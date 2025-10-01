ഇനി ബ്ലോക്കുകളിൽ കുരുങ്ങുമെന്ന വേവലാതി വേണ്ട; വരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് എയർ ടാക്സി
Published : October 1, 2025 at 9:04 PM IST
രവിചന്ദ്രൻ
ചെന്നൈ: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് എയർ ടാക്സി സർവീസ് 2027 പകുതിയോടെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ദി ഇപ്ലെയിൻ കമ്പനി അറിയിച്ചു. കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനും ഐഐടി മദ്രാസിലെ എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിലെ ഫാക്കൽറ്റി അംഗവുമായ പ്രൊഫ. സത്യ ചക്രവർത്തിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
"റോഡ് ഗതാഗതം കൂടുതൽ തിരക്കേറിയതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ദ്രുത നഗര ഗതാഗതത്തിന് ഒരു ബദലായി ഹ്രസ്വ-ദൂര ഇലക്ട്രിക് വിമാനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രൊഫ. ചക്രവർത്തിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാർഥിയായ പ്രഞ്ജൽ മേത്തയും ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച ഇപ്ലെയിൻ കമ്പനി, യാത്രക്കാരുടെ ഉപയോഗത്തിനും മെഡിക്കൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കോംപാക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ്.
ആദ്യ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എയർ ആംബുലൻസ്
ഒരു പൈലറ്റ്, രോഗി, പരിശീലനം ലഭിച്ച നഴ്സ് എന്നിവരെ വഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള എയർ ആംബുലൻസ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് ടീം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് യാത്രക്കാരെയും ഒരു പൈലറ്റിനെയും ഉള്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന എയർ ടാക്സി മോഡലും വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വിമാനങ്ങളുടെ ആദ്യ പരീക്ഷണ പറക്കലുകൾ അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യും. ഈ വിമാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് 2026 ജൂൺ വരെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ ചെയ്യും.
"2026 അവസാനത്തോടെ സമഗ്രമായ പരിശോധന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, തുടർന്ന് റെഗുലേറ്ററി അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കും, പരിശീലനം ലാൻഡിംഗ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കും, ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ്റെ (DGCA) എല്ലാ അനുമതികൾക്കും ശേഷം, 2027 ജൂണിനുശേഷം ഈ സേവനം വാണിജ്യപരമായി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും" എന്ന് പ്രൊഫ. ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു.
ഇ-പ്ലെയിൻ എയർ ടാക്സിയുടെ സവിശേഷതകൾ
- വെർട്ടിക്കൽ ടേക്ക്-ഓഫ് ആൻഡ് ലാൻഡിംഗ് (ഹെലികോപ്റ്റർ സമാന രീതി) സാധ്യമാണ്. ഇതിന് ഒരു റൺവേ ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഡ്രോൺ പോലെ കുത്തനെ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു വിമാനം പോലെ പറക്കുന്നു. 300 മീറ്ററിനും 1 കിലോമീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നു.
- ഒരു ചാർജിങ്ങിൽ ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്റർ ദൂരം പോകാൻ ശേഷിയുണ്ട്. ഇൻട്രാ-സിറ്റി യാത്രകൾക്ക് ഇത് മതിയാകും. റോഡ് മാർഗം ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന യാത്രകൾ 10–15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ യാത്രകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- മികച്ച ശേഷിയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നു. സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാറുകൾക്ക് സമാനമായ ക്യാമറകൾ, സെൻസറുകൾ, ഓട്ടോമേഷൻ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സുരക്ഷയ്ക്കായി പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു പൈലറ്റും ഉണ്ടാകും.
- ഒരു സാധാരണ ടാക്സി യാത്രാ ചെലവിൻ്റെ ഏകദേശം 1.5 മടങ്ങ് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സാധാരണ വിമാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തന ചെലവാണിതിന്. യാത്ര സമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമാണ്.
എയർ ടാക്സി &ഹെലികോപ്റ്റർ
ഏകദേശം 6,000 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എയർ ടാക്സികൾക്ക് ഏകദേശം 2,500 കിലോഗ്രാം ഭാരമാണെന്ന് പ്രൊഫ. ചക്രവർത്തി വിശദീകരിച്ചു. എയർ ടാക്സികൾക്ക് ലാൻഡിംഗിന് 4,000 ചതുരശ്ര അടി മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. സാധാരണ വിമാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവ് സ്ഥലം മതിയെന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്.
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ എയർ ടാക്സി സേവനം എവിടെ ആരംഭിക്കുമെന്നത് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും, അടിയന്തര പ്രതികരണം, മെഡിക്കൽ ഗതാഗതം, നഗരങ്ങളിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ലഘൂകരിക്കൽ എന്നിവയിൽ ഈ പദ്ധതി സുപ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
“എയർ ടാക്സികൾക്ക് രോഗികൾക്ക് നിർണായക സമയം ലാഭിക്കാനും നഗര യാത്രാ സമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനും റോഡ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും കഴിയും, ഇത് ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലെ മൊബിലിറ്റിയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു,” പ്രൊഫ. ചക്രവർത്തി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
