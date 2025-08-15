ETV Bharat / technology

ഇനി മുതൽ ന്യൂജെൻ '112'; അടിയന്തര സേവനങ്ങളിലെ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ അറിയാം - 112 EMERGENCY NUMBER SERVICES

112 അടിയന്തര സേവനങ്ങൾ പരിഷ്‌കരിച്ചു. പൊലീസ്, ഫയർ, ആംബുലൻസ് അടിയന്തര സേവനങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ അറിയാം.

KERALA POLICE emergency number 112 emergency services
CM Pinarayi Vijayan Inauguration (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2025 at 4:19 PM IST

2 Min Read

തിരുവനന്തപുരം: '112' അടിയന്തര സേവന നമ്പറിലെ സേവനങ്ങള്‍ പരിഷ്‌കരിച്ചു. പരിഷ്‌കരിച്ച സേവനങ്ങള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തു. പൊലീസ്, ഫയർ, ആംബുലൻസ് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ അടിയന്തര സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്ന നമ്പറാണ് 112.

സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ സേവനത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയും കാര്യക്ഷമതയും വർധിപ്പിക്കുകയും അതിവേഗ പ്രതികരണം ഉറപ്പുവരുത്തുകയുമാണ് 'ന്യൂജെൻ 112' ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പുതിയ വേർഷൻ ഇആർഎസ്എസ് നിലവിൽ വരുന്നതോടെ നിലവിലുള്ളതിനേക്കാളും മൂന്ന് മിനിറ്റോളം സമയം റെസ്പോൺസ് ടൈമിൽ കുറവ് വരുത്താൻ കഴിയുമെന്നും കേരളാ പൊലീസ് പറയുന്നു.

പുതിയ വേർഷൻ്റെ സവിശേഷതകൾ

  1. നിലവിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളായ Call, SoS, SMS, ഇമെയിൽ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ വാട്‌സ്ആപ്പ്, വെബ് റിക്വസ്‌റ്റ്, ചാറ്റ് ബോട്ട് എന്നിവ മുഖേനയും പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
  2. LBS (Location Based Service), ELS (Emergency Location Service) സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പരാതിക്കാരൻ പറയാതെ തന്നെ ലൊക്കേഷൻ തത്സമയം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുകയും അതുവഴി എത്രയും വേഗം പോലീസ് സഹായം നൽകാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
  3. തടസമില്ലാതെ ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നതിനായി മുഴുവൻ പൊലീസ് വാഹനങ്ങളിലും ടാബ്ലെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ , മൊബൈൽ ഫോൺ, ജിപിഎസ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
  4. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്നതിനും നിർണായക സാഹചര്യങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ സഹായം സാധ്യമാക്കുന്നതിനുമായി രൂപകൽപന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന IoT സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ERSS സംവിധാനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
  5. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമെങ്കിൽ ലഭിച്ച പരാതികൾ മറ്റു സംസ്ഥാനത്തേക്കു കൈമാറാനും സാധിക്കും.
  6. 112 ഇന്ത്യ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന 'TRACK ME' സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പൊലീസുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടാവുന്നതും ആവശ്യഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് സേവനം ഉറപ്പു വരുത്താവുന്നതുമാണ്. ഇതിനായി 112 ഇന്ത്യ ആപ്പ് സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. യാത്ര പോകുന്ന അവസരത്തിലും ഒറ്റക്ക് ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള സാഹചര്യത്തിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഈ സേവനം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേരളത്തിൽ എവിടെ നിന്ന് 112ലേയ്ക്ക് വിളിച്ചാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ കേന്ദ്രീകൃത കൺട്രോൾ റൂമിലേയ്ക്കാവും കാൾ എത്തുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിവേഗം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സേവനമെത്തേണ്ട സ്ഥലത്തിനു സമീപമുള്ള പോലീസ് വാഹനത്തിലേയ്ക്ക് സന്ദേശം കൈമാറും.

ജിപിഎസ് സഹായത്തോടെ ഓരോ പൊലീസ് വാഹനവും എവിടെയുണ്ടെന്ന് കൺട്രോൾ റൂമിൽ അറിയാനാകും. ആ വാഹനത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച ടാബിലേയ്ക്കാണ് സന്ദേശമെത്തിക്കുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അതിവേഗം പ്രവർത്തിക്കാം.

ഔട്ട് ഗോയിങ് സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതോ താത്കാലികമായി പ്രവർത്തനരഹിതമായിരിക്കുന്നതോ ആയ നമ്പറുകളിൽ നിന്നു പോലും 112 എന്ന നമ്പറിലേയ്ക്ക് വിളിക്കാം. മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്നും ലാൻ്റ് ഫോണിൽ നിന്നും ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. പൊലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മൊബൈൽ ആപ്പായ പോൽ ആപ്പിലെ SoS ബട്ടൺ വഴിയും ഈ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നും കേരളാ പൊലീസ് അറിയിക്കുന്നു.

