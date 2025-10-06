ETV Bharat / technology

അറട്ടൈയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ പുതിയ വർക്ക്‌സ്‌പെയ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുമായി സോഹോ: ഗൂഗിൾ വർക്ക്‌സ്‌പെയ്‌സിന് എതിരാളിയാകുമോ?

സോഹോ കോർപ്പറേഷനാണ് പുതിയ വർക്ക്‌സ്‌പെയ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ വാണിക്ക് പിന്നിൽ. നിരവധി സവിശേഷതകളുമായി വന്നിരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോം കമ്പനികളുടെ ആശയത്തെ നടപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കും.

ഹൈദരാബാദ്: വാട്‌സ്‌ആപ്പിനെ പിന്തള്ളി ആപ്പ് സ്റ്റോറുകളിൽ ഇന്ത്യൻ മെസേജിങ് ആപ്പായ 'അറട്ടൈ' ഹിറ്റായത് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോഴിതാ അതേ കമ്പനിയുടെ തന്നെ പുതിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ 'വാണി' എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഗൂഗിൾ വർക്ക്‌സ്‌പെയ്‌സിനോട് എതിരിടാൻ വരുന്ന വാണി ഒരു എഐ വിഷ്വൽ കൊളാബൊറേഷൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ്.

ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ച പുതിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് പിന്നിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ കമ്പനിയായ സോഹോ കോർപ്പറേഷനാണ്. ഗൂഗിൾ വർക്ക്‌സ്‌പെയ്‌സിന് പകരക്കാരനെന്നോണം പ്രൊഫഷണൽ ടീമുകളെ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വാണി സഹായിക്കും.

വർഷങ്ങളായി ഗൂഗിൾ വർക്ക്‌സ്‌പെയ്‌സിൽ ഉപയോക്താക്കൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമെന്നോണമാണ് ഇന്ത്യൻ നിർമിത പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വാണി എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് സോഹോ പറയുന്നത്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആശയങ്ങൾ തൽക്ഷണം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായാണ് വാണി ഡിസൈൻ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

വാണി: സവിശേഷതകൾ

ഇക്കാലത്ത് എല്ലാ കമ്പനികളും ടീമുകളും നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നം, നല്ല ആശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, അവ സ്ലൈഡുകളിലും, ചാറ്റുകളിലും, നോട്ട്ബുക്കുകളിലും ചിതറിക്കിടക്കുന്നതല്ലാതെ അവ മാപ്പ് ചെയ്യാനും മറ്റും ഇടമില്ലെന്നതാണ്. ഇവിടെയാണ് വാണി പരമ്പരാഗത സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമാകുന്നത്.

വൈറ്റ്‌ ബോർഡുകൾ, ഡയഗ്രം, മൈൻഡ് മാപ്പുകൾ, സ്റ്റിക്കി നോട്ടുകൾ, വീഡിയോ കോളുകൾ തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലുണ്ട്. ഇതുവഴി ആശയങ്ങൾ ദൃശ്യവത്‌കരിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കഴിയും. ആശയം നിർമിക്കുന്നതിന്‍റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പ്രയാസം തോന്നിയാലും എഐ സഹായിക്കും.

വീഡിയോ കോളുകൾ, കമന്‍റ് സെക്ഷനുകൾ, വോയ്‌സ് നോട്ടുകൾ, ഇമോജി റിയാക്ഷനുകൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി സവിശേഷതകൾ വാണി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആശയത്തിൽ നിന്ന് അത് നടപ്പാക്കുന്നതിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ വാണി കൂടെയുണ്ടാവും. ഇതിന്‍റെ ഓരോ സവിശേഷതകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

