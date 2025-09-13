ETV Bharat / technology

അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കാൻ 'ഡിയല്ല'; അൽബേനിയ ഇനി എഐ മന്ത്രി ഭരിക്കും, ലോകത്ത് ആദ്യം

എഐ നിർമിത 'ഡിയല്ല' ഇനി അർബേനിയൻ മന്ത്രി. ലോകത്തെ ആദ്യ എഐ മന്ത്രിയായ ഡിയല്ല, ഓണ്‍ലൈൻ വെബ്‌സൈറ്റായ ഇ-അൽബേനിയ പബ്ലിക് സർവീസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ വെർച്വൽ അസിസ്റ്റൻ്റായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു.

Ai Diella (IANS)
ടിറാന: സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കാലത്ത് ഭരണ നിർവഹണത്തിലും എഐ സ്വാധീനം സൃഷ്‌ടിക്കുകയാണ്. അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കുന്നതിനായി ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി എഐ കേന്ദ്രീകൃത മന്ത്രിയെ നിയമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അൽബേനിയ. അൽബേനിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി എഡി റാമയാണ് മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ മന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

'ഡിയല്ല' എന്നാണ് ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻ്റിന് നൽകിയ പേര്. 'സൂര്യൻ' എന്നാണ് പേരിന് അർഥം. സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയെന്ന ജോലിയായിരിക്കും ഡിയല്ല ചെയ്യുക. ജനുവരി മുതൽ എഐ മന്ത്രി പ്രവര്‍ത്തിച്ച് തുടങ്ങും.

ശാരീരികമായി സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത, മറിച്ച് കൃത്രിമ ബുദ്ധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സർക്കാർ അംഗമാണ് ഡിയല്ല എന്നാണ് യൂറോ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. പരമ്പരാഗത അൽബേനിയൻ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടാണ് ഡിയല്ലയെ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ രൂപം നിലനിർത്തുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല.

AI ANTI CORRUPTION MINISTER ALBANIA PM EDI RAMA AI DIELLA AI MINISTER
Prime Minister of Albania Edu Rama attends the opening ceremony of the annual Bled Strategic Forum gathering in Bled, Slovenia, (ETV Bharat)

ഓണ്‍ലൈൻ വെബ്‌സൈറ്റായ ഇ-അൽബേനിയ പബ്ലിക് സർവീസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ വെർച്വൽ അസിസ്റ്റൻ്റായി ഡിയല്ല നേരത്തെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതു ടെൻഡറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്നതിനും അവയെ അഴിമതി രഹിതമാക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

പൊതു ടെൻഡറുകൾ 100% അഴിമതി രഹിതമാക്കാൻ ഡിയല്ല സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എഡി റാമ പറഞ്ഞു. ഇത് സർക്കാരിനെ വേഗത്തിലും പൂർണ സുതാര്യതയോടെയും പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും റാമ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കുറിച്ചു.

കൂടാതെ, ടെൻഡർ നടപടിക്രമത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പൊതു ഫണ്ടും തികച്ചും സുതാര്യമായിരിക്കും. പൊതു ടെൻഡറുകളിൽ ആരാണ് വിജയിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പ്രക്രിയയിലൂടെ സർക്കാർ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എഡി റാമ അറിയിച്ചു.

2023 ഓടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന രാജ്യത്തിന് അഴിമതി ഒരു പ്രധാന പ്രശ്‌നമാണ്. പൊതുമേഖലയിലെ അഴിമതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യങ്ങളെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്‌പരൻസി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ അഴിമതി സൂചികയിലെ 180 രാജ്യങ്ങളിൽ 80-ാം സ്ഥാനത്താണ് അൽബേനിയ.

മെയ് 11ന് നടന്ന പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 140 അസംബ്ലി സീറ്റുകളിൽ 83 എണ്ണം നേടിയ ശേഷം റാമയുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി തുടർച്ചയായി നാലാം തവണയും അധികാരത്തിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. പാർട്ടിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരിക്കാനും മിക്ക നിയമനിർമാണങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാനും കഴിയും. എന്നാൽ ഭരണഘടന മാറ്റാൻ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം, അല്ലെങ്കിൽ 93 സീറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്.

2027ൽ ചർച്ചകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ, അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അൽബേനിയയ്ക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗത്വം നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. അതേസമയം അൽബേനിയയ്‌ക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാൻ കഴിയില്ലായെന്നാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ പക്ഷം.

ബാൾക്കണ്‍ രാജ്യമായ അൽബേനിയ ഒരു വർഷം മുമ്പേ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. 1990ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പതനത്തിനുശേഷം പടിഞ്ഞാറൻ ബാൽക്കൻ രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്‌നമായി തുടർന്നത് സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അഴിമതിയുമാണ്. അത് പുതിയ സർക്കാരും നേരിടേണ്ടി വരുന്നു.

