നിര്മിക്കാന് ജെമിനി നാനോ ബനാന ഉപയോഗിച്ച് പ്രോപ്റ്റ് നല്കിയാല് മതി. അതിനായി താഴെ പറയുന്ന രീതിയില് നിര്ദേശം നല്കിയാല് മതി.
"Using my present photo and my childhood photo, create a realistic and heartwarming image where my current self is hugging my younger self. Preserve both faces accurately to show resemblance, and use natural lighting with a warm emotional atmosphere."
നിര്ദേശം നല്കി അല്പ സമയത്തിനുള്ളില് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ചിത്രം ലഭിക്കും. പരസ്പരം പുണരുന്നത് പോലുള്ള ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും ലഭിക്കുക. ട്രെന്ഡിനൊപ്പം പോകുമ്പോഴും ചിത്രങ്ങളുടെ പുനരുപയോഗ സാധ്യത സംബന്ധിച്ചും മറ്റും സംശയങ്ങള് നിലനില്ക്കുകയാണെന്ന് ഓര്ക്കുക.
എന്താണ് നാനോ ബനാന: ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനി എഐ മോഡലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇമേജ് ജനറേറ്റിങ് ടൂള് ആണിത്. ഈ ടൂള് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള് കൂടുതല് ആകര്ഷകമാക്കാന് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല 3ഡി പോര്ട്രെയ്റ്റുകളാക്കി ചിത്രങ്ങളെ മാറ്റുകയും ചെയ്യാം.
തിളങ്ങുന്ന ടെക്ച്ചറുകള്, കടുതല് ആകര്ഷണീയമായ കണ്ണുകള്, റെട്രോ ഫിലിമി പശ്ചാത്തലങ്ങള് തുടങ്ങിയവ ഈ ചിത്രങ്ങള് കാണിക്കുന്നു. എളുപ്പത്തിലുള്ള പ്രോപ്റ്റുകളും നിര്ദേശങ്ങളുമാണ് ഇത് കൂടുതല് ജനപ്രിയമാകാന് കാരണം. മറ്റൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഏതൊരാള്ക്കും സ്വന്തം എഐ ജനറേറ്റഡ് ചിത്രങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാനാകും.
