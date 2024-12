ETV Bharat / state

ക്രൂരത പൈശാചികതയ്ക്ക് വഴിമാറിയ വര്‍ഷം; കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പില്‍ 2024 - CRIMES YEAR ENDER 2024

By ETV Bharat Kerala Team

'അമ്മ'ക്കൈകള്‍ മുഖത്തമര്‍ന്നപ്പോള്‍ ജനനത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയില്‍ നിമിഷങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിയായ ചോരക്കുഞ്ഞ്, അച്ഛന്‍റെ കത്തിമുനയില്‍ പിടഞ്ഞുതീര്‍ന്ന മകന്‍, ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ ക്രൂരതയില്‍ അമര്‍ന്ന പെണ്‍പിടപ്പ്, സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആക്രമണത്തില്‍ മനംനൊന്ത് ജീവനൊടുക്കിയ വിദ്യാര്‍ഥി, പ്രണയം പകയ്‌ക്ക് വഴിമാറിയപ്പോള്‍ മിടിപ്പുനിന്ന പെണ്‍ഹൃദയം... 2024 ഇന്ത്യയ്‌ക്കും, അതിനെക്കാള്‍ കേരളത്തിനും സംവത്സരമായിരുന്നില്ല.

പണത്തിന് വേണ്ടി, പ്രണയത്തിനും കാമത്തിനും വേണ്ടി, മദ്യലഹരിയിലും ദുരഭിമാനത്തിലും... ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര കൊലപാതകങ്ങള്‍ക്കാണ് നമ്മുടെ രാജ്യവും കൊച്ചുകേരളവും പോയവര്‍ഷം സാക്ഷിയായത്. God's own country, But devil's own people, അഥവാ ദൈവത്തിന്‍റെ സ്വന്തം നാട്ടില്‍ ചെകുത്താന്‍റെ ജനത, എന്ന സിനിമ ഡയലോഗ് സാധൂകരിക്കുന്ന, പൈശാചികത നിറഞ്ഞ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങള്‍. ചോരചിന്തിയ കൊലപാതകങ്ങള്‍, കാത്തിരുന്ന്, തന്ത്രങ്ങള്‍ മെനഞ്ഞ് നടപ്പിലാക്കിയ മോഷണ പരമ്പരകള്‍, ആക്രമണങ്ങളും പ്രത്യാക്രമണങ്ങളും അതിലേറെ... ഒന്നുതിരിഞ്ഞുനോക്കിയാല്‍ നാം കണ്ടതും കേട്ടതുമായ കൊടും ക്രൂരതകള്‍ക്ക് കയ്യും കണക്കുമില്ല. കേരള പൊലീസ് നല്‍കുന്ന വിവര പ്രകാരം 2024ല്‍ മാത്രം 40,2148 കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ സ്വന്തം അമ്മയോ, അമ്മയുടെ അറിവും സമ്മതവും ഉണ്ടായിട്ട് മറ്റാരെങ്കിലുമോ നിഷ്‌ഠൂരമായി കൊലചെയ്യുന്ന സംഭവം കൊച്ചുകേരളത്തില്‍ ആദ്യമല്ല. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ക്ക് അറുതിയില്ല എന്നതും വേദനാജനകം. ആലത്തൂരലും കണ്ണൂരും കല്ലുവാതുക്കലും പെരുമ്പാവൂരുമൊക്കെ കണ്ണുനനയിച്ച് കടന്നുപോയ സംഭവങ്ങളാണ്. ശ്വാസം മുട്ടിച്ചും കടല്‍ഭിത്തിയില്‍ എറിഞ്ഞും ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തില്‍ മുക്കിയുമൊക്കെ കൊന്നുതള്ളിയത് പാല്‍മണം മാറാത്ത പിഞ്ചോമനകളെ. ഇവിടെയെല്ലാം മുന്‍നിരയിലോ മൂകസാക്ഷിയായോ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത്, പ്രയാസമെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചേ മതിയാകൂ.