സവിശേഷതഅത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു/എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു
ഇൻഫിനിറ്റ് വൈറ്റ്‌ബോർഡ്ആശയങ്ങൾ, ഡയഗ്രം, കുറിപ്പുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കായി പരിധിയില്ലാത്ത ഡിജിറ്റൽ ക്യാൻവാസ്
മൈൻഡ് മാപ്പ്സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു റോഡ്‌മാപ്പ് സൃഷ്‌ട്ടിക്കുന്നു.
സ്റ്റിക്കി നോട്ട്‌സ് & സ്കെച്ചസ്ക്രമരഹിതമായതോ മുഴുവൻ നിർമിക്കാത്തതോ ആയ ആശയങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പകർത്തുന്നു
ഡയഗ്രം & ഫ്ലോചാർട്ട്സിസ്റ്റം ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്രിയകളെ ദൃശ്യപരമായി പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
AI- ജനറേറ്റഡ് വിഷ്വലുകൾഎഐയുടെ സഹായത്തോടെ തൽക്ഷണ ഫ്ലോചാർട്ടുകളോ മൈൻഡ്‌മാപ്പുകളോ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു.
ഫ്രെയിംസ് പേജ്, സ്ലൈഡ്, മൊബൈൽ എന്നിങ്ങനെ കണ്ടന്‍റുകളെ വ്യത്യസ്‌ത ലേഔട്ടുകളാക്കി ക്രമീകരിക്കുന്നു
സ്പെയ്‌സസ് & സോൺസ്ടീം പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി ഫോൾഡറുകൾ (സ്‌പെയ്‌സുകൾ) വർക്കിങ് ക്യാൻവാസുകൾ (സോണുകൾ) നൽകുന്നു.
ബിൽറ്റ്-ഇൻ വീഡിയോ മീറ്റിങ്‌സ്ആപ്പുകൾ മാറാതെ തന്നെ ക്യാൻവാസിൽ തന്നെ തത്സമയ വീഡിയോ മീറ്റിംഗുകൾ അനുവദിക്കുന്നു.
കോൺടെക്‌സ്‌ച്വൽ കമന്‍റ്സ് ക്യാൻവാസിലേക്ക് നേരിട്ട് കമന്റുകളോ വോയ്‌സ് നോട്ടുകളോ ചേർക്കുന്നു
ഇമോജി റിയാക്ഷൻസ് ടീം അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ലൈറ്റ്‌വെയ്റ്റ് ഫീഡ്‌ബാക്ക് സിസ്റ്റം
ഫ്ലോ(Asynchronous Work)ടീം സംഭാഷണങ്ങളും ആശയ യാത്രകളും റെക്കോർഡുചെയ്യും
പിന്നുകൾ, കഴ്‌സറുകൾ & അന്നോട്ടേഷനുകൾടീം അംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രങ്ങളുടെയും തത്സമയ ട്രാക്കിംങ്
ഡിബി ടേബിൾസ്പ്രോജക്റ്റ് ഡാറ്റ, ടാസ്‌ക്കുകൾ, മെട്രിക്കുകൾ എന്നിവ ക്രമത്തിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു
വർക്ക്ഫ്ലോസ്പ്രോജക്റ്റ് ഡാറ്റ, ടാസ്‌ക്കുകൾ, മെട്രിക്‌സ് എന്നിവ ഒരു ഘടനാപരമായ രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ടാസ്‌ക് അസൈൻമെന്‍റുകൾ, ഡെഡ്‌ലൈനുകൾ, ട്രാക്കിങ് എന്നിവ ഒരു ഫോമിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
ടെംപ്ലേറ്റ്‌സ് & കിറ്റ്‌സ്റെഡിമെയ്ഡ് പ്രോജക്റ്റ്, കാമ്പെയ്ൻ, ഡിസൈൻ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ്.
ഇന്‍റഗ്രേഷൻസ്സോഹോയെയും തേർഡ് പാർട്ടി ടൂൾസിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു
എക്‌സ്‌പോർട്ട് & ഷെയർ ഓപ്‌ഷൻഫ്രെയിമുകളോ മുഴുവൻ സ്‌പെയ്‌സുകളോ ലിങ്കുകളോ ഫയലുകളോ ആയി പങ്കിടുക
എഐ സമ്മറീസ് & ടാസ്‌ക് ഓട്ടോമേഷൻAI സ്വയമേവ ചർച്ച സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയും അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ടീമുകളിലുടനീളം കോളാബൊറേഷൻമാർക്കറ്റിംഗ്, ഡിസൈൻ, എഞ്ചിനീയറിങ്
സെക്യൂരിറ്റി & ആക്‌സസ് കൺട്രോൾഓരോ സ്ഥലത്തിനും സോണിനും കസ്റ്റം ആക്‌സസ് റൈറ്റ്‌സ്

ഒരൊറ്റ ഫ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കാനും ആശയങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനും വാണി സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാർക്കറ്റിങ് ടീമുകൾക്ക് കാമ്പെയ്‌നുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും, ഡിസൈനർമാർക്ക് മൂഡ്‌ബോർഡുകൾ സൃഷ്‌ട്ടിക്കാനും, ഉൽപ്പന്ന ടീമുകൾക്ക് സവിശേഷതകൾ മാപ്പ് ചെയ്യാനും, ഡെവലപ്പർമാർക്ക് സിസ്റ്റം ഫ്ലോകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സോഹോ ഓരോ ടീമിനും അനുയോജ്യമായ യൂസർ കേസുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

