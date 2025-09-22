ഐഫോണ് ഇനി രണ്ടായി മടക്കാം; ഫോൾഡബിൾ വിപ്ലവത്തിനൊരുങ്ങി ആപ്പിൾ; അറിയാം വിലയും പ്രത്യേകതയും
സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വിലയും മറ്റു വിവരങ്ങളും അറിയാം..
ഹൈദരാബാദ്: ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ പുറത്തിറക്കാൻ ഒരുങ്ങി ആപ്പിൾ. വിപണിയില് പുതിയ മാറ്റം പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. രണ്ട് ഐഫോൺ എയർ ഉപകരണങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത വർഷം വിപണിയിൽ ഇറങ്ങുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വളരെ നേർത്ത ടൈറ്റാനിയം ഷാസിയും ഈ ഉപകരണത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ഒരു പ്രമീയം മോഡൽ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ബ്ലൂംബെർഗിൻ്റെ മാർക്ക് ഗുർമാൻ പറയുന്നത്. ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രധാന സാങ്കേതിക നേട്ടമാണ് ഫോൾഡബിൾ ഐഫോണിൻ്റെ രൂപകൽപ്പനയെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഫോൾഡബിൾ ഐഫോണിൻ്റെ ഉത്പാദനം പ്രധാനമായും ചൈനയിലായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, നേരത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്പാദനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളും വന്നിരുന്നു. അടുത്ത വർഷം അവസാനത്തോടെ വിപണിയിൽ ഇറങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
മാറ്റങ്ങളോട് മാറ്റം
സാംസങ് ഡിസ്പ്ലേ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഫ്ലെക്സിബിൾ OLED പാനൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമാണം. ഫോൾഡബിൾ ഐഫോണിൽ 7.8 ഇഞ്ച് ഇന്നർ സ്ക്രീനും 5.5 ഇഞ്ച് കവർ ഡിസ്പ്ലേയും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നിരുന്നാലും കൃത്യമായ സവിശേഷതകൾ മറ്റും പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. എളുപ്പത്തിൽ മടക്കാനും നിവർത്താനും കഴിയുന്ന ഫോണായിരിക്കുമിത്.
പിന്നിൽ ഡ്യുവൽ ലെൻസ് ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും മുൻവശത്ത് സിംഗിൾ സെൽഫി ക്യാമറയും ഈ ഉപകരണത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ക്രീസില്ലാത്ത ഡിസ്പ്ലേ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാംസങും ആപ്പിളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. കുപെർട്ടിനോ ആസ്ഥാനമായുള്ള ടെക് ഭീമനിൽ ഫേസ് ഐഡിക്ക് പകരം ബയോമെട്രിക് പ്രാമാണീകരണത്തിനായി പവർ ബട്ടണുമായി സംയോജിപ്പിച്ച ഒരു സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിൻ്റ് സ്കാനറാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഫോൾഡബിൾ ഫോം ഫാക്ടറിനായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന iOS 27-ൻ്റെ കസ്റ്റമസ്ഡ് പതിപ്പായിരിക്കും ഐഫോൺ ഫോൾഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഫോണുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സവിശേഷ ഉപയോക്തൃ അനുഭവം നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
വിലയും മറ്റ് വിവരങ്ങളും
വരാനിരിക്കുന്ന ഐഫോൺ ഫോൾഡിന് ഏകദേശം 2,000 ഡോളറാണ് (ഏകദേശം ₹1.76 ലക്ഷം) വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിലെ അൾട്രാ-പ്രീമിയം വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് ഗൂഗിൾ, വിവോ തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ പുറത്തിറക്കിയ പ്രീമിയം ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകൾക്ക് തുല്യമാണ്.
ലഭ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ, അടുത്ത വർഷം ഒക്ടോബറിലോ നവംബറിലോ ഐഫോൺ 18 സീരീസിനൊപ്പം മടക്കാവുന്ന ഐഫോണും പുറത്തിറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കുന്ന വാർഷിക പരിപാടിയിൽ ഔദ്യോഗികമായി ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഐഫോണ് എയര്
ആപ്പിള് ഐഫോണ് 17 സീരീസിനൊപ്പം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഐഫോണ് എയര് ഏവരെയും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സ്ലിം ആയ ഐഫോൺ എന്ന പ്രത്യേകതയും ഐഫോണ് എയറിനുണ്ട്. ഐഫോണ് എയര് അതിന്റെ 5.6 മില്ലീമീറ്റര് കട്ടിയും കരുത്തുറ്റ ഫീച്ചറുകളും കൊണ്ട് അമ്പരപ്പിക്കാൻ പുതിയ മോഡലിന് സാധിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന കന്നി ഫോള്ഡബിള് ഐഫോണിന്റെ ടീസറാണ് ഇപ്പോള് വന്നിരിക്കുന്ന ഐഫോണ് എയര് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
