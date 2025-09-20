സ്വന്തമായി മൂന്ന് ക്രയോജനിക് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം, ലോകത്ത് ഒന്നാമത്: മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ പുതിയ റോക്കറ്റ്; ഐസ്ആർഒ ചെയർമാൻ
ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ, ഗതാഗതം, ഊർജ ഭാവി എന്നിവയിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു പരിവർത്തനാത്മക പങ്ക് വഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. വിഷയത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ചകള് നടന്നു.
By Anubha Jain
Published : September 20, 2025 at 2:17 PM IST
ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവിലെ അലയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസുമായി (ഐഐഎസ്സി) സഹകരിച്ച് നടത്തിയ “ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനം, സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ഭാവിയിലേക്കും” എന്ന ദേശിയ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ സംവദിച്ച് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ വി നാരായണൻ. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ, ഗതാഗതം, ഊർജ ഭാവി എന്നിവയിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു പരിവർത്തനാത്മക പങ്ക് വഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. വിഷയത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ചകള് നടന്നു.
ഊർജത്തിനായുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യകതയും ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളലും (greenhouse gas emissions) ലോകം നേരിടുന്ന ഇരട്ട വെല്ലുവിളികളാണെന്ന് വി നാരായണൻ വ്യക്തമാക്കി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നമുക്ക് ലഭ്യമായ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃവും ശുദ്ധവുമായ ഇന്ധനങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്. ഐഎസ്ആർഒയിലെ തങ്ങളുടെ പല മുന്നേറ്റങ്ങളിലും ഇത് നിർണായകമായി തുടരുന്നു. 2010–11ൽ, ഐഎസ്ആർഒയും ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധന സെൽ പവർ ബസ് നിർമിക്കാൻ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ആശങ്കകൾക്കിടയിലും ഇത് സുരക്ഷിതമായി പരീക്ഷിച്ചു. സാങ്കേതികവിദ്യയിലുള്ള തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തെളിയിക്കാനായി എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2025 ജൂണിൽ, അഞ്ച് ഹൈഡ്രജൻ പവർ ബസുകൾ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്, എൻടിപിസി പോലുള്ള കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ സിസ്റ്റങ്ങളിലും ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എഞ്ചിനുകളിലുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഹൈഡ്രജൻ്റെ തീജ്വാലകള്ക്ക് നിറമില്ല, വലിയ അപകടകരവുമാണ്:
സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി അപകടസാധ്യതകൾ നാം ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്. ഹൈഡ്രജൻ ലഭ്യത ധാരാളമുള്ളതിനാൽ തന്നെ അപകടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയും വലുതായിരിക്കും. മെച്ചപ്പെട്ട ഹൈഡ്രജൻ സെൻസറുകളുടെ അടിയന്തര ആവശ്യകതയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മൂന്ന് മുതൽ നാല് സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള പ്രതികരണ സമയങ്ങളിൽ നിന്ന് മില്ലിസെക്കൻഡ് ലെവൽ ഡിറ്റക്ഷനാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രതികരണ സമയം.
ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിൻ്റെയും ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിൻ്റെയും ഉള്പ്പെടെ, ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഹൈഡ്രജൻ അധിഷ്ഠിത പ്രൊപ്പൽഷൻ, ഇന്ധന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ പങ്കിനെ ഐഎസ്ആർഒ എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
'ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ശുദ്ധമായ ഊർജ വാഹകമായാണ് ലോകമെമ്പാടും അറിയുന്നത്. റോക്കറ്റുകളിൽ ഹൈഡ്രജനെ ദ്രാവക ഓക്സിജനുമായി സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ ഉപോത്പന്നമായി വരുന്നത് ശുദ്ധജലമാണ്. വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം, ഗ്യാസ്-ടർബൈൻ എഞ്ചിനുകൾ മുതൽ ഭാവിയിൽ വിമാനം വരെ പറത്താൻ ഈ ശുദ്ധമായ ഇന്ധനത്തിന് സാധിക്കും. ഹൈഡ്രജൻ മറ്റൊരു ഇന്ധനമല്ല - ഇത് സുസ്ഥിരതയുടെ പ്രതീകമാണ്. റോക്കറ്റുകൾക്കപ്പുറം, വിമാനങ്ങളിലും ട്രെയിനുകളിലും ഓട്ടോമൊബൈലുകളിലും ഇന്ധന സെല്ലുകളിലും ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്. റോക്കറ്റ് എഞ്ചിനുകളിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്
ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി ജിഎസ്എൽവി എംകെ III റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചു. 100-ാമത്തെ വിജയകരമായ ദൗത്യമായാണ് വിക്ഷേപണത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയത്. ദ്രാവക ഹൈഡ്രജനും ദ്രാവക ഓക്സിജനും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ക്രയോജനിക് ഘട്ടമാണ് ഇതിന് ഊർജം നൽകിയത്. ഒരിക്കൽ ഇന്ത്യ നിരസിച്ചതും ഇപ്പോൾ രാജ്യം പ്രാവീണ്യം നേടിയതുമായ ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയാണിത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം, ഞങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്ത് 100 വാട്ട് ഓക്സിജൻ അധിഷ്ഠിത ഇന്ധന സെൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. 20 കിലോവാട്ട് പതിപ്പ് പരീക്ഷണത്തിലാണുള്ളത്' - ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ വി നാരായണൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊപ്പൽഷനും ക്രയോജനിക് സംവിധാനങ്ങളും: ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രജനെ പ്രായോഗികവും സുസ്ഥിരവുമായ ഓപ്ഷനാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെ?
