ETV Bharat / technology

പുത്തൻ ഫീച്ചറുകൾ, എഞ്ചിനിലും ലുക്കിലും മാറ്റം: ജാവ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി; അറിയാം വിലയും പ്രത്യേകതകളും - 2025 JAWA YEZDI ROADSTER LAUNCHED

താത്‌പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ജാവ റെഡ്‌സി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിന്‍റെ പുതിയ പതിപ്പ് ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാം.

2025 JAWA YEZDI ROADSTER PRICE 2025 JAWA YEZDI ROADSTER JAWA YEZDI 2025 JAWA YEZDI ROADSTER SPECS
The 2025 Jawa Yezdi Roadster comes with a revised engine (Jawa Yezdi Motorcycles)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read

ഹൈദരാബാദ്: ജാവ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി ജാവ യെസ്‌ഡി മോട്ടോർസൈക്കിൾസ്. 2025 ജാവ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിലെ പ്രധാന മാറ്റം അതിന്‍റെ എഞ്ചിനിൽ തന്നെയാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ മെച്ചപ്പെട്ട നിർമ്മാണ നിലവാരത്തോടെയാണ് പുതുക്കിയ പതിപ്പ് വരുന്നത്.

അഞ്ച് വ്യത്യസ്‌ത നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാവും. 2.10 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 2.26 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് പുതിയ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിൻ്റെ വില. ജാവ യെസ്‌ഡി ബഎസ്‌എ ഓണർഷിപ്പ് അഷ്വറൻസ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ നാല് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ 50,000 കിലോമീറ്ററോ വരെ വാറൻ്റിയും ലഭിക്കും. വാറൻ്റി കാലയളവ് നീട്ടുന്നതിനും ഓപ്‌ഷനുകളുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ് ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

താത്‌പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 999 രൂപ ടോക്കൺ തുക നൽകി കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി 2025 ജാവ റെഡ്‌സി റോഡ്‌സ്‌റ്റർ ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാം. ബുക്കിങ് റദ്ദാക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോക്കൺ തുക പൂർണമായും തിരികെ ലഭിക്കും. ഷാർക്ക്‌സ്‌കിൻ ബ്ലൂ, സ്‌മോക്ക് ഗ്രേ, മറൂൺ ബ്ലഡ്‌റഷ്, സാവേജ്‌ ഗ്രീൻ, ഷാഡോ ബ്ലാക്ക് എന്നിങ്ങനെയാണ് കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ. നിറത്തിന് അനുസരിച്ച് വിലയിലും മാറ്റമുണ്ടാകും. വിവിധ കളർ ഓപ്‌ഷനിലുള്ള പുതുക്കിയ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിൻ്റെ വില പരിശോധിക്കാം.

2025 ജാവ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിൻ്റെ വില

ഷാർക്ക്‌സ്‌കിൻ ബ്ലൂ2.10 ലക്ഷം രൂപ
സ്‌മോക്ക് ഗ്രേ2.13 ലക്ഷം രൂപ
മറൂൺ ബ്ലഡ്‌റഷ്2.1 ലക്ഷം രൂപ
സാവേജ്‌ ഗ്രീൻ2.22 ലക്ഷം രൂപ
ഷാഡോ ബ്ലാക്ക്2.26 ലക്ഷം രൂപ

റോയൽ എൻഫീൽഡ് മെറ്റിയർ 350, ഹോണ്ട CB350, ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സൺ X440 എന്നീ മോഡലുകളായിരിക്കും ജാവ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ പ്രധാന എതിരാളികൾ. ഇനി പുതുക്കിയ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

2025 ജാവ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിലെ മാറ്റങ്ങൾ
മുൻ മോഡലുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പുതിയ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിന് നിരവധി അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ബൈക്കിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് സ്റ്റൈലിങിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബൈക്കിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് ഫെൻഡർ റീഡിസൈൻ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ടേൺ ഇൻ്റിക്കേറ്ററുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച പുതിയ സ്ലീക്ക് ടെയിൽലാമ്പ് സജ്ജകരണങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്.

സീറ്റിന്‍റെ ഡിസൈനിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സീറ്റിൻ്റെ പിൻഭാഗം നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. അലോയ്‌ വീലുകളിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്യുവൽ-ടോൺ നിറങ്ങൾ, ഹൈഡ്രോഫോം ചെയ്‌ത ഹാൻഡിൽബാർ, നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന പില്യൺ സീറ്റ് എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നിരവധി കസ്റ്റമൈസബിൾ ആക്‌സസറികളും ജാവ മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് ഇതിൽ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

2025 ജാവ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്റർ: എഞ്ചിനിലെ മാറ്റങ്ങൾ
പുതുക്കിയ മോഡലിന്‍റെ എഞ്ചിനിലും കമ്പനി മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. 334 സിസി, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് ആൽഫ 2 എഞ്ചിനാണ് യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിൻ്റെ 2025 മോഡലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 28.6 ബിഎച്ച്പി പവറും 30 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ എഞ്ചിൻ. സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചുള്ള 6-സ്‌പീഡ് ഗിയർബോക്‌സുമായാണ് പുതിയ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയത്.

മറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മുൻ മോഡലുകളിലുള്ള ടെലിസ്‌കോപിക്ക് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്ക് സെറ്റ് അപ്പും ട്വിൻ ഷോക്ക് സെറ്റ് അപ്പും പുതിയ മോഡലിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുന്നിൽ 320mm ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കുകളും പിന്നിൽ 240mm ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കുകളുമാണ് ഉള്ളത്. പുതിയ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്റാറിന് 795 എംഎം സീറ്റ് ഉയരവും 12.5 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഇന്ധന ടാങ്കുമുണ്ട്.

