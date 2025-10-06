ETV Bharat / technology

മാനം നോക്കിയോ? പൂർണ ചന്ദ്രൻ ഇന്ന് ഭൂമിയ്‌ക്ക് തൊട്ടരികെ; ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർമൂൺ കാണാം

ഇന്നും നാളെയും ചന്ദ്രന് അൽപ്പം തിളക്കവും വലിപ്പവും കൂടും. പൂർണ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയ്‌ക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. വിശദമായി അറിയാം.

Representational picture of a full moon (AP Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 6, 2025 at 6:02 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആകാശത്ത് മറ്റൊരു വിസ്‌മയക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ഇന്നും നാളെയും ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തെത്തുന്ന സൂപ്പർമൂൺ പ്രതിഭാസം ഇന്നും നാളെയുമായി നടക്കുകയാണ്. ഒക്ടോബർ 6ന് (ഇന്ന്) വൈകുന്നേരവും ഒക്ടോബർ 7ന് പുലർച്ചെയും ആണ് ഈ ആകാശ പ്രതിഭാസം ദൃശ്യമാവുക.

ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തെത്തുന്ന പ്രതിഭാസമാണിത്. ഈ സമയം ചന്ദ്രൻ കൂടുതൽ വലുതും തിളക്കമുള്ളതുമായി ദൃശ്യമാകും. ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർമൂൺ പ്രതിഭാസമാണിത്. 2025 അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ദൃശ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

എന്താണ് സൂപ്പർമൂൺ:

ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് ദീർഘ വൃത്താകൃതിയിൽ ആയതിനാൽ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള അകലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ അതിന്‍റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പോയിന്‍റിലെത്തുമ്പോഴാണ് സൂപ്പർമൂൺ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് പെരിജി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ചന്ദ്രൻ അതിന്‍റെ ഏറ്റവും അടുത്ത പോയിന്‍റായ ഏകദേശം 2,26,000 മൈൽ (363,300 കിലോമീറ്റർ) അകലെയുള്ള പെരിജിയിലും, അതിന്‍റെ ഏറ്റവും ദൂരെയുള്ള പോയിന്‍റായ അപ്പോജിയിലും ഏകദേശം 2,51,000 മൈൽ (405,500 കിലോമീറ്റർ) എത്തുന്നുവെന്ന് നാസ വിശദീകരിക്കുന്നു.

എല്ലാ സൂപ്പർമൂണും ഒരുപോലെയല്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. ഇത് ചന്ദ്രനെ കാണുന്ന പോയിന്‍റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്‌തപ്പെടും. നാസയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇന്ന് കാണുന്ന സൂപ്പർമൂൺ ഏറ്റവും മങ്ങിയ ചന്ദ്രനേക്കാൾ 14 ശതമാനം വലുതും 30 ശതമാനം തിളക്കമുള്ളതുമായിരിക്കും. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 224,600 മൈൽ (361,459 കിലോമീറ്റർ) അകലെയായിരിക്കും ചന്ദ്രൻ കടന്നുപോകുക.

സൂപ്പർമൂണിന് മുമ്പുള്ള രാത്രികളിൽ കാണുന്ന ചന്ദ്രനെ നിരീക്ഷിച്ചിക്കാത്തവർക്ക് ഒരുപക്ഷേ സൂപ്പർമൂണിലെ മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. സാധാരണ കാണുന്ന വലിപ്പത്തിൽ നിന്നും 14 ശതമാനം വർധനവെന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും, വർഷം മുഴുവനും കാണുന്ന സാധാരണ ചന്ദ്രനേക്കാൾ തിളക്കമുള്ളതാണ് ഇത്. മാത്രമല്ല, ദൃശ്യപരമായി വലിയ മാറ്റം തോന്നില്ലെങ്കിലും ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്നതിനാൽ ഭൂമിയിൽ ഇത് പല തരത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തായതിനാൽ, ഇത് പതിവിലും ഉയർന്ന വേലിയേറ്റത്തിന് കാരണമാകും.

ഈ വർഷത്തെ അടുത്ത സൂപ്പർമൂൺ പ്രതിഭാസം ഒക്‌ടോബറിന് ശേഷം നവംബറിലും തുടർന്ന് ഡിസംബറിലും ദൃശ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

വരാനിരിക്കുന്ന സൂപ്പർമൂൺസമയം
ഒക്ടോബർ 7, 202503:48 UTC
നവംബർ 5, 202513:19 UTC
ഡിസംബർ 4, 202523:14 UTC

ഇതിന് ശേഷം ഇനി 2026ലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആകാശ വിസ്‌മയങ്ങൾ നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. 2026 മാർച്ചിൽ ഒരു പൂർണ്ണ ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും. ഇത് വടക്കേ അമേരിക്ക, ഏഷ്യ, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദൃശ്യമാകും. കൂടാതെ 2026 ഓഗസ്റ്റിൽ ഒരു ഭാഗിക ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും. ഇത് അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം.

