ETV Bharat / state

വെള്ളം കോരുന്നതിനിടെ യുവതി കിണറ്റില്‍ വീണു: രക്ഷകരായി അഗ്നിശമന സേന - women fell in well in kozhikode

By ETV Bharat Kerala Team Published : 21 hours ago