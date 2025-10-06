സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ വെറും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് യുവതിയുമായി ബന്ധം; ഒടുവില് 10 പവനുമായി മുങ്ങിയ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് പിടിയില്
പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ യുവാവിനെ നീലേശ്വരത്ത് നിന്ന് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു.
കോഴിക്കോട്: സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പരിചയപ്പെട്ട് യുവതിയില് നിന്നും 10 പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കൈക്കലാക്കിയ പ്രതി പിടിയിൽ. മൂന്നു ദിവസത്തെ മാത്രം പരിചയത്തിലൂടെയാണ് പ്രതി സ്വർണാഭരണങ്ങളുമായി മുങ്ങിയത്. കാസർകോട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നീലേശ്വരം മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാട്ടികുളത്ത് ഷമീറിനെയാണ് പൊലീസ് കൈയ്യോടെ പൊക്കിയത്.
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള യുവതിയെ ആണ് ഷമീർ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പരിചയപ്പെട്ട് തട്ടിപ്പിനിരയാക്കിയത്. കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്ന് മനസിലായതോടെ യുവതി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.
ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയാണ് യുവതി ഷമീറുമായി പരിചയപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായി ഇയാൾ നിരന്തരം യുവതിക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് യുവതിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ഇയാൾ മനസിലാക്കി.
അങ്ങനെ യുവതിക്ക് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടെന്നു ഷമീർ മനസിലാക്കി. സാമ്പത്തിക ബാധ്യത മുതലെടുത്ത് കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ പണയം വച്ച് നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. യുവതി തൻ്റെ സ്വർണാഭരണത്തിന് പുറമെ ഭർതൃ മാതാവിൻ്റെ സ്വർണാഭരണം കൂടി വാങ്ങി ഷമീറിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.
ആകെ 10 പവൻ സ്വർണാഭരണം ഇതോടെ ഷമീർ കൈക്കലാക്കി. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയതോടെ ഇത് എത്ര തൂക്കമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി തൂക്കി നോക്കിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വർണാഭരണങ്ങളുമായി മുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഏറെനേരം കാത്തിരുന്നെങ്കിലും ഷമീർ വരാതായതോടെ യുവതി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു.
സ്വർണവുമായി മുങ്ങിയ ഷമീർ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതിനാൽ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് കബളിപ്പിച്ചത് ആണെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.
പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് ഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ യുവാവ് നീലേശ്വരത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പൊലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചു. നീലേശ്വരം പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് ഷമീറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മുഴുവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളും കണ്ടെടുത്തതായി മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇയാൾ നേരത്തെയും ഇതിനു സമാനമായ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി പൊലീസിന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നീലേശ്വരം മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് പുറമെ ഐ എൻടിയുസി നേതാവ് കൂടിയാണ് പിടിയിലായ ഷമീർ. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിന് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ഷാജി, അരുൺ,
എ എസ് ഐ പ്രജീഷ് സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ ദിവാകരൻ, ആതിര എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
