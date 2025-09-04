ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്റെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ പൂനെയിലും. ഇന്ത്യയിലെ നാലാമത്തെ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 4) പൂനെയിലെ കൊറെഗാവ് പാർക്കിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം. ഐഫോൺ 17 സീരീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനിരിക്കെയാണ് കമ്പനി രാജ്യത്തെ നാലാമത്തെ സ്റ്റോറും തുറന്നത്.
പൂനെയിലെ കോപ്പ മാളിലാണ് ആപ്പിൾ കൊറെഗാവ് പാർക്ക് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്. ഇത് ഐഫോൺ 17 സീരിസ് വാങ്ങാനിരിക്കുന്ന പൂനെയിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ പോയി പുതിയ ഐഫോണുകൾ വാങ്ങാനുള്ള അവസരമൊരുക്കും. സെപ്റ്റംബർ 2നാണ് ആപ്പിൾ ബെംഗളൂരുവിൽ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ തുറന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പൂനെയിലും തുറക്കുന്നത്.
പുതിയ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിളിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും, വിദഗ്ധ സഹായം സ്വീകരിക്കാനും, കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സേവനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയാനുമുള്ള അവസരം നൽകുന്നു.
ആപ്പിൾ കൊറെഗാവ് പാർക്ക്: ഡിസൈൻ
കോപ്പ മാളിനുള്ളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആപ്പിൾ കൊറെഗാവ് പാർക്കിന്റെ ഇന്റീരിയർ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആപ്പിൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിളിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ലുക്കോട് കൂടിയ പ്രീമിയം ഡിസൈനിലാണ് സ്റ്റോർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്പ്ലേ ടേബിളുകളും ജീനിയസ് ബാറും പിക്കപ്പ് സോണും ഉൾപ്പെടെ മികച്ച രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ആപ്പിൾ കൊറെഗാവ് പാർക്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായ മയിലിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള മയിൽപ്പീലിയുടെ ആർട്ട്വർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഗ്ലാസ് പാനലുകളിലെ മയിൽപ്പീലി ഗ്രാഫിക്സ് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തോടുള്ള ആദരവ് സൂചകമാണ്. കൂടാതെ ഐക്കണിക് ആപ്പിൾ ലോഗോയും കാണാം.
സ്റ്റോറിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്, ആപ്പിൾ ടിവി+ പോലുള്ള ആപ്പിൾ സേവനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉൽപ്പന്ന പട്ടികകളും കൃത്യമായ ഗൈഡും ലഭിക്കും. ഓൺലൈൻ ഓർഡറുകൾ നൽകുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്, ആപ്പിൾ പിക്കപ്പ് ഏരിയയിലൂടെ ഇത് കൂടുതൽ ലളിതമാക്കുന്നതിനും സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി പ്രത്യേക ഏരിയ സജ്ജീകരിച്ചത് വഴി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം തടസ്സമില്ലാതെ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും.
പൂർണ്ണമായും പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൂനെയിലെ സ്റ്റോർ കാർബൺ-ന്യൂട്രൽ നില നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് ആപ്പിളിന്റെ സുസ്ഥിരതാ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.
ആപ്പിൾ കൊറെഗാവ് പാർക്ക്: സേവനങ്ങൾ
സാധാരണ തേർഡ് പാർട്ടി ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ നിന്നോ, ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തിഗത സേവനം നൽകാൻ ആപ്പിളിന്റെ ഓഫ്ലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾക്ക് സാധിക്കും. സ്റ്റോറുകളിൽ ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നിരയിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. നിലവിൽ ഐഫോൺ 16 സീരീസ്, പുതിയ M4 ചിപ്പുകളുള്ള മാക്ബുക്ക് പ്രോ, ആപ്പിൾ പെൻസിൽ പ്രോയുള്ള ഐപാഡ് എയർ, ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 10 എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കും.