കൊന്നത് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച്, കരച്ചില്‍ കേള്‍ക്കാതിരിക്കാന്‍ വായ പൊത്തി : ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ്‌ മൂന്ന്, സമയം പകല്‍ ഏകദേശം പത്തരയോടടുക്കുന്നു. കൊച്ചിയില്‍ ശുചീകരണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്ന ചില തൊഴിലാളികള്‍ റോഡില്‍ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞുശരീരം കണ്ടെത്തി. ജനിച്ചിട്ട് ഏതാനും മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം. തൊഴിലാളികള്‍ പൊലീസില്‍ വിവരം അറിയിച്ചു.

പിന്നാലെ അന്വേഷണം. തുമ്പ് തേടി പൊലീസ് തലങ്ങും വിലങ്ങും പാഞ്ഞു. ഇടയ്‌ക്കെപ്പോഴോ, കുഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത ഫ്ലാറ്റില്‍ നിന്ന് വീഴുന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സിസിടിവി ദൃശ്യം പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. അതില്‍ പിടിച്ച് പൊലീസ് പ്രതിയിലേക്കെത്തി. സിസിടിവിയില്‍ കാണുന്ന ഭാഗത്തെ ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയ പൊലീസ് മാത്രമല്ല, കേരളക്കരയാകെ ആ ക്രൂരതയില്‍ കണ്ണീര്‍ വാര്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

അവിവാഹിതയായ യുവതിയുടേതായിരുന്നു കുഞ്ഞ്. ജനിച്ചിട്ട് മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം. പ്രസവിച്ചയുടന്‍ വായും മൂക്കും പൊത്തി ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്നത് അമ്മ തന്നെ. ജീവനറ്റ് വിറങ്ങലിച്ച ആ കൊച്ചു ശരീരം ഏറെനേരെ അമ്മയ്‌ക്കരികില്‍ തന്നെ കിടന്നു. വീട്ടുകാര്‍ മുറിയുടെ വാതിലില്‍ മുട്ടിയതോടെ പരിഭ്രാന്തിയില്‍ ആയ അമ്മ മൃതദേഹം കവറിലാക്കി നേരെ റോഡിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. താന്‍ സുഹൃത്തിനാല്‍ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നും അതിലുണ്ടായ കുഞ്ഞാണിതെന്നും അമ്മ മൊഴി നല്‍കുകയായിരുന്നു.

അതിരുകടന്ന റാഗിങ്, ആ ആത്‌മഹത്യ 'കൊലപാതകം'? : പഠിക്കണം, ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നല്ലൊരു ജോലി വേണം... ഈ സ്വപ്‌നവുമായാണ് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും ജെഎസ് സിദ്ധാര്‍ഥ് വയനാട്ടിലേക്ക് വണ്ടിപിടിച്ചത്. പൂക്കോട് വെറ്ററിനറി സര്‍വകലാശാല അവന്‍റെ സ്വപ്‌നഭൂമി ആയിരുന്നു. പഠനത്തിലും പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും കേമന്‍, കൂട്ടുകാരില്‍ അസൂയ ഉളവാക്കുന്ന മികവുകള്‍ സിദ്ധാര്‍ഥിനുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യ വര്‍ഷം തന്നെ ക്ലാസ് റെപ്രസന്‍റേറ്റീവ്, ഫോട്ടോഗ്രഫി സ്‌കില്‍ കൊണ്ട് നേടിയ ക്യാമ്പസിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ പദവി, മികച്ച ചിത്രകാരന്‍ എന്നിങ്ങനെ സിദ്ധാര്‍ഥ് സര്‍വകലാശാലയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സുപരിചിതനായി.

സിദ്ധാര്‍ഥ് (ETV Bharat)

സിദ്ധാര്‍ഥിന്‍റെ കഴിവുകളില്‍, അവനുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാര്‍ഥി പിന്തുണയില്‍ അസൂയപൂണ്ടവര്‍ അവനെ ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കുകയായിരുന്നോ? രണ്ടാം വര്‍ഷത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെയാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൈവിട്ട് തുടങ്ങിയത്. 2024 ഫെബ്രുവരി 18. ഉച്ചയ്‌ക്ക് 12.15ഓടെ സിദ്ധാര്‍ഥിന്‍റെ ഫോണിലേക്ക് അമ്മയുടെ കോള്‍ എത്തി. പതിവുപോലെ അപ്പോഴും അവന്‍ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിച്ചു, വിശേഷങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു, ചിരിച്ചു. മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ 2.20ന് സിദ്ധാര്‍ഥിന്‍റെ അമ്മയ്‌ക്ക് അവന്‍റെ സീനിയര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വിളിയെത്തുന്നു. മകന്‍ ആത്‌മഹത്യ ചെയ്‌തതായി അറിയിച്ച് അവര്‍ ഫോണ്‍ കട്ട് ചെയ്‌തു.

