വിക്കിപീഡിയക്കും പകരക്കാരൻ! മസ്‌കിന്‍റെ 'ഗ്രോക്കിപീഡിയ' വരുന്നു; ബീറ്റ പതിപ്പ് രണ്ടാഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ പുറത്തിറക്കും

ഗ്രോക്കിപീഡിയയുടെ ബീറ്റ പതിപ്പ് രണ്ടാഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ പുറത്തിറക്കും. xAI നിർമിച്ച ചാറ്റ്‌ബോട്ടായ ഗ്രോക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗ്രോക്കിപീഡിയ നിർമിച്ചത്.

ELON MUSK WIKIPEDIA ഇലോൺ മസ്‌ക് ഗ്രോക്കിപീഡിയ
Beta version of Grokipedia (Photo - IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 6, 2025 at 1:50 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ടെക് ലോകത്ത് വീണ്ടും തരംഗം സൃഷ്‌ട്ടിക്കാനൊരുങ്ങി ശതകോടീശ്വരൻ ഇലോൺ മസ്‌ക്. എഐ കമ്പനി xAI ഉപയോഗിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇൻഫോർമേഷൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ 'ഗ്രോക്കിപീഡിയ'യുടെ ആദ്യകാല ബീറ്റ പതിപ്പ് രണ്ടാഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സ്‌പേസ് എക്‌സ് സിഇഒ ഇലോൺ മസ്‌ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വിക്കീപീഡിയയ്‌ക്ക് വൻ എതിരാളിയായി ആയിരിക്കും ഗ്രോക്കിപീഡിയ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുകയെന്നാണ് സൂചന.

amXFreeze എന്ന എക്‌സ് ഉപയോക്താവിന്‍റെ പോസ്റ്റ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്‌തുകൊണ്ടാണ് മസ്‌ക് ഇക്കാര്യം പങ്കിട്ടത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും കൃത്യവുമായ അറിവിന്‍റെ ഉറവിടമായിരിക്കും ഗ്രോക്കിപീഡിയയെന്നും ഉപയോഗത്തിന് പരിധികളില്ലെന്നുമാണ് മസ്‌ക് പറയുന്നത്. പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വിക്കിപീഡിയ പോലുള്ള ഉറവിടങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്‌ത് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും, അർധസത്യങ്ങൾ തിരുത്തുകയും, നൽകാത്ത വിവരങ്ങൾ കൂടെ നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ഗ്രോക്കിപീഡിയ ഒരു യഥാർത്ഥ അറിവിന്‍റെ ഉറവിടമായി വർത്തിക്കുമെന്നും, അത് പക്ഷപാതമോ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അജണ്ടകളോ ഇല്ലാതെ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മസ്‌ക് പറഞ്ഞു. വിക്കിപീഡിയയ്‌ക്ക് ഇടതുപക്ഷ ചായ്‌വുള്ളതായി വിമർശിക്കുകയാണ് മസ്‌ക് ഇവിടെ.

വിക്കിപീഡിയയുടെ ഫണ്ടിങ് മോഡലിനെയും എഡിറ്റോറിയൽ രീതികളെയും എലോൺ മസ്‌ക് നേരത്തെയും വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രോക്കിപീഡിയയുടെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത ജനങ്ങളിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സാധ്യതയുള്ള ബദലാണെന്ന് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം സ്വാഗതം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം മറ്റു ചിലർ ഗ്രോക്കിന്‍റെ പരിശീലന ഡാറ്റ അതിന്‍റേതായ പക്ഷപാതങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

യഥാർത്ഥ അറിവിന്‍റെ ഉറവിടമായി ഗ്രോക്കിപീഡിയ വർത്തിക്കുമെന്ന് മസ്‌ക് പറയുമ്പോഴും വിക്കീപീഡിയയിലെ ഡാറ്റ നോക്കി ഗ്രോക്കിപീഡിയ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്‌തപ്പെടുമെന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം ട്രോളുന്നത്. xAI നിർമിച്ച ചാറ്റ്‌ബോട്ടായ ഗ്രോക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗ്രോക്കിപീഡിയ നിർമിച്ചത്.

എലോൺ മസ്‌കിന്‍റെ ആസ്‌തി:

കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ വ്യക്തിയാണ് മസ്‌ക്. 500 ബില്യൺ ഡോളറിന്‍റെ ആസ്‌തി കൈവരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയായി എലോൺ മസ്‌ക് മാറി. ഒറാക്കിളിന്‍റെ ലാറി എല്ലിസൺ ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ജൂലൈയിലെ കണക്കനുസരിച്ച് മസ്‌കിന്‍റെ എഐ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ xAIയുടെ മൂല്യം 75 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു. കമ്പനി 200 ബില്യൺ ഡോളറിന്‍റെ മൂല്യം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

