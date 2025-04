ETV Bharat / state

സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന വനിത സിപിഒ റാങ്ക് ഹോൾഡർമാർ കുഴഞ്ഞു വീണു - WOMEN POLICE PROTEST

women-cpo ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : April 5, 2025 at 11:21 AM IST | Updated : April 5, 2025 at 11:28 AM IST 1 Min Read

തിരുവനന്തപുരം: നിയമനം ആവശ്യപ്പെട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന വനിത സി പി ഒ റാങ്ക് ഹോൾഡർമാർ കുഴഞ്ഞു വീണു. നിരാഹാര സമരമിരുന്ന നിമിഷ, പ്രതിഷേധ സൂചകമായി സമവേദിയിൽ ശയനപ്രദക്ഷിണം നടത്തിയ ആരതി, അഞ്ജലി എന്നിവരാണ് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് മൂവരെയും കൻ്റോൺമെൻ്റ് പൊലീസെത്തി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിൽ ഏപ്രിൽ രണ്ടിനായിരുന്നു വനിതാ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ റാങ്ക് ഹോൾഡർമാർ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിച്ചത്. ഏപ്രിൽ 19ന് 967 പേർ ഉൾപ്പെടുന്ന വനിത സിപിഒ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാലാവധി കഴിയും. 259 പേർക്കാണ് നിയമന ശിപാർശ ലഭിച്ചത്. പൊലീസ് സേനയിലെ വനിത പ്രതിനിധ്യം 15% ശതമാനമായി ഉയർത്തുമെന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നടപ്പിലാക്കുകയെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു വനിതാ സിപിഒ റാങ്ക് ഹോൾഡർമാരായ ഹനീന, ബിനുസ്മിത, നിമിഷ, തസ്മി എന്നിവരാണ് നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. നിയമനത്തിൽ തീരുമാനമാകുന്നത് വരെ സമരം തുടരുമെന്നാണ് ഉദ്യോഗാർഥികൾ പറയുന്നത്.

Last Updated : April 5, 2025 at 11:28 AM IST