കേരളമാകെ സിദ്ധാര്‍ഥിന്‍റെ മരണത്തിലെ നിജസ്ഥിതി അറിയാന്‍ വെമ്പല്‍കൊണ്ടു. അന്വേഷണം വന്നു, വിമര്‍ശനങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയര്‍ന്നു. മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ട കടുത്ത പീഡനം. മറ്റു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് മുന്നില്‍വച്ചും അല്ലാതെയും സിദ്ധാര്‍ഥ് മര്‍ദനത്തിനിരയായി. ഹോസ്റ്റലില്‍ ഭക്ഷണം പോലും നല്‍കാതെയുള്ള സീനിയര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പീഡനത്തില്‍ മനംനൊന്ത്, അപമാനിതനായി അവര്‍ ജീവനൊടുക്കുന്നു. (ശ്രദ്ധിക്കൂ... ആത്മഹത്യ ഒരു പ്രശ്‌നത്തിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായാല്‍ സഹായത്തിനായി ബന്ധപ്പെടുക, അതിജീവിക്കുക. വിളിക്കാം: 9152987821)

ശരീരത്തില്‍ മര്‍ദനമേറ്റ പാടുകള്‍, തലയ്‌ക്ക് ക്ഷതം... പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ കണ്ട വിവരങ്ങള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. പ്രതിസ്ഥാനത്ത് കോളജ് യൂണിയന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ അടക്കമുള്ള എസ്‌എഫ്‌ഐ നേതാക്കള്‍. തുടക്കത്തിലെ പൊലീസിന്‍റെ ഉഴപ്പ് വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവച്ചു. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍ കേസെടുത്തു, സിബിഐ അന്വേഷണം വന്നു, പ്രതികള്‍ പിടിക്കപ്പെട്ടു. സിദ്ധാര്‍ഥിന്‍റെ മരണത്തില്‍ നീതി ലഭിക്കുന്നതുവരെ പോരാടുമെന്ന കുടുംബത്തിന്‍റെ നിലപാട് തന്നെയാണ് കേസില്‍ മുന്നോട്ടുപോക്കിന് കാരണമായത് എന്ന് നിരീക്ഷകര്‍ പോലും പറയുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ രാഷ്‌ട്രീയവും സൗഹൃദവും കലയും പ്രണയവുമൊക്കെ വിരിയേണ്ട, പൂത്തുലയേണ്ട ക്യാമ്പസുകളില്‍ അക്രമത്തിന്‍റെ കൊടിയുമായി എത്തുന്നവരെ മുളയിലെ നുള്ളിയേ മതിയാകൂ.

ആറുതവണ കല്ലെടുത്ത് ദേഹത്തിട്ടു, ബോധം മറഞ്ഞിട്ടും നിര്‍ത്താത്ത പീഡനം : കേരള മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച കെലാപാതകമായിരുന്നു 2019ലെ കരമന അനന്തു കൊലപാതകം. അനന്തുവിനെ പ്രതികള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കരിക്ക്, കല്ല്, കമ്പ് എന്നിവകൊണ്ട് ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പറഞ്ഞുവരുന്നത് അനന്തുവിനെ കുറിച്ചല്ല, അഖിലിനെ കുറിച്ചാണ്. മനസാക്ഷിയെ മരവിപ്പിച്ച കരമന അഖില്‍ കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ച്. അനന്തുവും അഖിലും തമ്മില്‍ വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇവരുടെ കൊലപാതകങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ബന്ധമുണ്ട്. ഉള്‍പ്പെട്ട പ്രതികളും മോഡസ് ഓപ്പറാണ്ടിയും കൊണ്ട് പരസ്‌പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ക്രൂരകൃത്യങ്ങള്‍.

