ജയ്പൂർ: എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കാൻ ഒരുങ്ങി രാജസ്ഥാൻ. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഒരു സംസ്ഥാനം എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കുന്നു എന്ന ബഹുമതി ഇതോടെ രാജസ്ഥാന് സ്വന്തം. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ രാംഗഡ് അണക്കെട്ടിന് സമീപത്താണ് കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇന്ത്യ-യുഎസ് ആസ്ഥാനമായ ടെക്നോളജി കമ്പനി ജെൻഎക്സ് എഐയും രാജസ്ഥാൻ സർക്കാരും സംയുക്തമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
പൈലറ്റ് എന്നാണ് പദ്ധതിക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ക്ലൗഡ് സീഡിങ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷണം വിജയിക്കുമെന്നും 129 വർഷം പഴക്കമുള്ള ജലസംഭരണി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുമാണ് അധികൃതർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മഴ പെയ്യിക്കാനും അണക്കെട്ടിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കാനും ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ന് നടക്കും. അണക്കെട്ട് 1981 ന് ശേഷം നിറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാലാവസ്ഥ-സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്കു പുറമേ, എംഎൽഎ മഹേന്ദ്ര പാൽ മീണയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി ഗ്രാമീണരും പരിപാടിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. ജയ്പൂരിലേക്കുളള ജലവിതരണത്തിന് ആശ്വാസം നൽകുക മാത്രമല്ല, അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കാനും ഉപരിതല ജലസ്രോതസുകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും കൂടിയാണ് പരിപാടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ജൂലൈ 31 ന് പരിപാടി നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ ശുപാർശയെ തുടർന്ന് തീയതി മാറ്റിവച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓഗസ്റ്റ് 12 ന് മന്ത്രി മീണയും ജെൻഎക്സ് എഐ പ്രതിനിധികളും തമ്മിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലൂടെ പദ്ധതി നിർവഹണത്തിനായി പുതിയ തീയതി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
എന്താണ് ക്ലൗഡ് സീഡിങ്
സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് മഴ പെയ്യിക്കുന്നതിനെയാണ് ക്ലൗഡ് സീഡിങ് എന്നു പറയുന്നത്. മേഘങ്ങളിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് തളിക്കുന്നതുവഴി ചെറിയ ജലകണങ്ങൾ ഘനീഭവിച്ച് മഴത്തുള്ളികളായി രൂപപ്പെടും. ജയ്പൂരിൽ ഇന്ന് നടത്താനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ, തായ്വാനിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രോണുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് അടി ഉയരത്തിൽ പറന്ന് മേഘങ്ങളിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് തളിക്കും. വരൾച്ച ലഘൂകരിക്കാനും ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമായി യുഎസ്, റഷ്യ തുടങ്ങിയ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, സോഡിയം അയഡൈഡ്, ഡ്രൈ ഐസ് തുടങ്ങിയ പദാർഥങ്ങൾ മേഘങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച് മഴ പെയ്യിക്കാറുമുണ്ട്. ഈ രാസവസ്തുക്കൾ ജലബാഷ്പം ഘനീഭവിക്കാനായി ഉപരിതലമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും തത്ഫലമായി മേഘത്തുള്ളികൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
രാംഗഡ് അണക്കെട്ട്
1897 ഡിസംബർ 30 ന് ജയ്പൂർ സംസ്ഥാനത്തെ മഹാരാജ മാധോ സിങ് രണ്ടാമൻ രാംഗഡ് അണക്കെട്ടിന് തറക്കല്ലിട്ടു. 1903 ൽ നിർമാണം പൂർത്തിയായി. ബൻഗംഗ നദിയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ചരിത്രകാരനായ ജിതേന്ദ്ര സിങ് ശെഖാവത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, 1931 ൽ വൈസ്രോയി ലോർഡ് ഇർവിൻ രാംഗഡിൽ നിന്ന് ജയ്പൂരിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
രജപുത്താനയിലെ ആദ്യത്തെ ജലവിതരണ പദ്ധതിയായി ഇത് മാറി. 1982 ൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സെയിലിങ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അണക്കെട്ട് ജനശ്രദ്ധനേടിയത്. ജാംവരാംഗഡ് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ പ്രധാന ജലസ്രോതസുകൂടിയാണ് ഇത്.
രാംഗഡ് അണക്കെട്ട് പദ്ധതി
കൃഷി, കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം, ജലവിഭവം, ജലസേചനം, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഡ്രോണുകൾ പറത്തുന്നതിനുള്ള അനുമതി ഡിജിസിഎയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ ഒരു മാസത്തേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തും.
ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ക്ലൗഡ് സീഡിങ് പദ്ധതികൾ
- ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ മെറ്റീരിയോളജി (ഐഐടിഎം) പറയുന്നതനുസരിച്ച്, 1951-ൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ഭൂഗർഭ സിൽവർ അയഡൈഡ് ജനറേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മഴ പെയ്യിക്കുന്നതിനായി ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്.
- 1952ൽ, സിൽവർ അയഡൈഡും ഉപ്പും ഉപയോഗിച്ച് മേഘങ്ങളിൽ ക്ലൗഡ് സീഡിങ് നടത്തിയിരുന്നു. 1953-ൽ, കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച്, മേഘത്തെക്കുറിച്ചും മഴയുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നതിനായി റെയിൻ ആൻഡ് ക്ലൗഡ് ഫിസിക്സ് റിസർച്ച് (ആർസിപിആർ) യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തു.
- 1957-1966 കാലയളവിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർസിപിആർ ക്ലൗഡ് സീഡിങ് പരിപാടി നടത്തി. ക്ലൗഡ് സീഡിങ്ങിലൂടെ മഴയുടെ അളവിൽ 20% വർധനവുള്ളതായി കണ്ടെത്തി. ആർസിപിആർ പിന്നീട് ഐഐടിഎമ്മിൻ്റെ ഭാഗമായി. 1973, 1975-1977 കാലയളവിൽ തമിഴ്നാടിലെ തിരുവള്ളൂരിൽ ഐഐടിഎം സമാന പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി.
- 1973-1974 കാലഘട്ടത്തെ മൺസൂൺ സമയങ്ങളിൽ മുംബൈയിൽ ക്ലൗഡ് സീഡിങ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. 1973-74, 1976, 1979-86 കാലയളവിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബാരാമതി മേഖലയിൽ ഐഐടിഎം നടത്തിയ ക്ലൗഡ് സീഡിങ് പരീക്ഷണത്തിൽ മഴയുടെ അളവിൽ 24% വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ഐഐടിഎം വെബ്സൈറ്റിൽ കുറിച്ചിരുന്നു.
Also Read: വൃദ്ധര്ക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്കും ഇനി റേഷന് കടയില് പോയി കാത്ത് നില്ക്കേണ്ട, സാധനങ്ങള് വീട്ടിലെത്തിച്ച് നല്കാന് തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര്