ETV Bharat / technology

ആപ്പിളിന്‍റെ വേൾഡ്‌വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് കോൺഫറൻസ് ജൂൺ 9 മുതൽ: iOS 19 പുറത്തിറക്കുമോ? എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം? - APPLE WWDC 2025 DATES

The WWDC 2025 is scheduled to start from June 9 ( Image Credit: ETV Bharat via X @gregjoz )