'നമ്മുടെ ഭാവി ബഹിരാകാശ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളിലേക്കുള്ള, ദ്രാവക ഓക്സിജനും ദ്രാവക ഹൈഡ്രജനും ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സാധ്യതാ പഠനങ്ങള് പുരോഗമിക്കുന്നു. മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ റോക്കറ്റ് പഠനത്തിലുണ്ട്. ഇവ ഏകദേശം 60-70 ടൺ പ്രൊപ്പല്ലൻ്റ് വഹിക്കും. ഈ പദ്ധതി ഇസ്രോയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പഠനമാണ്.
ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ക്രയോജനിക് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്. മൂന്ന് പാരാമീറ്ററുകളിൽ, ഞങ്ങൾ ലോകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, മൂന്ന് എഞ്ചിനുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആദ്യ പറക്കലിൽ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു. 25 മാസത്തിനുള്ളിൽ എഞ്ചിൻ വികസനം പൂർത്തിയാക്കി. അടുത്ത 34 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്റ്റേജ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി. കൂടാതെ ഇന്ത്യ നിർമിച്ച ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള പേലോഡുള്ള നാസ-ഐഎസ്ആർഒ നിസാർ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. 1963ലെ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചെറിയ റോക്കറ്റിന് ശേഷം ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം എത്തിയെന്നാണ് ഈ നേട്ടങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്'- വി നാരായണൻ മറുപടി നൽകി.
ഇസ്രോയുടെ വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിൻ്റെ ചെലവ്-ഫലപ്രാപ്തി: ഐഎസ്ആർഒയ്ക്ക് പകരം ധ്രുവ, പിക്സൽ പോലുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്പേസ് എക്സിലേക്ക് തിരിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
'ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തുറന്ന നയമുണ്ട്. അവർക്കായി വിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമുണ്ട്, എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഉദാരവത്കരിച്ച ബഹിരാകാശ നയ പ്രകാരം, കമ്പനികൾക്ക് ഏത് വിക്ഷേപണ ദാതാവിനെയും തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അവർ എവിടെയാണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല, നിയന്ത്രിക്കുകയുമില്ല."
"ഐഎസ്ആർഒയുടെ വിക്ഷേപണച്ചെലവ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാണ്. മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പരാമർശം ഓർമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, ഒരു കിലോമീറ്ററിന് ചെലവ് വരുന്നത് ഓട്ടോ നിരക്കിനേക്കാൾ കുറവാണ്. ഐഎസ്ആർഒ ഇതിനകം 34 രാജ്യങ്ങൾക്കായി 433 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ചു' -അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി
ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി
|ഗഗൻയാൻ ദൗത്യ ലക്ഷ്യം
|മനുഷ്യരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ച് സുരക്ഷിതമായി തിരികെ കൊണ്ടുവരിക
|പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി
|85% പൂർത്തിയായി
|വരാനിരിക്കുന്ന പദ്ധതികള്
|ഡിസംബർ 2025: ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് വയോമിത്ര ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ക്രൂഡ് ദൗത്യം (G1)
|2026: രണ്ട് അൺക്രൂഡ് ദൗത്യങ്ങൾ കൂടി (G2 & G3)
|2027ലെ ആദ്യ പാദം: ആദ്യത്തെ ക്രൂ ദൗത്യത്തിനുള്ള ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കും
2030ഓടെ പ്രതിവർഷം 50 ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണങ്ങൾ എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദർശനത്തിലും ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ മറുപടി നൽകി. പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു നിർദേശം നൽകുമ്പോൾ, ഐഎസ്ആർഒ പൂർണ പ്രതിബദ്ധതയോടെ പ്രവർത്തിക്കും. ആളുകളെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ച് സുരക്ഷിതമായി തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദൗത്യം. ഇപ്പോൾ തങ്ങൾ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി ഏകദേശം 85 ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ വി നാരായണൻ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: ഡാബർ-പതഞ്ജലി പരസ്യയുദ്ധം; രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി, ഉപയോഗശൂന്യമായ അപ്പീൽ ആണെങ്കിൽ പിഴയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്