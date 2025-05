ETV Bharat / technology

ചന്ദ്രനിലും ആണവനിലയം!! പദ്ധതിയുമായി ചൈനയും റഷ്യയും; നിർമാണം പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ - NUCLEAR POWER STATION ON MOON

China and Russia are planning to build a nuclear power plant on the moon ( Image: REUTERS )