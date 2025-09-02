ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിൾ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക തലസ്ഥാനമായ ബെംഗളൂരുവിലും. ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഔദ്യോഗിക റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറാണ് ബെംഗളൂരുവിൽ ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 2ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം. ബെംഗളൂരുവിലെ ഫീനിക്സ് മാളിലാണ് പുതിയ സ്റ്റോർ തുറന്നത്.
'ആപ്പിൾ ഹെബ്ബാൾ' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ അറിയപ്പെടുക. ഐഫോൺ 17 സീരീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനിരിക്കെയാണ് കമ്പനി രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റോറും തുറന്നത്. ഇത് ഐഫോൺ 17 സീരിസ് വാങ്ങാനിരിക്കുന്ന ബെംഗളൂരുവിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ പോയി പുതിയ ഐഫോണുകൾ വാങ്ങാനുള്ള അവസരമൊരുക്കും.
ആപ്പിൾ ഹെബ്ബാൾ: ഡിസൈൻ
ആപ്പിൾ ഹെബ്ബാൾ സ്റ്റോറിന്റെ ബാരിക്കേഡ് ഡിസൈൻ ആപ്പിൾ നേരത്തെ തന്നെ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തിരുന്നു. ആപ്പിൾ ഹെബ്ബാൾ സ്റ്റോറിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായ മയിലിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള വർണ്ണാഭമായ തൂവലുകളുടെ നിറഞ്ഞ കലാസൃഷ്ടികളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബെംഗളൂരുവിലെ ഫീനിക്സ് മാളിലെ 8,000 ചതുരശ്ര അടിയിലാണ് പുതിയ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ഒരുങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 70 അംഗങ്ങളാണ് ആപ്പിൾ ഹെബ്ബാളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും?
സാധാരണ തേർഡ് പാർട്ടി ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ നിന്നോ, ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തിഗത സേവനം നൽകാൻ ആപ്പിളിന്റെ ഓഫ്ലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾക്ക് സാധിക്കും. സ്റ്റോറുകളിൽ ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നിര പ്രദർശിപ്പിക്കും. നിലവിൽ ഐഫോൺ 16 സീരീസ്, പുതിയ M4 ചിപ്പുകളുള്ള മാക്ബുക്ക് പ്രോ, ആപ്പിൾ പെൻസിൽ പ്രോയുള്ള ഐപാഡ് എയർ, ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 10 എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കും.
പുതിയ എയർപോഡ്സ് 4, എയർടാഗ് തുടങ്ങിയ ആക്സസറികളും ലഭ്യമാകും. സെപ്റ്റംബർ 9ന് നടക്കുന്ന ആപ്പിളിന്റെ ഇവന്റിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ ഐഫോൺ 17 സീരീസിലെ ഫോണുകളും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിൾ സ്റ്റോറുകളിൽ നേരിട്ട് കാണാം. കൂടാതെ നേരത്തെ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ലോഞ്ച് ഡീലുകളും ഡിസ്കൗണ്ടുകളും നൽകും.
ബെംഗളൂരുവിൽ തുറന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റോറിൽ ആപ്പിൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ, ക്രിയേറ്റീവുകൾ, പ്രതിഭകൾ, ബിസിനസ്സ് ടീമുകൾ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവർക്ക് സ്റ്റോറിൽ വരുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തിഗത സേവനവും സാങ്കേതിക പിന്തുണയും നൽകാൻ സാധിക്കും. ഇതിനുപുറമെ, "ടുഡേ അറ്റ് ആപ്പിൾ" എന്ന സൗജന്യ സെഷനുകളും ഈ സ്റ്റോറിൽഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കും. കോഡിങ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ആപ്പിൾ വിദഗ്ധരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കും.
ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ: ആപ്പിളിന്റെ മൂന്നാമത്തെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറാണ് ബെംഗളൂരുവിൽ തുറന്നത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റോർ മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്രയിൽ ആണ് തുറന്നത്. ജിയോ വേൾഡ് ഡ്രൈവ് മാളിലാണ് 'ആപ്പിൾ ബികെസി' എന്ന പേരിൽ ഇത് ആരംഭിച്ചത്.
പിന്നീട് ഡൽഹിയിലെ സാകേതിലുള്ള സെലക്ട് സിറ്റിവാക്ക് മാളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോർ തുറന്നത്. ഈ സ്റ്റോറുകളിലുടനീളം ഐഫോൺ, മാക്, ആപ്പിൾ വാച്ച് തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും വാങ്ങാനുമുള്ള സൗകര്യം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. ഇതോടൊപ്പം, ഈ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ട്രേഡ്-ഇൻ, സെറ്റ്-അപ് സപ്പോർട്ടും ലഭിക്കും.
ആപ്പിൾ ലോഞ്ച് ഇവന്റ് 2025: വിശദാംശങ്ങൾ
സെപ്റ്റംബർ 9ന് ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ഫോണുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ആപ്പിൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വർഷത്തേയും പോലെ, കുപെർട്ടിനോയിലെ ആപ്പിൾ പാർക്കിൽ വെച്ചാണ് ലോഞ്ച് ഇവന്റ് നടക്കുക. 'Awe dropping' എന്ന് പേരിട്ട പരിപാടിയിൽ അടുത്ത തലമുറ ഐഫോൺ മോഡലുകളായ ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17 എയർ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സ് എന്നിവ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
2025 സെപ്റ്റംബർ 9ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30ന് ആണ് 'Awe dropping' ഇവന്റ്. ഐഫോണുകൾക്കുള്ള ഹൈപ്പ് കാരണം വളരെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ഇവന്റാണ് ആപ്പിളിന്റേത്. ഈ വർഷം ആപ്പിൾ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കൂടാതെ കാര്യമായ അപ്ഗ്രേഡുകളോടെ ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 11 അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 2025ലെ വേൾഡ്വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് കോൺഫറൻസിലാണ് അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ iOS 26 അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ആപ്പിളിന് കഴിഞ്ഞേക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
Also Read:
- മിസ് ചെയ്യല്ലേ... ഐഫോൺ 17 മുതൽ ഗാലക്സി എസ് 25 എഫ്ഇ വരെ; ഓണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് നിരവധി ബ്രാൻഡുകള്
- കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു: ഐഫോൺ 17 സീരിസ് ഉടൻ പുറത്തിറക്കും; ലോഞ്ച് തീയതി അറിയാം
- അടുത്ത ഗാലക്സി ഇവന്റിന്റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് സാംസങ്: ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കും, എങ്ങനെ ലൈവായി കാണാം; വിശദാംശങ്ങൾ
- ഹൈലൈറ്റ് ബാറ്ററി തന്നെ! 7000mAh ബാറ്ററിയുമായി റിയൽമിയുടെ പുതിയ ഫോൺ: അറിയാം പ്രത്യേകതകൾ
- ഷവോമിയുടെ പവർബാങ്ക് അപകടകാരിയോ? ഈ മോഡൽ നമ്പറുള്ള പവർബാങ്കുകൾ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു, കയ്യിലുണ്ടേല് വേഗം മാറ്റിക്കോ