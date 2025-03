ETV Bharat / technology

പക്ഷിപ്പനിയുടെ അപകട സാധ്യത മുതിർന്നവരേക്കാൾ കൂടുതൽ കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലും: പഠനം - CHILDREN AT HIGHER BIRD FLU RISK

Older adults may be more resistant to bird flu ( Image Credit: Penn Medicine News )