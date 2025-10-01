ഐഫോൺ 17 സീരീസിലെ ബഗ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവുമായി ആപ്പിൾ iOS 26.0.1 അപ്ഡേറ്റ്: എങ്ങനെ ലഭ്യമാകും? അറിയാം വിശദമായി
ഐഒഎസ് 26.0.1, ഐപാഡ്ഒഎസ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭ്യമാവുന്ന ഐഫോൺ, ഐപാഡ് മോഡലുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നും എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
Published : October 1, 2025 at 5:17 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ടെക് ഭീമൻ ആപ്പിൾ. സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കൊപ്പം ബഗുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ പരിഹാരവുമായാണ് iOS 26.0.1, iPadOS 26.0.1 അപ്ഡേറ്റുകൾ ആപ്പിൾ പുറത്തിറക്കിയത്. പ്രധാന അപ്ഡേറ്റല്ലെങ്കിൽ പോലും iOS 26, iPadOS 26 റിലീസുകളിൽ കണ്ടെത്തിയ നിരവധി ബഗുകൾക്കും തകരാറുകൾക്കുമുള്ള പരിഹാരങ്ങളുമായെത്തിയതിനാൽ തന്നെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.
iOS 26.0.1 അപ്ഡേറ്റ് ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെയും ഐഫോൺ എയറിലെയും ബ്ലൂടൂത്ത്, വൈ-ഫൈ ഡിസ്കണക്ഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ആപ്പിളിന്റെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബഗുകൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ, ഫോട്ടോകളിലെ റെൻഡറിങ് പ്രശ്നങ്ങൾ, കസ്റ്റം ലിസ്റ്റ് ചേർത്തതിന് ശേഷമുള്ള ബ്ലാങ്ക് ഐക്കണുകൾ, ചില ഉപയോക്താക്കൾക്കായി വോയ്സ്ഓവർ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുക എന്നിവയും പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
മുൻ അപ്ഡേറ്റിൽ ഐഫോണുകളിൽ കണ്ടെത്തിയ വോയ്സ്ഓവർ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഫ്ലോട്ടിങ് കീബോർഡിന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി മാറാൻ കാരണമായ ബഗ് പരിഹരിക്കുന്നതിനും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് സഹായിക്കും. ഓവർ-ദി-എയർ (OTA) അപ്ഡേറ്റുകൾ വഴി യോഗ്യമായ ഐഫോണുകളിലും ഐപാഡുകളിലും പുതിയ OS അപ്ഡേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. iOS 26.0.1, iPadOS 26.0.1 അപ്ഡേറ്റുകൾ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഇതിനായുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.
സ്റ്റെപ്പ് 1: നിങ്ങളുടെ ഐഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഐപാഡിൽ സെറ്റിങ്സ് ആപ്പ് തുറക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 2: ജെനറൽ ടാബ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 3: ജെനറൽ ടാബിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 4: അപ്ഡേറ്റ് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പ്രതിഫലിക്കും.
സ്റ്റെപ്പ് 5: iOS 26.0.1 ലഭ്യമാണെങ്കിൽ, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക
പുതിയ അപ്ഡേറ്റിന് യോഗ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ:
ഏറ്റവും പുതിയ iOS 26.0.1 അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന ഐഫോണുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ നൽകുന്നു.
- ഐഫോൺ 16ഇ
- ഐഫോൺ 16
- ഐഫോൺ 16 പ്ലസ്
- ഐഫോൺ 16 പ്രോ മാക്സ്
- ഐഫോൺ 15
- ഐഫോൺ 15 പ്ലസ്
- ഐഫോൺ 15 പ്രോ മാക്സ്
- ഐഫോൺ 14
- ഐഫോൺ 14 പ്ലസ്
- ഐഫോൺ 14 പ്രോ മാക്സ്
- ഐഫോൺ 13
- ഐഫോൺ 13 മിനി
- ഐഫോൺ 13 പ്രോ
- ഐഫോൺ 13 പ്രോ മാക്സ്
- ഐഫോൺ 12
- ഐഫോൺ 12 മിനി
- ഐഫോൺ 12 പ്രോ
- ഐഫോൺ 12 പ്രോ മാക്സ്
- ഐഫോൺ 11
- ഐഫോൺ 11 മിനി
- ഐഫോൺ 11 പ്രോ
- ഐഫോൺ 11 പ്രോ മാക്സ്
- ഐഫോൺ എസ്ഇ (രണ്ടാം തലമുറയും അതിനുശേഷമുള്ള മോഡലുകളും)
ഏറ്റവും പുതിയ iPadOS 26.0.1 അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന ഐപാഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ നൽകുന്നു.
- ഐപാഡ് പ്രോ (M4)
- ഐപാഡ് പ്രോ 12.9 (മൂന്നാം തലമുറയും അതിനുശേഷമുള്ളതും)
- ഐപാഡ് പ്രോ 11 (ഒന്നാം തലമുറയും അതിനുശേഷമുള്ള മോഡലുകളും)
- ഐപാഡ് എയർ (M3)
- ഐപാഡ് എയർ (M2)
- ഐപാഡ് എയർ (മൂന്നാം തലമുറയും അതിനുശേഷമുള്ളതും)
- ഐപാഡ് (A16)
- ഐപാഡ് (എട്ടാം തലമുറയും അതിനുശേഷമുള്ള മോഡലുകളും)
- ഐപാഡ് മിനി (A17 പ്രോ)
- ഐപാഡ് മിനി (അഞ്ചാം തലമുറയും അതിനുശേഷമുള്ളതും)
