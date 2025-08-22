ETV Bharat / state

മാലിന്യ ടാങ്കിനുള്ളിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം; ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം ഊന്നുകല്ലിന് സമീപം ആൾത്താമസമില്ലാത്ത വീടിൽ - WOMAN DEAD BODY FOUND GARBAGE TANK

ഏകദേശം 60 വയസുള്ള സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹമെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നി​ഗമനം.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 22, 2025 at 8:59 PM IST

1 Min Read

ഇടുക്കി: ആൾത്താമസമില്ലാത്ത വീട്ടിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. വീട്ടിലെ മാലിന്യ ടാങ്കിനുള്ളിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കോതമം​ഗലം ഊന്നുകല്ലിന് സമീപത്താണ് സംഭവം. മൃതദേഹത്തിന് രണ്ട് ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

മാലിന്യ ടാങ്കിനുള്ളിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം (ETV Bharat)

ഏകദേശം 60 വയസുള്ള സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹമെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നി​ഗമനം. വീട്ടിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം വമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസെത്തി പരിശോധന നടത്തി. മാലിന്യ ടാങ്കിനുള്ളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷമേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകൂ എന്ന് എസ്‌ പി ഹേമലത പറഞ്ഞു.

ഇത് ഒരു വൈദികൻ്റെ വീടാണ്. എന്നാൽ കുറച്ച് കാലമായി ഇവിടെ ആൾതാമസമില്ലാത്തതിനാൽ വീട് അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഈ വീടിൻ്റെ വർക്ക് ഏരിയയുടെ ​ഗ്രില്ല് തകർത്ത നിലയിലാണ്. നിലവിൽ കോതമംഗലം കുറുപ്പംപടി എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തിൽ മിസ്സിം​ഗ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

കാണാതായെന്ന് പരാതിയിലുള്ള സ്‌ത്രീക്കും 60 വയസാണ് പ്രായം. ഈ കേസിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. നാട്ടുകാരാണ് ദുർ​ഗന്ധം വരുന്നെന്ന് പൊലീസിൽ അറിയിച്ചത്. തുടർനടപടികളിലേക്ക് കടന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