Also Read: പുത്തൻ മാറ്റങ്ങളുമായി ഹോണ്ട, മൂന്ന് പതിപ്പുകള്‍ പുറത്തിറക്കി, അറിയാം പ്രത്യേകതകള്‍

ഹൈദരാബാദ്: ജാവ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി ജാവ യെസ്‌ഡി മോട്ടോർസൈക്കിൾസ്. 2025 ജാവ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിലെ പ്രധാന മാറ്റം അതിന്‍റെ എഞ്ചിനിൽ തന്നെയാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ മെച്ചപ്പെട്ട നിർമ്മാണ നിലവാരത്തോടെയാണ് പുതുക്കിയ പതിപ്പ് വരുന്നത്.

അഞ്ച് വ്യത്യസ്‌ത നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാവും. 2.10 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 2.26 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് പുതിയ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിൻ്റെ വില. ജാവ യെസ്‌ഡി ബഎസ്‌എ ഓണർഷിപ്പ് അഷ്വറൻസ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ നാല് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ 50,000 കിലോമീറ്ററോ വരെ വാറൻ്റിയും ലഭിക്കും. വാറൻ്റി കാലയളവ് നീട്ടുന്നതിനും ഓപ്‌ഷനുകളുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ് ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

താത്‌പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 999 രൂപ ടോക്കൺ തുക നൽകി കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി 2025 ജാവ റെഡ്‌സി റോഡ്‌സ്‌റ്റർ ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാം. ബുക്കിങ് റദ്ദാക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോക്കൺ തുക പൂർണമായും തിരികെ ലഭിക്കും. ഷാർക്ക്‌സ്‌കിൻ ബ്ലൂ, സ്‌മോക്ക് ഗ്രേ, മറൂൺ ബ്ലഡ്‌റഷ്, സാവേജ്‌ ഗ്രീൻ, ഷാഡോ ബ്ലാക്ക് എന്നിങ്ങനെയാണ് കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ. നിറത്തിന് അനുസരിച്ച് വിലയിലും മാറ്റമുണ്ടാകും. വിവിധ കളർ ഓപ്‌ഷനിലുള്ള പുതുക്കിയ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിൻ്റെ വില പരിശോധിക്കാം.

2025 ജാവ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിൻ്റെ വില

ഷാർക്ക്‌സ്‌കിൻ ബ്ലൂ2.10 ലക്ഷം രൂപ
സ്‌മോക്ക് ഗ്രേ2.13 ലക്ഷം രൂപ
മറൂൺ ബ്ലഡ്‌റഷ്2.1 ലക്ഷം രൂപ
സാവേജ്‌ ഗ്രീൻ2.22 ലക്ഷം രൂപ
ഷാഡോ ബ്ലാക്ക്2.26 ലക്ഷം രൂപ

റോയൽ എൻഫീൽഡ് മെറ്റിയർ 350, ഹോണ്ട CB350, ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സൺ X440 എന്നീ മോഡലുകളായിരിക്കും ജാവ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ പ്രധാന എതിരാളികൾ. ഇനി പുതുക്കിയ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

2025 ജാവ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിലെ മാറ്റങ്ങൾ
മുൻ മോഡലുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പുതിയ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിന് നിരവധി അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ബൈക്കിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് സ്റ്റൈലിങിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബൈക്കിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് ഫെൻഡർ റീഡിസൈൻ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ടേൺ ഇൻ്റിക്കേറ്ററുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച പുതിയ സ്ലീക്ക് ടെയിൽലാമ്പ് സജ്ജകരണങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്.

സീറ്റിന്‍റെ ഡിസൈനിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സീറ്റിൻ്റെ പിൻഭാഗം നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. അലോയ്‌ വീലുകളിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്യുവൽ-ടോൺ നിറങ്ങൾ, ഹൈഡ്രോഫോം ചെയ്‌ത ഹാൻഡിൽബാർ, നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന പില്യൺ സീറ്റ് എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നിരവധി കസ്റ്റമൈസബിൾ ആക്‌സസറികളും ജാവ മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് ഇതിൽ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

2025 ജാവ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്റർ: എഞ്ചിനിലെ മാറ്റങ്ങൾ
പുതുക്കിയ മോഡലിന്‍റെ എഞ്ചിനിലും കമ്പനി മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. 334 സിസി, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് ആൽഫ 2 എഞ്ചിനാണ് യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്ററിൻ്റെ 2025 മോഡലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 28.6 ബിഎച്ച്പി പവറും 30 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ എഞ്ചിൻ. സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചുള്ള 6-സ്‌പീഡ് ഗിയർബോക്‌സുമായാണ് പുതിയ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയത്.

മറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മുൻ മോഡലുകളിലുള്ള ടെലിസ്‌കോപിക്ക് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്ക് സെറ്റ് അപ്പും ട്വിൻ ഷോക്ക് സെറ്റ് അപ്പും പുതിയ മോഡലിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുന്നിൽ 320mm ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കുകളും പിന്നിൽ 240mm ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കുകളുമാണ് ഉള്ളത്. പുതിയ യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്‌റ്റാറിന് 795 എംഎം സീറ്റ് ഉയരവും 12.5 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഇന്ധന ടാങ്കുമുണ്ട്.

Also Read: പുത്തൻ മാറ്റങ്ങളുമായി ഹോണ്ട, മൂന്ന് പതിപ്പുകള്‍ പുറത്തിറക്കി, അറിയാം പ്രത്യേകതകള്‍

For All Latest Updates

TAGGED:

2025 JAWA YEZDI ROADSTER PRICEJAWA YEZDI ROADSTER FEATURESJAWA YEZDI2025 JAWA YEZDI ROADSTER SPECS2025 JAWA YEZDI ROADSTER LAUNCHED

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.