പുതിയ എയർപോഡ്സ് 4, എയർടാഗ് തുടങ്ങിയ ആക്സസറികളും ലഭ്യമാകും. സെപ്റ്റംബർ 9ന് നടക്കുന്ന ആപ്പിളിന്റെ ഇവന്റിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ ഐഫോൺ 17 സീരീസിലെ ഫോണുകളും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിൾ സ്റ്റോറുകളിൽ നേരിട്ട് കാണാനും വാങ്ങാനും സാധിക്കും.
11 ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 68 ടീം സ്ഥാഫുകളാണ് പൂനെയിലെ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആപ്പിളിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ ഇവർ സഹായിക്കും. ടുഡേ അറ്റ് ആപ്പിൾ സെഷനുകൾ, ട്രേഡ്-ഇൻ, ഫിനാൻസിങ് സെർവീസുകൾ, ബിസിനസുകാർക്കായി പ്രത്യേക ഏരിയ എന്നിവയും പുതിയ സ്റ്റോറിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഐഫോൺ 16 ലൈനപ്പ്, ആപ്പിൾ പെൻസിൽ പ്രോയുള്ള ഐപാഡ് എയർ, എം4 പവർഡ് മാക്ബുക്ക് എയർ എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ സഹായിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണ്. വ്യക്തിഗതമാക്കിയ സജ്ജീകരണവും പിന്തുണയും, iOS-ലേക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ മാറാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും, ആപ്പിൾ ട്രേഡ് ഇൻ, ഫിനാൻസിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ പോലുള്ള റീട്ടെയിൽ സേവനങ്ങളും സ്റ്റോർ ടീം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
'ആപ്പിൾ ഹെബ്ബാൾ' ബെംഗളൂരുവിൽ
ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക തലസ്ഥാനമായ ബെംഗളൂരുവിലാണ് ആപ്പിളിന്റെ മൂന്നാമത്തെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ ആരംഭിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 2ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം. ബെംഗളൂരുവിലെ ഫീനിക്സ് മാളിലാണ് പുതിയ സ്റ്റോർ തുറന്നത്. 'ആപ്പിൾ ഹെബ്ബാൾ' എന്ന പേരിലാണ് ബെംഗളൂരുവിലെ പുതിയ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ അറിയപ്പെടുക.
ആദ്യത്തെ സ്റ്റോർ മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്രയിൽ ആണ് തുറന്നത്. ജിയോ വേൾഡ് ഡ്രൈവ് മാളിലാണ് 'ആപ്പിൾ ബികെസി' എന്ന പേരിൽ ഇത് ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് ഡൽഹിയിലെ സാകേതിലുള്ള സെലക്ട് സിറ്റിവാക്ക് മാളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോർ തുറന്നത്.
ആപ്പിൾ ലോഞ്ച് ഇവന്റ് 2025: വിശദാംശങ്ങൾ
സെപ്റ്റംബർ 9ന് ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ഫോണുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ആപ്പിൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വർഷത്തേയും പോലെ, കുപെർട്ടിനോയിലെ ആപ്പിൾ പാർക്കിൽ വെച്ചാണ് ലോഞ്ച് ഇവന്റ് നടക്കുക. 'Awe dropping' എന്ന് പേരിട്ട പരിപാടിയിൽ അടുത്ത തലമുറ ഐഫോൺ മോഡലുകളായ ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17 എയർ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സ് എന്നിവ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM— Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025
2025 സെപ്റ്റംബർ 9ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30ന് ആണ് 'Awe dropping' ഇവന്റ്. ഐഫോണുകൾക്കുള്ള ഹൈപ്പ് കാരണം വളരെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ഇവന്റാണ് ആപ്പിളിന്റേത്. ഈ വർഷം ആപ്പിൾ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കൂടാതെ കാര്യമായ അപ്ഗ്രേഡുകളോടെ ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 11 അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 2025ലെ വേൾഡ്വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് കോൺഫറൻസിലാണ് അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ iOS 26 അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ആപ്പിളിന് കഴിഞ്ഞേക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
