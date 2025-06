ETV Bharat / technology

ചാറ്റ്‌ജിപിടി പണിമുടക്കി: വലഞ്ഞ് ഉപയോക്താക്കൾ; ഡൗൺ ആയെന്ന് സമ്മതിച്ച് ഓപ്പൺ എഐ - CHATGPT OUTAGE

Users are facing problems in using ChatGPT ( Photo Credit - OPEN AI )