ETV Bharat / state

പൊലീസിനെ കണ്ട് ഭയന്ന് ഓടിയ യുവാവ് കിണറ്റിൽ വീണു; ഫയർഫോഴ്‌സെത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തി

Young Man Fell Into Well After Seeing Police ( ETV Bharat )