കരമന അഖില്‍ കൊലപാത കേസിലെ പ്രതികള്‍ (ETV Bharat)

2024 മെയ്‌ മൂന്നിനായിരുന്നു ദാരുണ സംഭവം. ഏപ്രില്‍ 26ന്, കൊല്ലപ്പെട്ട അഖിലും പ്രതികളും തമ്മില്‍ പാപ്പനംകോട്ടെ ബാറില്‍ വച്ച് തര്‍ക്കം ഉണ്ടാകുന്നു. പകയും ലഹരിയും ബുദ്ധിമറച്ചപ്പോള്‍, പറഞ്ഞുതീര്‍ക്കേണ്ട കാര്യം കലാശിച്ചത് നാടിനെ നടുക്കിയ അരുംകൊലയില്‍. കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് പ്രതികള്‍ (ഒന്നാം പ്രതി വിനീഷ് രാജ്, രണ്ടാം പ്രതി അപ്പു എന്ന അഖിൽ, മൂന്നാം പ്രതി സുമേഷ്, സഹായികളായ അനീഷ്, കിരൺ കൃഷ്‌ണ, അരുൺ ബാബു, ഹരിലാൽ, അഭിലാഷ്) തക്കം പാര്‍ത്തിരുന്നത്.

രണ്ടാഴ്‌ചയോളം അഖിലിനെ അവര്‍ നിരീക്ഷിച്ചു. ഒടുക്കം അടുത്തുകിട്ടയപ്പോള്‍ പദ്ധതി നടപ്പാക്കി. നടുക്കുന്നതായിരുന്നു പുറത്തുവന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍. ആറുതവണ കല്ലെടുത്ത് അഖിലിന്‍റെ ദേഹത്തിട്ടു. ഒരുമിനിറ്റോളം കമ്പിവടികൊണ്ട് നിര്‍ത്താതെയുള്ള മര്‍ദനം, ഓടി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ നിലത്തിട്ട് ആക്രമണം തുടര്‍ന്നു. ബോധം മറഞ്ഞിട്ടും അഖിലിനെ വിടാന്‍ അവര്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ആശുപത്രിയില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ തലയോട്ടി പിളര്‍ന്ന നിലയിലായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്‍. കൊല്ലപ്പെട്ട അഖിലും ലഹരി സംഘത്തിലെ കണ്ണിയായിരുന്നു എന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം. സംഭവ ശേഷം നാടുവിട്ട പ്രതികളെ പലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നായി പൊലീസ് പിടികൂടി.

55കാരനെ ചുട്ടുകൊന്നത് മകന്‍ : ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണില്‍ ഇടുക്കി, മാങ്കുളത്ത് ഗൃഹനാഥനെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തുന്നു. അന്വേഷണം ചെന്നെത്തിയതാകട്ടെ മകനിലും. പാറേക്കുടിയില്‍ തങ്കച്ചന്‍ അയ്യപ്പനെ മകന്‍ ബിബിന്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയത് തലക്കടിച്ച് വീഴ്‌ത്തിയ ശേഷം തീവച്ച്. പ്രദേശവാസിയായ ഒരാള്‍ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില്‍ വീടിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ഷെഡില്‍ തങ്കച്ചന്‍റെ മൃതദേഹം കാണുന്നത്. പിന്നാലെ വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞു. അന്വേഷണം ബിബിനിലേക്കെത്തി.

ബിബിന്‍, മൃതദേഹം കത്തിച്ച ഷെഡ് (ETV Bharat)

ബിബിന്‍ വീട്ടിനുള്ളില്‍ യുവതിയെ പാര്‍പ്പിച്ചത് തങ്കച്ചന്‍ ചോദ്യം ചെയ്‌തിരുന്നു. തങ്കച്ചന്‍റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വര്‍ണവും പണവും നല്‍കാതിരുന്നതും ബിബിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. കൃഷിയിടത്തിലുള്ള ഷെഡിനടുത്ത് വച്ച് ഇരുവരും വഴക്കിട്ടു. ഇതിനിടെ തങ്കച്ചനെ ബിബിന്‍ വാക്കത്തികൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് വീഴ്‌ത്തുന്നു. മരിച്ചെന്നു കരുതി ഷെഡിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച്, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മൂടിയ ശേഷം തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു.

കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പ് : നിക്ഷേപ കമ്പനികളായ INVESCO CAPITAL, GOLDMANS SACHS എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികളാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് തട്ടിപ്പുസംഘം ആലപ്പുഴ ചേര്‍ത്തല സ്വദേശിയെ സമീപിക്കുന്നത്. വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില്‍ സകല രേഖകളും ഇവര്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ കാണിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പണം നിക്ഷേപിച്ചാല്‍ കൂടുതല്‍ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാമെന്നും തട്ടിപ്പു സംഘം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.

ഇതോടെ അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട പണം പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പരാതിക്കാരന്‍ കൈമാറുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ സംഘം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അക്കൗണ്ടില്‍ നിക്ഷേപ ലാഭം അടക്കം 39,72,85,929 രൂപയുണ്ടെന്ന് പറയുകയും സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് (വ്യാജം) അയക്കുകയും ചെയ്‌തു. തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിക്ഷേപം 15 കോടിയാക്കണമെന്ന് സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇത് നിരസിച്ചതോടെ പരാതിക്കാരന്‍റെ അക്കൗണ്ട് സംഘം താത്‌കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ നിക്ഷേപ തുക ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ 2 കോടി രൂപ നല്‍കണമെന്നും അല്ലെങ്കില്‍ പരാതിക്കാരനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഭീഷണിയെ തുടര്‍ന്ന് പരാതിക്കാരന്‍, സംഘം പറഞ്ഞ മുറയ്‌ക്ക് പണം കൈമാറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. പല തവണയായി 7,65,00,000 രൂപയാണ് പരാതിക്കാരന്‍ നഷ്‌ടപ്പെട്ടത്. ഭീഷണിയെ തുടര്‍ന്ന് വന്‍ തുക നഷ്‌ടമായതോടെ ചേര്‍ത്തല സ്വദേശി പൊലീസില്‍ പരാതിനല്‍കുകയായിരുന്നു.

പണയ സ്വര്‍ണം കൊണ്ട് മുങ്ങി ബാങ്ക് മാനേജര്‍ : ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് കോഴിക്കോട് വടകരയില്‍ ബാങ്കിങ് മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവം നടന്നത്. ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്‌ട്ര വടകര ബ്രാഞ്ചിലെ മാനേജര്‍ മധ ജയകുമാര്‍ ബാങ്കില്‍ പണയത്തിലിരുന്ന സ്വര്‍ണം തട്ടുകയായിരുന്നു. ബാങ്കില്‍ നിന്ന് നഷ്‌ടമായത് 42 ഇടപാടുകളില്‍ നിന്നുള്ള പണയ സ്വര്‍ണം. ഇരയായവരില്‍ വന്‍കിട ഇടപാടുകാരും ബിസിനസുകാരും ഉള്‍പ്പടെ.

മധ ജയകുമാര്‍ (ETV Bharat)

മധ ജയകുമാറിന് സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിച്ചതോടെ പുതുതായി ചാര്‍ജെടുത്ത മാനേജര്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ തെളിഞ്ഞ തട്ടിപ്പ്. തട്ടിപ്പ് പുറത്തായതോടെ മധ ജയകുമാര്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഓഫ് ചെയ്‌ത് മുങ്ങി. പിന്നീട് ഇയാള്‍ പൊലീസ് പിടിയിലായി. ബാങ്കില്‍ നിന്നെടുത്ത സ്വര്‍ണം തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പണയം വച്ചെന്നും കിട്ടിയ പണം ഓണ്‍ലൈന്‍ ട്രേഡിങ്ങില്‍ ഉപയോഗിച്ചെന്നും മധ ജയകുമാര്‍ സമ്മതിച്ചു.

