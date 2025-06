ETV Bharat / technology

ഇന്ത്യയിൽ ടൂവീലറുകൾക്ക് വില കൂടും: കാരണമിങ്ങനെ, എത്ര രൂപ വരെ വർധിക്കും? - ABS MANDATORY FOR ALL TWO WHEELERS

ABS feature will be available in all motorcycles and scooters ( Photo - Hero MotoCorp )

By ETV Bharat Tech Team Published : June 21, 2025 at 1:36 PM IST | Updated : June 21, 2025 at 1:42 PM IST 2 Min Read

ഹൈദരാബാദ്: 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന സ്‌കൂട്ടറുകളും മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പുതിയ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലും ആന്‍റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം (ABS) നിർബന്ധമാക്കി. എഞ്ചിൻ വലുപ്പം പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലും എബിഎസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാറിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം. റോഡപകടങ്ങൾ കുറയ്‌ക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ നീക്കം. കൂടാതെ ഡീലർഷിപ്പുകൾ പുതിയ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കൊപ്പം രണ്ട് BIS സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഹെൽമെറ്റുകളും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ബൈക്ക് യാത്രികനും, പിൻ സീറ്റിലിരിക്കുന്നയാൾക്കും വേണ്ടിയാണിത്. ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രയിലെ അപകടങ്ങളും ആഘാതങ്ങളുടെ തോതും കുറയ്‌ക്കാനാണ് സർക്കാർ നീക്കം. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് വില വർധിക്കും: അതേസമയം രണ്ട് ഹെൽമെറ്റുകളും എബിഎസും വരുന്നതോടെ ഇത് സ്‌കൂട്ടറുകളുടെയും ബൈക്കിന്‍റെയും വില വർധനവിനിടയാക്കും. ചില ഇരുചക്ര വാഹന കമ്പനികൾ എൻട്രി ലെവൽ മോഡലുകളുടെ ചെലവ് ഉയരുമെന്ന ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ചെലവ് കൂടിയാലും റോഡ് സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും റോഡപകട മരണം കുറയ്‌ക്കുന്നതിനും, പരിക്ക് കുറയ്‌ക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് റോഡ് സുരക്ഷാ വക്താക്കൾ പറയുന്നു.

Last Updated : June 21, 2025 at 1:42 PM IST