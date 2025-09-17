ETV Bharat / state

പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളില്‍ ഇനി നിരപരാധികളുടെ നിലവിളി ഉയരരുത്: സത്യഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എംഎൽഎമാർ

കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കസ്റ്റഡി മർദനത്തിൽ കുറ്റക്കാരായ നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിടണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം.

നിയമസഭാ കവാടത്തില്‍ രാപകല്‍ സത്യഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സനീഷ്‌കുമാര്‍ ജോസഫിനും എകെഎം അഷ്‌റഫിനും ഒപ്പം കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണിജോസഫും യുവ എംഎൽഎമാരും (Facebook_Sunny Joseph)
തിരുവനന്തപുരം: സമരങ്ങള്‍ പലതിനും നേതൃത്വം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് ചാലക്കുടി എംഎല്‍എ സനീഷ്‌കുമാര്‍ ജോസഫും മഞ്ചേശ്വരം എംഎല്‍എ എകെഎം അഷ്‌റഫും. വിദ്യാർഥി-യുവജന നേതാക്കള്‍ എന്ന നിലയില്‍ അവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കിയ എല്ലാ സമരങ്ങളും തെരുവിലായിരുന്നു. നിയമസഭാംഗങ്ങള്‍ എന്ന നിലയില്‍ സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി സര്‍ക്കാരിനെതിര മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ നിയമസഭാ കവാടത്തില്‍ രാപകല്‍ സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന വ്യത്യസ്ത സമരം രണ്ട് യുവ നേതാക്കള്‍ക്കും പുത്തന്‍ അനുഭവമാണ്.

കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ സുജിത് എന്ന യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് മർദിച്ചതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നാലെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്കു കടന്ന യുഡിഎഫ് നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിലും ഈ വിഷയം കടുപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ രണ്ട് യുവ നേതാക്കളെ സഭാ കവാടത്തില്‍ സത്യഗ്രഹത്തിനു നിയോഗിച്ചത്.

കസ്റ്റഡി മർദനത്തിനു നേതൃത്വം നല്‍കിയ നാലു പൊലീസുകാരെ പിരിച്ചു വിടണം എന്നതാണ് ആവശ്യം. ഇന്നലെ അടിയന്തര പ്രമേയ ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനാണ് ഇരുവരും സത്യഗ്രഹമിരിക്കുന്ന കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നു മണിയോടെയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരംഭിച്ച സമരം ഒരു രാത്രി പിന്നിട്ട് ഇന്ന് രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്കു കടക്കുമ്പോള്‍ രണ്ട് യുവ എംഎല്‍എമാരും അവരുടെ സത്യഗ്രഹ അനുഭവങ്ങളും സമര ലക്ഷ്യവും ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

നിയമസഭാ കവാടത്തിലെ സത്യാഗ്രഹം എന്ന സമരാനുഭവം എങ്ങനെയുണ്ട്?
വിദ്യാർഥി സംഘടനാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്ന നിലയില്‍ നിരവധി സമരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുകയും നേതൃത്വം നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സഭയിലെ പുതുമുഖങ്ങള്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഈ സമരം ഒരു വേറിട്ട അനുഭവം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ സമരത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഊർജം പകരുന്നത്. ഇത് നീതിക്കു വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭരണ പക്ഷത്തുള്ള ആരെങ്കിലും സത്യഗ്രഹികളെ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നോ?
യുഡിഎഫിൻ്റെ മിക്ക നേതാക്കളും എത്തിയിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്‍, കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ്, പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തുടങ്ങിയ മിക്കവാറും നേതാക്കള്‍ എത്തിയിരുന്നു. ഭരണ പക്ഷത്തു നിന്ന് മറ്റ് നേതാക്കളാരും എത്തിയില്ല. സ്പീക്കര്‍ എ എന്‍ ഷംസീര്‍, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍ ചിറ്റയം ഗോപകുമാര്‍ എന്നിവര്‍ എത്തിയിരുന്നു.

ഈ സമരം ഉയര്‍ത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?
കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷക്കാലത്തെ പിണറായി ഭരണത്തില്‍ കേരളത്തിലെ പെലീസ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ ഇടിമുറി കേന്ദ്രങ്ങളാകുകയാണ്. നിയമസഭയില്‍ റോജി എം ജോണ്‍ കേരളത്തിലെ കസ്റ്റഡി മർദനങ്ങളെ കുറിച്ച് നോട്ടീസ് നല്‍കിയ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനുള്ള മറുപടിയില്‍ അക്രമകാരികളായ പൊലീസുകാര്‍ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സംരക്ഷണ വകചമൊരുക്കുകയായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലുള്ള നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു.

കേരളത്തില്‍ ഇടതു-വലതു മുന്നണികള്‍ ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് പെലീസിനെതിരെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് ജനമൈത്രി പൊലീസ് എന്ന് ഓമനപ്പേരില്‍ വിളിക്കുകയും ലോക്കപ്പ് മർദനങ്ങളുടെ പരമ്പരകള്‍ നടക്കുകയുമാണ്. കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സുജിതിനെ കസ്റ്റഡിയില്‍ മർദിച്ച 4 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പിരിച്ചു വിടണമെന്നാണ് യുഡിഎഫ് ആവശ്യം. ആ ആവശ്യം നേടിയെടുക്കും വരെ സഭയ്ക്കത്തും പുറത്തും സമരം തുടരും.

ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്?
യുഡിഎഫ് നേതൃത്വമാണ് ഞങ്ങളോട് സമരം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അത് യുഡിഎഫിനു വേണ്ടി ഞങ്ങള്‍ നിർവഹിക്കുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച നിയമസഭാ സമ്മേളനം അവസാനിക്കുന്നതോടെ സഭാ കവാടത്തിലെ സത്യഗ്രഹം സ്വാഭാവികമായും അവസാനിക്കും. അതിനു ശേഷം ഈ സമരം യുഡിഎഫ് ജനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കും.

കേരളത്തിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളില്‍ നിന്ന് ഇനി നിരപരാധികളുടെ നിലവിളി ഉയരാന്‍ പാടില്ല. അതിന് യുഡിഎഫ് അനുവദിക്കില്ല. അതു കൊണ്ടു തന്നെ യുഡിഎഫിൻ്റെ ഈ ജനകീയ സമരം ജനങ്ങള്‍ ഇരു കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുമെന്നു തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ്. തീര്‍ച്ചയായും സമരം ലക്ഷത്തിലേക്കെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. അത് ജനങ്ങളുടെ വിജയമായി മാറുകയും ചെയ്യും.