ദാരിദ്ര്യം പറഞ്ഞ് കോഴിക്കോട്ടെ ഡോക്‌ടറിൽ നിന്ന് തട്ടിയത് നാലുകോടി : സിനിമാ കഥയെ വെല്ലുന്ന തട്ടിപ്പ്. കോഴിക്കോട്ടെ ഡോക്‌ടറില്‍ നിന്ന് തട്ടിപ്പ് സംഘം പണം കവര്‍ന്നത് ഇല്ലായ്‌മയും വല്ലായ്‌മയും പറഞ്ഞ്. ജനുവരി മുതല്‍ ഓഗസ്റ്റ് വരെ നീണ്ട അപൂര്‍വമായൊരു സൈബര്‍ തട്ടിപ്പായിരുന്നു ഇത്. ഒടുവില്‍ പണം പോകുന്നത് ഡോക്‌ടറുടെ മകന്‍ മനസിലാക്കിയതോടെയാണ് തട്ടിപ്പ് പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്.

ജനുവരി 31നാണ് പരാതിക്കാരനായ ഡോക്‌ടറെ അമിത് എന്നയാള്‍ ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെടുന്നത്. ഡോക്‌ടറുടെ സമുദായത്തില്‍പെട്ട ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു തുടക്കം. പിന്നീടയാള്‍ തന്‍റെ തൊഴിലില്ലായ്‌മയും ഭാര്യയുടെ അസുഖവും കുടുംബത്തിന്‍റെ ദാരിദ്ര്യവും പറഞ്ഞ് പലതവണയായി പണം തട്ടുകയായിരുന്നു. 4,08,80,457 രൂപയാണ് ഡോക്‌ടറില്‍ നിന്ന് തട്ടിപ്പു സംഘം തട്ടിയെടുത്തത്. കേസില്‍ പ്രതികളില്‍ ചിലര്‍ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.

പാപ്പനംകോട്ടെ കൊലയും ആത്‌മഹത്യയും : ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്‌റ്റംബറില്‍ ആണ് സംഭവം. തിരുവനന്തപുരം പാപ്പനംകോട്ടെ ന്യൂ ഇന്ത്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സില്‍ തീപിടത്തമുണ്ടാകുന്നു. പിന്നാലെ രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ഒന്ന് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഓഫിസ് ജീവനക്കാരി വൈഷ്‌ണയുടേത്. മറ്റേത് ഒരു പുരുഷന്‍റേതായിരുന്നു. അത് ആരുടേതാണെന്നും തീപിത്തം എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്നും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു പൊലീസിന് മുന്നിലുണ്ടായ ചലഞ്ച്.

വൈഷ്‌ണ (ETV Bharat)

അന്വേഷണം അധികം നീണ്ടില്ല. അതിനുള്ളില്‍ തന്നെ കാരണവും കാരണക്കാരനെയും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. പക്ഷേ നടപടിയെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആളുടേതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മൃതദേഹം.

വൈഷ്‌ണയ്‌ക്കൊപ്പം അന്നത്തെ സംഭവത്തില്‍ മരിച്ചത് രണ്ടാം ഭര്‍ത്താവ് ബിനു ആയിരുന്നു. കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് അകന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്ന വൈഷ്‌ണയെ ജോലിസ്ഥലത്തെത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ബിനു ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു. കയ്യില്‍ പെട്രോളുമായാണ് ബിനു അന്ന് ന്യൂ ഇന്ത്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സില്‍ എത്തിയത്. വൈഷ്‌ണയുടെ ദേഹത്ത് പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തിയ ശേഷം ബിനു ആത്‌മഹത്യ ചെയ്‌തു.

കഴുത്തും കൈയും ഒടിഞ്ഞ നിലയില്‍, വാരിയെല്ലുകള്‍ പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നു; കലവൂര്‍ സുഭദ്ര കൊലക്കേസ് : സെപ്‌റ്റംബര്‍ നാലിനാണ് ആലപ്പുഴ കലവൂരിലെ സുഭദ്ര വീട്ടില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. ദിവസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും സുഭദ്ര മടങ്ങിയെത്തിയില്ല. ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുപോയ തന്‍റെ അമ്മ തിരിച്ചെത്തിയില്ലെന്ന് കാണിച്ച് സെപ്‌റ്റംബര്‍ ഏഴിന് മകന്‍ പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി.