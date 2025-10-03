ബിഎസ്എൻഎൽ ഉപയോക്താവാണോ? നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും കോൾ ചെയ്യാം: വോവൈഫൈ സേവനം ആരംഭിച്ചു
വെസ്റ്റ്, സൗത്ത് സോണിലാണ് ബിഎസ്എൻഎൽ ഈ സേവനം ആരംഭിച്ചത്. വോവൈഫൈ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫോണുള്ള ബിഎസ്എൻഎൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
Published : October 3, 2025 at 8:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സിഗ്നൽ കുറവ് മൂലം കോൾ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മിക്ക ടെലികോം ഉപയോക്താക്കളും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം. വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള വോവൈഫൈ (VoWiFi) സൗകര്യം ജിയോയും എയർടെലും നേരത്തെ തന്നെ ഒരുക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ബിഎസ്എൻഎല്ലിൽ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വോവൈഫൈ സേവനം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബിഎസ്എൻഎൽ.
നെറ്റ്വർക്ക് ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ബിഎസ്എൻഎൽ ഉപയോക്താവ് ഇനി വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. പുതിയ സേവനം വഴി മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വൈ-ഫൈ വഴി കോളുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. വെസ്റ്റ്, സൗത്ത് സോണിലാണ് ബിഎസ്എൻഎൽ ഈ സേവനം ആരംഭിച്ചത്.
വോയ്സ് ഓവർ വൈ-ഫൈ അല്ലെങ്കിൽ വോവൈഫൈ സേവനം സിഗ്നലുകൾ കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്കായാണ് ബിഎസ്എൻഎൽ ആരംഭിച്ചത്. വോവൈഫൈ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫോണുള്ള വെസ്റ്റ്, സൗത്ത് സോണിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്കാണ് സേവനം ലഭ്യമാവുക. ജിയോ, എയർടെൽ പോലുള്ള സ്വകാര്യ ടെലികോം കമ്പനികൾ വളരെക്കാലമായി നൽകിവരുന്ന സേവനമാണിത്.
സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൽ ബിഎസ്എൻഎൽ
2000ലാണ് ബിഎസ്എൻഎൽ ആരംഭിച്ചത്. സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2025 ഒക്ടോബർ 2നാണ് ബിഎസ്എൻഎൽ വോവൈഫൈ ആരംഭിച്ചത്. ഡിഒടി സെക്രട്ടറി നീരജ് മിത്തൽ ആണ് വോവൈഫൈ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയിലെ 1.65 ലക്ഷം പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ വഴി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബിഎസ്എൻഎൽ സിമ്മും റീചാർജ് സേവനവും ലഭിക്കുമെന്ന് ടെലികോം ദാതാവ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും പട്ടണങ്ങളിലേക്കും കണക്റ്റിവിറ്റി വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് പോസ്റ്റൽ സർവീസ് വഴി ബിഎസ്എൻഎൽ സിം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത്.
On the occasion of BSNL’s Silver Jubilee, Hon’ble Secretary Telecom & Chairman, Digital Communications Commission, @neerajmittalias , in the presence of Additional Secretary Shri Gulzar Natarajan, @CMDBSNL Shri A. Robert J. Ravi, and the BSNL Board of Directors, launched BSNL 4G… pic.twitter.com/oo90qYW0xN— BSNL India (@BSNLCorporate) October 2, 2025
4G സേവനം മുംബൈയിലും
അടുത്തിടെ മുംബൈയിലും ബിഎസ്എൻഎൽ 4G സേവനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. 2025 ഓഗസ്റ്റിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഡൽഹിയിലും ബിഎസ്എൻഎൽ 4G സേവനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, സർക്കാർ പിന്തുണയുള്ള ടെലികോം കമ്പനിയായ ബിഎസ്എൻഎൽ രാജ്യത്തുടനീളം ഇ-സിം സേവനവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ടാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസുമായി ബിഎസ്എൻഎൽ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അടുത്തിടെ ഒഡീഷയിലെ ജാർസുഗുഡയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബിഎസ്എൻഎല്ലിന്റെ തദ്ദേശീയ 4G നെറ്റ്വർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 'സ്വദേശി' നെറ്റ്വർക്ക് വന്നതോടെ സ്വന്തമായി ടെലികോം സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള മികച്ച അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യ മാറി.
97,500 ലധികം മൊബൈൽ 4G ടവറുകള് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി കമ്മിഷൻ ചെയ്തു. ഏകദേശം 37000 കോടി ചെലവിലാണ് രാജ്യത്ത് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് വികസിപ്പിച്ചത്. 26,700 ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നേട്ടം ലഭിക്കും. ഈ ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിത നെറ്റ്വർക്ക് വിപുലീകരിക്കാവുന്നതും പൂർണമായും 5G യിലേക്കും 6G യിലേക്കും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
