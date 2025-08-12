'ജീവികളായ സർവ്വജീവികളും ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ്' എന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ കഥാകാരൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ എക്കാലവും പ്രസക്തമായ വാക്കുകളാണ്. വനവും വന്യജീവികളും വന സമ്പത്തും കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമായാണ്. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും നാൾക്കു നാൾ വർധിച്ചു വരികയാണ്. ആഫ്രിക്കൻ ആനകൾ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന വന്യമൃഗമായി കരിമ്പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ട് അധികം നാളുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടില്ല. ലോക ആന ദിനമായ ഇന്ന് ആനകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യത നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്.
വന-വന്യജീവി സംരക്ഷണം നടപ്പിലാക്കാനും വനവിഭവങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാക്കാനുമുള്ള കൂട്ടായ്മയായ കോ-എക്സിസ്റ്റൻസ് കളക്ടീവ് കേരള ആനകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായുള്ളവർ വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിനായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയാണിത്. പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥയേയും വനം വന്യജീവികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യതകയെ കുറിച്ചും കൂട്ടായ്മ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി വനം, വന്യജീവി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായ്മ ചുക്കാൻ പിടിക്കാറുണ്ടെന്ന് കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗവും മുതിർന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയുമായ വീണ മരുതൂർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കോ-എക്സിസ്റ്റൻസ് കളക്റ്റീവ് കേരള വിശ്വസിക്കുന്നത് ആധിപത്യത്തിലല്ല, മറിച്ച് സഹവർത്തിത്വത്തിലാണെന്ന് പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. വന്യ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുടെ സംരക്ഷണം, ആനത്താരകൾ സുരക്ഷിതമാക്കി ഭൂമി വന്യജീവികളുമായി പങ്കിടുന്നതിൽ അനുകമ്പ വളർത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നും പത്രക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ആനകളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളെ സംരക്ഷിക്കുകയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് കോ-എക്സിസ്റ്റൻസ് കളക്റ്റീവ് പറയുന്നു. പരമ്പരാഗത ആനത്താരകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ആനകളുടെ ദേശാടനപാതകൾ സംരക്ഷിക്കാനാവും. നിയമവിരുദ്ധ കയ്യേറ്റങ്ങൾ, ഖനനം, കടന്നുകയറ്റം എന്നിവ കാരണം വനപ്രദേശങ്ങൾ നശിക്കാൻ കാരണമാകുന്നുവെന്ന് കളക്ടീവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വന്യജീവികളെ തുരത്താൻ പടക്കം പോലുള്ളവ ഉപയോഗിക്കുന്നതും മൃഗങ്ങളെ തുരത്താൻ ഇത്തരം രീതികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജാകരമാണെന്നും ഉടനടി ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ നിർത്തണമെന്നും കളക്ടീവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ശാസ്ത്രീയവും ധാർമ്മികവുമായ നടപടികളിലൂടെ സംഘർഷം കുറയ്ക്കണമെന്നും ക്രൂരതയും ചൂഷണവും ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിർദേശം നൽകുകയാണ് കൂട്ടായ്മ. ആനകളെ ശാരീരികമോ വൈകാരികമോ പാരിസ്ഥിതികമോ ആയി ഉപദ്രവിക്കുന്ന ദോഷകരമായ രീതികൾക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താനും ആനകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങളിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കളക്ടീവ് പറയുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ധാർമ്മിക ഉപയോഗത്തിലൂടെ ആധുനിക വന്യജീവി സംരക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് കളക്ടീവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ആനകളുടെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സംഘർഷാവസ്ഥ പ്രതിരോധിക്കാൻ, വ്യക്തിഗത നിരീക്ഷണം നടത്താൻ മൈക്രോ ചിപ്പുകൾ ഘടിപ്പിക്കാമെന്ന് കളക്ടീവ് നിർദേശിച്ചു. വന്യജീവികളെ ശാന്തമാക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന മയക്കുവെടി, റേഡിയോ കോളറിങ് പോലുള്ള രീതികൾ നിർത്തലാക്കണമെന്നും പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. ആനകളുടെ ചലനം തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉപഗ്രഹ സ്ഥാനനിർണ്ണയത്തിനുള്ള ജിപിഎസ് ട്രാക്കിങ് വഴി ആനകൾ മനുഷ്യവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ, ജനങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനും അവ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകും.
സൗജന്യമായി നൽകാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്തരം മൈക്രോചിപ്പുകൾ. മൈക്രോചിപ്പുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യാനും വിവരങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനും “റീഡറുകൾ” എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഇവ വാങ്ങി വിവിധ ജില്ലകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കളക്ടീവ് പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. മൈക്രോചിപ്പുകൾ ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വെറ്ററിനറി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. അവയുടെ മൈക്രോചിപ്പ് നമ്പറുകൾ, വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങൾ, ഉടമസ്ഥാവകാശ വിവരങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു രജിസ്റ്ററോ ഡാറ്റാബേസോ പരിപാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വന്യജീവി സംഘർഷം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 2013 മുതൽ കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന് 1150 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയുള്ളതായി കളക്ടീവ് പറയുന്നു. മൈക്രോചിപ്പിങ്ങും മറ്റ് ഇടപെടലുകളും ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എപഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ പോലും ഇവ പരിഗണനയിലാണെന്ന് കളക്ടീവ് പറയുന്നു. നടപടികൾ നടപ്പാക്കുന്നില്ല എന്നത് അങ്ങേയറ്റം നിരാശാജനകമാണ് എന്ന് കളക്ടീവ് അറിയിച്ചു. ട്രാക്കിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതായി കളക്ടീവ് പറഞ്ഞു.
ഈ ലോക ആന ദിനത്തിൽ, സംഘർഷത്തിന് പകരം കാരുണ്യവും, ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് പകരം ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതകളും, നിയന്ത്രണത്തിന് പകരം സഹവർത്തിത്വവും തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ആനകളും മനുഷ്യരും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ഭാവി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉറപ്പാക്കാമെന്ന് കളക്ടീവ് പറഞ്ഞു.