ഹൈദരാബാദ്: ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സന്തോഷവാർത്തയുമായി പ്രമുഖ ടെലികോം ദാതാക്കളായ എയർടെൽ. പ്രീപെയ്ഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിൾ മ്യൂസിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. നേരത്തെ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ്, ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമായി നൽകിയിരുന്ന സേവനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രീപെയ്ഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കും നൽകിയത്.
പുതിയ പ്രമോഷണൽ ഓഫറിലൂടെ ആറ് മാസത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ് പ്രീപെയ്ഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുക. യാതൊരു ചെലവും നൽകാതെ ആറ് മാസം വരെ ആപ്പിൾ മ്യൂസിക് സൗജന്യമായി ആസ്വദിക്കാനാവും. കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ പെയ്ഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സ്വയമേവ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. തുടർന്ന് 119 രൂപ നൽകി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെടുക്കാം. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഏത് സമയത്തും സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുള്ള ഓട്ടോപേ ഓപ്ഷൻ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യാം.
മുൻകൂർ നിരക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ പ്രീമിയം സേവനം പരീക്ഷിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന ഓഫറാണ് ആപ്പിളുമായി ചേർന്ന് എയർടെൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ആർക്കൊക്കെ ഇത് ലഭ്യമാകുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കും?
സൗജന്യ ആപ്പിൾ മ്യൂസിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ആനുകൂല്യം നിർദ്ദിഷ്ട റീചാർജ് പായ്ക്കുകളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പരിധിയില്ലാത്ത 5G ഡാറ്റ പ്ലാൻ ഇല്ലാത്ത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പോലും ഈ ഓഫർ ലഭയമായേക്കും.
എയർടെൽ താങ്ക്സ് ആപ്പിൽ സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ ബാനർ ഇതിനകം തന്നെ ചില കുറച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 'അധിക ചെലവില്ലാതെ ആപ്പിൾ മ്യൂസിക് നേടൂ' എന്ന ബാനറിലാണ് ഇത് ദൃശ്യമാകുന്നത്. ആപ്പിളുമായുള്ള എയർടെലിന്റെ പങ്കാളിത്തം വഴി പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ആറ് മാസത്തേക്ക് സൗജന്യ ട്രയൽ വഴി സംഗീത പ്രേമികൾക്ക് പരസ്യരഹിത ഗാനം ആസ്വദിക്കാം. കൂടാതെ റെഡിമെയ്ഡ് പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ, ഓഫ്ലൈൻ ലിസണിങ് എന്നിവയും ലഭിക്കും. ട്രയൽ കാലയളവ് അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, പണമടച്ചുള്ള പ്ലാൻ നിലനിർത്തണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ആപ്പിൾ മ്യൂസിക് വരിക്കാരെ നേടാൻ ഇത് ആപ്പിളിനും സഹായകമാവും.
